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Среди “ушедших” из России иностранных компаний значится и такой гигант ИТ индустрии, как Microsoft. На практике это выражается, в том числе, в невозможности легально купить их софт, включая пакет программ Microsoft Office. И, если без некоторых компонентов, входящих в профессиональные редакции данного пакета, многие смогут без труда обойтись (ведь немало людей, которым даже такие названия, как Microsoft Publisher и Microsoft Aсcess ни о чём не говорят), то без того же Word, да и Excel с Power Point, не обойдётся ни один студент или офисный работник.

Принятие действительности и поиск альтернативы

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В нынешней очень противоречивой ситуации сложно обвинять Microsoft в решении уйти с российского рынка, хотя лично я считаю, что может быть и не совсем правильно лишать обычных пользователей привычного продукта, тем более, одно из крупнейших подразделений компании находится в России. Но что остаётся этому рядовому пользователю делать в итоге? Вариант первый - вы сами прекрасно понимаете, куда идут люди, когда им закрывают двери в официальный магазин. Но только часть из тех, кто до этого реально голосовал рублём за качественный и функциональный продукт, сразу пойдут качать софт с пиратских ресурсов, остальные же будут сохранять принципиальность, не спеша получать корсарский патент. Эта аудитория и станет искать альтернативные решения, благо, помимо наиболее известного и популярного Microsoft Office, имеется не мало альтернатив разной степени адекватности, часть из которых к тому же бесплатные, ну, или стоят на порядок дешевле. Однако, остаётся некоторая сложность с переходом на альтернативный софт, к примеру, на тот же популярный набор OpenOffice или LibreOffice: немного другой, пусть и принципиально во многом заимствованный у MS Office, интерфейс и так далее.

Поэтому, если хочется продукт, по пользовательскому опыту максимально близкий к привычному, я рекомендую обратить внимание на OfficeSuite от Mobisystems. Это пакет офисных программ, не только функционально, но и внешне максимально похож на Microsoft Office редакции 2016 года и более новых версий.

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В OfficeSuite входят следующие компоненты, чьи названия говорят сами за себя:

Documents - текстовый редактор, аналог MS Word;

Sheets - программа для работы с табличными данными, аналог MS Excel;

Slides - программа для создания и показа презентаций, аналог MS PowerPoint;

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Mail - клиент электронной почты, аналог MS Outlook;

PDF - программа для работы с PDF файлами, включая функции просмотра и добавления комментариев.

Также в одной из редакций OfficeSuite для корпоративного сегмента Business Extra есть дополнительный компонент PDF Extra, который имеет продвинутые функции редактирования PDF файлов.

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Плюс ко всему, имеется одноимённое мобильное приложение OfficeSuite, доступное для смартфонов и планшетов на Android и iOS и позволяющее просматривать и редактировать файлы совместимых с “настольным” офисным пакетом форматов (само собой, поддерживаются практически те же форматы, что и в MS Office).

Также, в качестве очень полезного довеска ко всему прочему идёт облачное хранилище MobiDrive (данный сервис также принадлежит компании Mobisystems), доступ к которому есть непосредственно из настольных программ и мобильного приложения OfficeSuite. На практике это сильно облегчает работу с одним и тем же документом, находясь дома, в офисе и там, где из всех рабочих инструментов доступен только смартфон.

Различия между редакциями OfficeSuite

Набор программ входящих в OfficeSuite (за исключением компонента PDF Extra) аналогичен в разных редакциях пакета, среди которых можно выделить пару “домашних”, пару чисто корпоративных и один универсальный для дома и офиса. Об этом расскажу чуть подробнее.

Чисто домашние редакции OfficeSuite под названием Personal и Family распространяются по модели оплаты за год и рассчитаны, как следует из названия, на одиночное или семейное использование, во втором случае пользоваться программами смогут до шести человек. И в том, и в другом случае, каждый пользователь может работать на одном ПК и на двух смартфонах или планшетах с мобильным приложением. Вообще, если в семье много кто пользуется подобным ПО, тариф Family может стать очень выгодным решением: по сравнению с одиночным тарифом Personal за 2069 рублей в год, “семейный” на шесть человек обойдётся всего в полтора раза дороже - 3449 рублей. Особенно это актуально, когда каждый работает со своего личного ПК или ноутбука. Также каждому пользователю предоставляется облачное хранилище MobiDrive на 100 Гб. Редакция Home & Business 2021 имеет несколько принципиальных отличий от предыдущих двух. Она, как следует из названия, является чем-то средним между редакциями для домашнего и корпоративного использования. Из преимуществ - разовая покупка лицензии на одного пользователя за 6899 рублей вместо ежегодной абонентской платы, а лицензия также разрешает использование данного ПО в коммерческих целях. Правда, есть в редакции Home & Business и свои подводные камни - пользоваться можно только на одном ПК и почему-то нельзя работать в мобильном приложении, что мне показалось очень странным решением, как и ограничение доступного объёма на MobiDrive всего в 5 Гб. Также имеются пара чисто корпоративных редакций OfficeSuite под названием Business и Business Extra, отличающихся моделью ежемесячной платы за одного пользователя, которому доступна работа на большем количестве устройств, чем в домашних тарифах и прочими особенностями, заточенными под коммерческое использование.

Личный опыт использования

Так как данный обзор основан непосредственно на моём личном опыте пользования данным пакетом программ, перейдем, собственно, к разговору о том, как же это всё работает на деле. Естественно, я не буду тут пытаться найти 10 отличий в интерфейсе и функционале по сравнению с аналогичными решениями от Microsoft, а тем более - ставить перед собой цель написать целую книгу “Mobisystems OfficeSuite для Чайников” на 250 страниц. Пройдусь только по некоторым моментам, которые мне показались наиболее примечательны за первые пару недель использования данного ПО. В остальном же - считайте, что это знакомый всем и каждому базовый набор самых популярных программ из MS Office последних выпусков в их привычном виде.

Documents - местный аналог MS Word. Данная статья в процессе написания.

Программа PDF позволяет работать с одноимённым форматом файлов. Через MobiDrive инструкцию к фотоаппарату очень легко закинуть на мобильное приложение.

Первым делом, я скачал дистрибутив с официального сайта Mobisystems . Кстати, доступна возможность пользоваться всем этим бесплатно, но с определёнными ограничениями в каждой программе, например, с “водяными знаками” при создании PDF и так далее. Условно-бесплатно, так сказать, но бесплатно - весьма условно. Есть и возможность опробовать “премиумный” функционал платной версии на несколько дней.

Ограничения пробной версии OfficeSuite

Впрочем, у меня уже был код активации домашнего персонального тарифа, так что описываемый опыт применим к редакции Personal. Код был ввёден непосредственно через соответствующую форму в текстовом редакторе Documents, там же была создана учётная запись с привязкой к электронной почте - последнее нужно, главным образом, для того, чтобы была возможность пользоваться облачным хранилищем MobiDrive и мобильным приложением OfficeSuite. Однако, тут возникла некоторая заминка, так как для подтверждения создания учётки требуется перейти по ссылке из письма, направленного на почту, а оно никак не приходило и повторные запросы на его отправку не давали результата. Письмо дошло наконец, когда я зашёл из уже созданной, но ещё не подтвержденной учётки с официального сайта www.officesuite.com, благо она, пусть и ещё не верифицированная, уже была там доступна. Как потом выяснилось, и до этого все письма приходили, но попадали в спам, а я не догадался проверить там. Так то. Следующим шагом я скачал одноимённое мобильное приложение и заавторизировался там.

Результатом описанных в предыдущем абзаце мытарств стала возможность использовать в полной мере все возможности экосистемы от Mobisystems. Так, создав текстовый документ и выбрав в привычной вкладке “Файл” - “Сохранить как”, я выбираю не сохранение на локальном диске ПК, а облачное хранилище MobiDrive. Зайдя в мобильное приложение OfficeSuite, я нахожу документ в первой же вкладке MobiDrive и могу его просматривать и редактировать.

Сохраняем черновик данной статьи на облако MobiDrive непосредственно через текстовый редактор...

... и находим текстовый файл уже в мобильном приложении

Во второй вкладке мобильного приложения разместились иконки средств для работы с текстовыми документами, таблицами, презентациями, файлами PDF и электронной почтой, внешним видом повторяющие ярлыки соответствующих "десктопных" программ. Ниже можно посмотреть недавно открытые файлы и файлы-примеры, на последних можно и потренироваться в редактировании средствами мобильного приложения, оценив его функционал.

Последняя вкладка - чаты, видимо, созданная для ведения деловых переписок с коллегами, также использующими данные программные продукты.

Работать с документами в мобильном приложении достаточно удобно. Интерфейс построен таким образом, что изначально инструменты редактирования скрыты с экрана, чтобы открытый документ был удобен для просмотра. По двойному тапу в верхней части экрана появляется область с инструментами редактирования, размещённых на прокручиваемой влево-вправо ленте. Пожалуй, сложно придумать более функциональный способ использования весьма ограниченного пространства на сравнительно небольшом дисплее, за что разработчики мобильного приложения заслужили отдельной похвалы.

Режим просмотра статьи в мобильном приложении

На экране появились инструменты редактирования

Пример табличных данных и графика

Та самая инструкция к фотоаппарату, загруженная в облако и открытая в мобильном приложении

В десктопных версиях программ понравилась также небольшая, но приятная фишка - значок быстрого сохранения в виде дискеты как бы гаснет и становится неактивным, если Вы не производили в документе никаких изменений с момента открытия или предыдущего сохранения. Лично мне этот момент весьма понравился, так как я сохраняюсь буквально постоянно, боясь потерять удачно написанный абзац в силу какого-нибудь неожиданного сбоя.

Краткие итоги

В целом, пакет программ OfficeSuite от Mobisystems произвёл на меня хорошее впечатление в качестве альтернативы привычному MS Office, хотя до недавнего времени я даже не знал о его существовании. Тут есть всё самое необходимое для среднестатистического пользователя, при этом, обойдется такой функционал дешевле, чем аналогичная по набору программ редакция MS Office (прим. - который сейчас и так то официально не купить). Да, тут нет некоторых специфических компонентов, больше ориентированных на корпоративную среду, которые есть там, но, по правде говоря, те же базы данных и издательские системы от Microsoft и так-то не занимали лидирующие позиции на рынке. Может я не прав, но у меня сложилось такое впечатление, что в профессиональной среде им предпочитают различные альтернативы, от компаний, более плотно занимающихся разработкой ПО для данной конкретной области применения. Тут же мы имеем возможность получить базовый набор наиболее популярных офисных программ по более выгодной цене и в практически привычном виде, особенно это будет актуально для всё тех же организаций и пользователей, принципиально не использующих пиратский софт, но и не желающих переходить на что-то непривычное.