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В новом году я планирую развивать свой блог в направлении обзоров и эксклюзивного контента (если будет такая возможность - 2020 в этом плане почти не оставил шансов). Почти прекращаю заниматься новостями и более плотно берусь за обзоры. И сегодня у нас будет небольшой обзор не совсем стандартного девайса: речь пойдет не об очередном смартфоне или ноутбуке, а об источнике бесперебойного питания (далее по тексту – ИБП). При том, не привычном бытовом, а корпоративного сегмента, выполненном в «стоечном» форм-факторе. Называется наш бесперебойник Vertiv EDGE-500IRM1U, он относится к линейке Edge, имеет номинальную полную мощность 500 Вольт-Ампер (ВА), выполнен в формате, позволяющем монтировать в стандартную 19-дюймовую телекоммуникационную/серверную стойку (Rack). В высоту модуль ИБП занимает всего один монтажный юнит (1U). Не смотря на экзотичность девайса, попавшего мне в руки в этот раз, обзор мы построим по стандартной схеме, затронув такие аспекты, как упаковка и комплектация, внешний вид и эргономика, функциональные особенности и основные характеристики.



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ИБП Vertiv EDGE-500IRM1U упакован в достаточно большую (по сравнению с его собственными размерами) коробку, имеющую габариты примерно 62x55x20 см и общий вес почти 17 кг. Сам ИБП достаточно тяжелый для своих относительно компактных размеров и малой толщины, его вес составляет 11 кг - спасибо металлическому корпусу и свинцово-кислотным аккумуляторным батареям, поэтому внутри коробки он хорошо зафиксирован и защищен от случайных ударов со всех сторон вкладками из мягкого пенопласта. В пустотах между вкладками поместились аксессуары, входящие в комплект поставки, которая включает в себя регулируемые по длине направляющие для монтажа в стойку на три винта с каждой стороны – их длина варьируется в диапазоне от 58 до 78 см, пара ручек для удобства выдвижения ИБП из стойки, а также большой набор кабелей для подключения. Среди последних оказались:

-три кабеля с вилками разных типов для подключения к сети питания, включая вилку, используемую в нашей стране;

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-пара кабелей питания типа "мама-папа" для подключения оборудования к гнездам ИБП (подойдут к блокам питания системных блоков, мониторам и прочему подобному оборудованию);

-кабель USB для подключения ИБП к ПК или ноутбуку для более тонкой настройки и мониторинга работы.

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Телескопические направляющие для монтажа в стойку и комплект винтов к ним

Каждая направляющая фиксируется тремя винтами с каждого конца

При помощи данных дополнительных ручек можно выдвигать ИБП из стойки, а также зафиксировать его в ней при помощи пары винтов с левой и правой стороны

Кабели, идущие в комплекте с ИБП

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Как уже упоминал выше, ИБП выполнен в форм-факторе одного полноразмерного стоечного юнита, то есть, он занимает большую площадь, но достаточно тонкий – около 45 мм в высоту. Стоит отметить весьма стильный дизайн, ведь подобное оборудование часто делается без внешних изысков. На передней пластиковой панели есть вентиляционная решетка, разделенная пополам горизонтальной линией оранжевого цвета. Слева расположен логотип компании Vertiv, справа – небольшой цветной дисплей диагональю около двух дюймов, на котором отображается информация о режиме работы ИБП и выводятся меню с настраиваемыми параметрами.

Для навигации по меню и выбора настроек используются расположенные рядом с дисплеем четыре кнопки. Сами меню настроек выполнены очень удобно и информативно. Например, режим подключения ИБП к сети и оборудования к ИБП при работе как от аккумулятора, так и напрямую "в обход" батарей, отображается в виде наглядной и понятной электрической схемы. Через меню можно задать в том числе и то, будут ли задействоваться аккумуляторные батареи в принципе при отключении электроэнергии в сети переменного тока.

Штатный режим работы: питание от сети, параллельно идет подзарядка аккумуляторных батарей. Лампа Run горит зеленым, извещая о том, что всё нормально

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В сети пропал ток, нагрузка запитана от батарей, происходит их разрядка. Горит красная лампа "Alarm". Нагрузка потребляет 50% максимально возможной мощности ИБП, при заряде 56% батарей хватит на 15 минут

Нагрузка отключена, мощность не потребляется, идет зарядка батарей ИБП

Главное меню настроек

Параметры электропитания на входе

Параметры работы аккумуляторных батарей

Параметры на выходе ИБП

Металлический корпус покрыт черной краской, на нём отсутствуют лишние заклепки, винты, стыки, отверстия и т.п., благодаря чему ИБП, даже лежа на видном месте вне монтажной стойки, выглядит как вполне себе самостоятельное оборудование, если можно так выразиться. За счет этого возможна и эксплуатация на рабочем месте, если установить относительно легкий монитор на ИБП сверху. Однако стоит учесть то, что ИБП издает дополнительный шум при работе (примерно 40 дБ во время работы под нагрузкой до 70% от максимальной мощности и до 45 дБ при большей нагрузке), а конфигурация рабочего места должна отвечать требованиям по эксплуатации, обеспечивающим защиту от попадания прямых солнечных лучей, влаги и должную вентиляцию во избежание перегрева компонентов.

Из возможностей для подключения у источника бесперебойного питания Vertiv EDGE-500IRM1U имеются входной разъём питания и шесть выходных розеток, половина из которых – программируемые. Можно настроить оборудование так, что в случае отключения электроэнергии будут автоматически выключаться розетки, к которым подключено не критичное оборудование, такое, как принтер или плоттер. При этом продолжит работать ПК и монитор, чье функционирование от заряда батарей будет обеспечиваться дольше при такой схеме. Это был простой пример. А общий смысл в том, что, в зависимости от конкретных сценариев использования, возможно отключение менее важного оборудования ради того, чтобы обеспечить большее время функционирования от батарей ИБП более важных компонентов сети. Есть порт для подключения комплектного кабеля USB с коннектором типа B для подключения ИБП к компьютеру и конфигурирования/мониторинга его параметров через фирменное программное обеспечение Vertiv Power Assist, скачать которое бесплатно (но не без регистрации) можно с официального сайта компании. Это также позволяет автоматически отключать ПК в штатном режиме при отключении электроэнергии на входе в ИБП, если ПК запитан от его батарей.

Также на задней панели имеется закрытый пластиковой заглушкой разъём IntelliSlot для установки карты сетевого мониторинга для удаленного управления ИБП (продается отдельно и стоит не мало). К данной модели подходят карты IntelliSlot Relay, IS-UNITY-SNMP и RDU101. Помимо этого, на задней панели расположились входной автоматический выключатель, разъём аварийного отключения EPO и небольшое вентиляционное отверстие.



Что касается характеристик данного ИБП, то мы имеем следующее: питается от сети 200-240 Вольт, на выход может давать синусоидальный ток напряжением 200, 210, 220, 230 или 240 Вольт, мощность составляет 500 Вольт-Ампер/450Ватт. Используются, как я уже упоминал выше, свинцово-кислотные аккумуляторные батареи с клапанным регулированием. Используется технология, защищающая аккумулятор от глубокой разрядки, что могло бы досрочно вывести его из строя. Эффективность составляет, по разным данным 94-96%, коэффициент выходной мощности равен 0,9. На переключение на питание от аккумуляторных батарей в случае «блэкаута», по заверениям производителя, требуется примерно 4-6 мс. Время автономной работы, естественно, зависит от подключенной нагрузки, а точнее - сколько она потребляет электроэнергии суммарно. Для 450 Вт/500 ВА (100%) оно составляет 5 мин., для 315 Вт/350 ВА (70%) – 9 мин., 225 Вт/250 ВА (50%) – 15 мин., 90 Вт/100 ВА (20%) – 42 мин. (эти данные были получены и предоставлены производителем).

Рабочая температура ИБП в помещении может доходить до 40 C, однако возможна и стабильная эксплуатация при 60 C на неполной загрузке по мощности. Температура, к слову, отображается на встроенном дисплее.

Имеется некоторая особенность конструкции, которую необходимо учитывать при эксплуатации: доступ к аккумуляторным батареям открывается посредством снятия левой части лицевой вентиляторной решетки, при том, конструкция крепления позволяет снять её легко. При переносе ИБП невольно берешься за неё, что может привести к произвольному отсоединению. Производитель наклеил наклейку рядом с этим местом, где указано, что брать за него при переноске не следует, однако наклейка не особо заметная, точнее говоря, на неё просто можно не обратить внимания.

Чтобы заменить батареи, надо снять не только декоративную внешнюю пластиковую панель, но и открутить металлическую пластину под ней, предварительно разомкнув коннекторы на выведенных наружу через неё проводах.

В целом, мне понравилось данное решение. Я, к сожалению, не электрик, чтобы оценить компонентную базу и какие-то особенности работы данного устройства в более тонких нюансах. Могу судить только как конечный пользователь данного продукта. А как пользователь я отмечаю весьма приятный дизайн и качество в целом, удобство настройки благодаря встроенному ЖК дисплею, хорошую комплектацию. Хотя, возможно, последнее и несколько излишне: моя богатая практика показывает, что большинство комплектных проводов, особенно, экзотических стандартов, потом просто валяются кучей в какой-нибудь коробке из-под ксерокса, поставленной на шкаф в дальнем углу помещения.