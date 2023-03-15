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Пару слов скажу на тему разворачивающейся сейчас драмы вокруг известной в игровых кругах украинской студии GSC на фоне угроз устроить слив материалов по разрабатываемой ими игре S.T.A.L.K.E.R. 2 со стороны некоторых представителей русскоязычного фанатского сообщества, завладевших внутренними рабочими файлами игровой студии, в том случае, если GSC не вернёт в игру полноценную озвучку на русском языке, не принесёт публичные извинения русскоязычным игрокам и не выполнит ещё некоторые сугубо локальные требования. По этому поводу уже успели высказаться практически все желающие, включая и некоторых блогеров с ресурса overclockers.ru, вот и я тоже свои пять копеек вставлю под грифом “ИМХО” касательно всей этой истории в целом. Тем более, серия S.T.A.L.K.E.R. любима мной, а уж будущий потенциальный хит S.T.A.L.K.E.R. 2 - пожалуй единственный проект, ради которого я считаю целесообразным покупку RTX 3080.

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Не буду особо вдаваться в персоналии и какие-то конкретные нюансы всего происходящего, а скажу лишь в общих чертах, что думаю по перспективам такого подхода в целом с выдвижением ультиматумов разработчикам под угрозой что-то там слить, если они не выполнят какие-то требования разгневанных фанатов, и так далее. Сразу отмечу, что играбельного билда в сливе, судя по всему, не будет. Во всяком случае, так пока заявляет человек, раздобывший весь этот контент не совсем честным и законным путём. Будут только всякие дизайн-документы, скриншоты и т.п., но на целых 30 Гб, при том, что публиковать всё это обещают частями, как бы давая GSC возможность “одуматься”. В то же время, некоторые материалы уже начали понемногу выкладывать в одной известной тематической группе VK ещё до наступления обозначенного срока. Я не знаю, что ещё будет слито на момент публикации данного материала, но суть не в этом. Давайте просто отбросим эмоции многих объективно раздосадованных фанатов серии, от лица которых как бы и действуют с благородной целью шантажисты, и просто попытаемся понять, какова реальная цель их угроз? Именно реальная, а не декларируемая.

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Если это не просто демарш подростков-максималистов, этакий жест отчаяния, а реальная попытка как-то повлиять на разработчиков, вынудив их выполнить определённые требования, то это повлечёт, скорее всего, строго обратный эффект. Не дождёмся мы русского языка в игре ни на релизе, ни после с патчами, ни в составе DLC. Потому что это уже будет не просто проявлением какой-то общенациональной солидарности ребят из GSC с другими украинскими публичными лицами, организациями и деятелями культуры и искусства, а уже сугубо личная и принципиальная история. Ибо с кулхацкерами-шантажистами разговор вести на их условиях, даже если у них и оказались козыри в рукаве (к тому же, краденные из твоей колоды) - это себя не уважать. Каким бы не было неприятным преждевременное выкладывание сырых наработок студии в открытый доступ. Впрочем, и навредить серьёзно студии и её проекту это тоже не сможет. Если легендарный Сергей Григорович, конечно, не мнительный Гейб Ньюэлл. Да и в случае с существенной переработкой финальной Half-Life 2 по сравнению со слитой ранее бета-версией, на самом деле, это могло быть в большей степени обусловлено просто удалением из игры чего-то одного в пользу чего-то другого и более удачного, не имея возможностей совместить одновременно и новое, и старое, при этом выполнив все эти элементы на должном уровне и не растеряв при этом в динамике геймплея. Тут же будет скорее всего так: фанаты, ожидающие новостей по новой игре, получат просто кучу интересного контента, который скрасит ожидание релиза (поэтому, некоторые также считают, что всё это может быть на самом деле неплохим PR-ходом), а те, кому подобные спойлеры, к тому же, в сыром виде, способны подпортить ощущение от финального продукта - просто обойдут всё эти утечки стороной за три версты.

Но гораздо хуже другое - этот момент с ультиматумами (если это на самом деле не согласованный с “разрабами” PR) никак не будет способствовать налаживанию какого-то понимания между разработчиками и русскоязычным комьюнити в дальнейшем, так как насильно мил не будешь. Да и вообще, как вы себе представляете огромную работу, требующую творческого подхода, сделанную из-под палки? Это был чисто риторический вопрос. В наше время тотального разобщения прогрессивные образованные люди должны искать пути к диалогу там, где его не могут найти политики. Конечно, я не оправдываю принципиальный отказ GSC от русского языка в игре, к тому же, на русском языке говорят игроки не только из России, но практически со всех стран бывшего СССР, которые и являются самыми преданными фанатами игровой вселенной S.T.A.L.K.E.R. Тут также стоит учесть и тот нюанс, что разговаривающие на русском игровые персонажи выглядят очень аутентично, и мы понимаем, что если бы события игры происходили в реальности, то многие обитатели Зоны и правда бы общались между собой именно на русском языке. Впрочем, так во всяком случае и было задумано изначально, ранние игровые трейлеры не дадут соврать. А потом настало утро 24 февраля прошлого года и вмешалась политика. И, знаете, я конечно понимаю тех людей, кто искренне призывает разработчиков быть вне политики, быть выше этого всего, что-ли, но кто я такой, чтобы обвинять ребят из GSC в подобных решениях, даже если они не правильные и не совсем справедливые? Ведь одно дело - оставаться вне политики, находясь при этом в Москве, где для того, чтобы быть вне политики, не будучи ни депутатом, хотя бы муниципального уровня, ни должностным лицом, ни военным, достаточно только нажать на кнопку выключения на пульте от телевизора и отписаться от ряда новостных каналов в Интернете. Если, конечно, самому не охота лезть во всю эту кашу и если сейчас не середина октября с мобилизационными облавами на улицах, которые уже буквально через пару дней сами же власти признают какой-то незаконной практикой, поспешив успокоить сильно встревоженную столичную общественность, что, мол, недоразумение вышло, больше не повторится, можете дальше ходить спокойно по своим делам. Впрочем, и этих пары дней “шоковой терапии” хватило, чтобы в моём окружении исчезли последние диванные Рэмбо - внезапно оказалось, что эти парни просто слишком сильно любили жизнь и всегда в глубине души были идейными пацифистами. А вот принципиально дистанцироваться от политики во имя более высоких идеалов, находясь при этом в Киеве, уже несколько сложнее в силу объективных причин.

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Также, тут есть и такой аспект - подобное токсичное поведение отдельных энтузиастов в отношении студии GSC может дискредитировать российских игроков среди геймеров из других стран, всем ведь не объяснишь, что русскоязычное сообщество, от лица которого путём шантажа выставляются требования к разработчикам - это далеко не только геймеры непосредственно из России. Да и вообще, что в этой затее принимает участие всего то несколько человек, а не всё сообщество от первого до последнего игрока, при том, что многие вообще то подобное и не одобряют. Что до меня лично - я честно скажу, что не буду из себя строить руссо-туристо-облико-морале и с интересом буду изучать слитые материалы, благо в бета-контенте по любимым играм копаться люблю. Но не поддерживаю только саму постановку вопроса. В любом случае, сейчас просто не время для подобных требований, так как они априори практически неосуществимы. Давайте исходить от противного: если GSC пойдёт на подобные уступки сейчас, это будет воспринято уже украинским обществом, в лучшем случае, как весьма неоднозначный поступок. И кто знает, какие последствия могут наступить для студии. Ещё раз повторюсь - сейчас просто не время для этого. Благо до выхода игры может пройти и год, и все два, а то и больше. И, я думаю, что в будущем ещё удастся наладить более конструктивный и результативный диалог, исходя из принципиально другой позиции. Я очень надеюсь на это.

В оформлении материала использованы скриншоты из игры S.T.A.L.K.E.R. 2 с официального сайта