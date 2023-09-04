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Неофициальный мод Starfield для замены FSR на DLSS или XeSS пользуется большой популярностью
Энтузиасты исправляют недочёты игры.

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Появившийся в раннем доступе тайтл Starfield продолжает будоражить умы компьютерного сообщества, причём не только в разрезе игрового мира: так, пару дней назад в процессе проверки возможностей процессоров и графических адаптеров игра уже преподнесла несколько «сюрпризов».

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Источник изображения: Bethesda

Впрочем, используя технологию масштабирования ознакомиться с игрой можно даже на сравнительно старых ПК, однако вот незадача — Starfield поддерживает лишь AMD FSR, в то время как Intel XeSS и NVIDIA DLSS пока «в пролёте».

Энтузиаст под ником PureDark не стал мириться с такой вопиющей несправедливостью, явив миру свою разработку, позволяющую заменить используемый в игре AMD FSR 2 на NVIDIA DLSS 2 или Intel XeSS: мод, именуемый «Starfield Upscaler - Replacing FSR2 with DLSS or XeSS» доступен для скачивания на известной площадке Nexus mods и пользуется среди геймеров большой популярностью — всего за несколько дней количество скачиваний почти достигло 200 тысяч, а число «лайков» перевалило за тысячу.

Чтобы воспользоваться возможностями мода, необходимо следовать приложенным к нему инструкциям, после чего по нажатию клавиши «End» станет доступно специальное меню, позволяющее настраивать DLSS или XeSS. Стоит учесть, что технология FSR2 должна быть по-прежнему активирована в настройках игры, чтобы всё работало, как полагается.

Источник изображения: Nexus mods

Необходимо отметить, что мод является неофициальным, поэтому использовать его придётся на свой страх и риск.

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#starfield #dlss #xess
Источник: nexusmods.com
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