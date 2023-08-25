Анонс новинок уже не за горами.

Хотя до официального анонса новых игровых графических адаптеров AMD серии Radeon RX 7000 осталось ещё несколько часов, слайды с презентации уже попали в руки специалистов ресурса VideoCardz, которые тут же поспешили поделиться ими с общественностью.

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Согласно опубликованным данным, AMD представляет новый графический процессор на базе микроархитектуры RDNA 3, именуемый Navi 32 и несущий «на борту» до 60 вычислительных блоков, шину в 256 бит и 64 Мбайт Infinity Cache.

Игровая видеокарта AMD Radeon RX 7800 XT получила «полновесный» чип Navi 32 с частотой до 2430 МГц в boost-режиме, то есть располагает 60 вычислительными блоками вкупе с аналогичным количеством блоков трассировки лучей и 120 ИИ-ускорителями. Кроме того, новинка может похвастаться наличием 16 Гбайт видеопамяти типа GDDR6 с эффективной частотой 19.5 ГГц при шине в 256 бит и 64 Мбайт Infinity Cache, а её уровень TBP составляет 263 Вт.

Геймерский видеоадаптер AMD Radeon RX 7700 XT снабжён «урезанным» GPU Navi 32, наделённым 54 вычислительными блоками и RT-ускорителями, 108 ускорителями ИИ и функционирующий на частоте до 2544 МГц в режиме boost. Помимо этого, модель наделили 12 Гбайт памяти GDDR6, характеризующейся эффективной частотой в 18 ГГц, 192-битной шиной и 48 Мбайт Infinity Cache. Показатель TBP графического адаптера достигает значения в 245 Вт.

Что касается уровня производительности новинок, то, исходя из результатов «замеров» специалистов AMD, в разрешении 1440p при максимальных настройках качества графики Radeon RX 7800 XT превосходит свою соперницу из стана NVIDIA в лице GeForce RTX 4070 в среднем на 3.5 %, хотя и уступает оппонентке в ряде игр с задействованием трассировки лучей, а Radeon RX 7700 XT демонстрирует в среднем на 12 % лучшие показатели на фоне возможностей GeForce RTX 4060 Ti 16 Гбайт.

Источник изображений: VideoCardz, AMD

Отмечается, что AMD не планирует выпуск Radeon RX 7700 XT в эталонном исполнении, отдав производство «на откуп» AIB-партнёров, а на официальных слайдах, появившихся несколько часов назад, референсная модель присутствует в маркетинговых целях, в то время как Radeon RX 7800 XT получит эталонный дизайн с двумя вентиляторами.

К сожалению, информации касательно стоимости и даты появления новинок на полках магазинов пока не имеется.