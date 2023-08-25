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Стала известна стоимость игровых видеокарт Radeon RX 7800 XT и RX 7700 XT — у NVIDIA проблемы
Соотношение цены и производительности явно в пользу новинок от AMD.

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Несколько мгновений назад AMD наконец-то явила миру свои новые игровые графические адаптеры в лице Radeon RX 7800 XT и RX 7700 XT: хотя информация, проливающая свет на технические характеристики новинок, появилась в сети ещё несколько часов назад, данные о ценниках новых моделей были обнародованы только сейчас.

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Источник изображения: Wccftech

Как информирует общественность ресурс VideoCardz, рекомендованная стоимость геймерской видеокарты AMD Radeon RX 7800 XT составила $499/€549, а Radeon RX 7700 XT оценили в $449/€489.

Стоит напомнить, что обе модели основаны на графическом процессоре Navi 32, однако старшая из представленных имеет в своём распоряжении 60 вычислительных блоков, в то время как младшая довольствуется 54.

Кроме того, Radeon RX 7800 XT снабжена 60 RT-ускорителями, 120 блоками операций растеризации (ROP), 120 ускорителями ИИ, 16 Гбайт видеопамяти типа GDDR6, работающей на эффективной частоте в 19.5 ГГц, 256-битной шиной и 64 Мбайт Infinity Cache.

В свою очередь, Radeon RX 7700 XT оснащается 54 ускорителями трассировки лучей, 108 блоками операций растеризации (ROP) и аналогичным количеством ИИ-ядер, 12 Гбайт памяти GDDR6 с эффективной частотой 18 ГГц, шиной в 192 бит и 48 Мбайт Infinity Cache.

Что касается уровня игровой производительности, то Radeon RX 7800 XT успешно противостоит GeForce RTX 4070, а RX 7700 XT без проблем берёт верх над RTX 4060 Ti 16 Гбайт.

Источник изображений: VideoCardz

При этом появление новых представительниц серии Radeon RX 7000 намечено на 6 сентября. Учитывая соотношение цены и быстродействия новых моделей AMD основным конкуренткам из стана NVIDIA придётся несладко, однако в сети уже появились слухи касательно скорого снижения цен на RTX 4060 Ti.

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#amd #radeon rx 7800 xt #radeon rx 7700 xt
Источник: twitter.com
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