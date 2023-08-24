Ценники могут упасть уже через пару недель.

Как известно, игровая видеокарта GeForce RTX 4060 Ti не снискала популярности у геймеров в связи с её достаточно высокой стоимостью на фоне скудного оснащения и сравнительно невысокого уровня производительности, однако в скором времени NVIDIA может несколько исправить ситуацию: как сообщает ресурс Notebookcheck со ссылкой на информацию инсайдера YouTube-канала Moore's Law Is Dead, ценник видеоадаптера «зелёной команды» в скором времени может стать более приятен глазу рядового покупателя.

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Источник изображения: VideoCardz

По данным источника, уже через несколько дней ценник GeForce RTX 4060 Ti может подвергнуться снижению — среди основных причин называется скорый выход горячо ожидаемой компьютерным сообществом игры Starfield, что, несомненно, вынудит некоторых геймеров обновлять свои ПК, а также надвигающийся анонс игровых графических адаптеров AMD Radeon RX 7700 XT и RX 7800 XT, которые, исходя из имеющихся данных, при стоимости в $399-499 и $499-549 соответственно, должны составить конкуренцию RTX 4060 Ti и RTX 4070.

Источник отмечает, что рекомендованная стоимость GeForce RTX 4060 Ti официально снижаться не будет, однако AIB-партнёрам будут предложены более выгодные условия, что позволит им снизить ценники на свои модели.

При этом инсайдер сообщает, что решение о том, на какую именно величину снижать ценник RTX 4060 Ti, будет принято после официального анонса AMD Radeon RX 7700 XT и RX 7800 XT, который должен состояться в конце августе в рамках мероприятия gamescom 2023, где должны быть обнародованы цены новых моделей «красной команды».

Стоит напомнить, что одна из первых представительниц Radeon RX 7700 XT уже появилась в прайс-листе одного из магазинов, однако её предварительная стоимость кажется завышенной.