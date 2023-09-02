Модели AMD выглядят в лучшем свете.

Специалисты ряда ресурсов продолжают информировать широкую компьютерную общественность о возможностях игровых систем в тайтле Starfield: так, несколько часов назад стало известно о достижениях процессоров в данном игровом приложении, а теперь пришёл черёд видеокартам продемонстрировать свои «умения».

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Источник изображения: Bethesda

Стоит отметить, что Starfield уже преподнесла некоторые «сюрпризы», причём не в игровой своей составляющей, а в разрезе уровня производительности при задействовании того или иного CPU, и при тестировании видеокарт тенденция сохраняется.

Так, исходя из результатов тестов специалистов ресурса Tom's Hardware, в разрешении 1080p при задействовании максимальных настроек качества графики Radeon RX 7900 XTX обеспечивает наивысший показатель средней кадровой частоты, обгоняя топовую GeForce RTX 4090 на 9.5 %, которой «в затылок дышит» Radeon RX 7900 XT, отстающая от модели «зелёной команды» всего на 0.2 %, в то время как GeForce RTX 4080 оказывается позади предтопового видеоадаптера AMD на весомые 16.5 %.

Впрочем, при разрешении 1440p ситуация для моделей NVIDIA несколько исправляется: GeForce RTX 4090 практически догоняет Radeon RX 7900 XTX (-0.4 %), а RTX 4080 отстаёт от RX 7900 XT уже на 10.0 %.

В 4K видеокарта GeForce RTX 4090 наконец-то демонстрирует свою силу, превосходя Radeon RX 7900 XTX на 10.7 %, в то время как RTX 4080 почти нагоняет RX 7900 XT (-2.0 %).

Впрочем, по словам специалистов, видеоадаптеры NVIDIA в Starfield способны на большее: так, взглянув на графики, иллюстрирующие уровень энергопотребления видеокарт, можно отметить, что модели AMD практически всегда использовали весь доступный им лимит мощности, в то время как видеоадаптеры NVIDIA, особенно высокого уровня, ощутимо «не добирали»: например, GeForce RTX 4090 даже в 4K в среднем потребляла всего 346 Вт при TGP в 450 Вт.

Источник изображений: Tom's Hardware

По мнению исследователей источника, узкое место может находиться как в самой системе, так и в коде игрового приложения или графических драйверов.

Разработчик CapFrameX протестировал систему, оснащённую видеоадаптером GeForce RTX 4090, настольным процессором Ryzen 7 7800X3D и модулями оперативной памяти DDR5-6000, в Starfield и выяснил, что CPU не является «бутылочным горлышком», а видеокарта при почти полной загрузке потребляет на ~100 Вт меньше, чем полагается.

Источник изображений: Twitter, CapFrameX

Таким образом, в сдерживании потенциала графических адаптеров NVIDIA, судя по всему, могут быть повинны либо разработчики Starfield, либо специалисты, ответственные за драйверы: вполне вероятно, что в обозримом будущем данный недочёт будет исправлен, что позволит обладателям видеокарт «зелёной команды» насладиться ростом fps.