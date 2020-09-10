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Вьетнамский бренд Vsmart интригует скорым анонсом нового смартфона, который станет доступен в России. В официальных соцсетях компании было размещено несколько тизеров новинки, из которых стало известно, что она будет представлена 14 сентября, что у смартфона будет три камеры с поддержкой функций ИИ, при этом, на весьма условном изображении его силуэта видно, что они будут выстроены в вертикальный ряд сбоку. Недавно были "рассекречены" и характеристики загадочной новинки, которая будет построена на базе чипа Qualcomm Snapdragon 632, получит 4 ГБ оперативной памяти и встроенный накопитель объёмом 64 ГБ, основная камера будет состоять из трёх модулей на 13 МП, 8 МП и 2 МП (очевидно - основной, широкоугольный и дополнительный модули), ёмкость аккумулятора составит ровно 5000 мАч, модуль NFC - в наличии, а работать всё это великолепие будет на Android 10 с фирменной оболочкой под названием VOS 3.0.

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Предположу, что многие из вас находятся в легком недоумении - чем так интересен данный анонс, что я решил посвятить ему отдельную публикацию? Дело в том, что с момента, когда в начале октября 2019 года бренд Vsmart вышел на российский рынок, представив на нём четыре модели смартфонов , модельный ряд не расширялся. В начале весны этого года, во время, когда мир охватила пандемия COVID-19, компания Vingroup переключилась на выпуск аппаратов ИВЛ , чем были заняты мощности подразделений, выпускающих автомобили VinFast и VinSmart - подразделение, занимающееся выпуском пользовательской электроники, включая телевизоры и смартфоны Vsmart.

Не менее интересен и тот факт, что новинка будет иметь модуль NFC, ранее не доступный на других моделях смартфонов данного бренда, представленных в России, в том числе, и на флагманском Vsmart Live . При этом, новый смартфон уже "из коробки" будет работать на операционной системе Android 10 с интегрированной фирменной оболочкой VOS версии 3.0. Однако, VOS придется по душе и многим любителям "чистого" Андроида: каких-то значимых изменений в ней нет, только незначительное улучшение эргономики и добавление необходимого функционала.

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На этом можно было бы закончить данную заметку, но я предлагаю немного покопаться в Интернете в поисках дополнительной информации, которая прольет свет на загадочную новинку. Я намеренно решил не обращать внимания на слухи и "утечки", также, как и удержаться от соблазна выведать истину через возможных инсайдеров. Вместо этого, я зашёл на официальный международный сайт Vsmart, расположенный по адресу https://vsmart.net/ (не путать с российским сайтом https://vsmart.ru/ ). Логично было бы предположить, что загадочная новинка, которую представят буквально со дня на день, уже была представлена во Вьетнаме и на рынках других странах Азиатско-Тихоокеанского региона, а информация о ней есть там. Оказалось, что под описание характеристик из тизеров вполне подходит Vsmart Joy 3 ( https://vsmart.net/en/joy-3 ), ранее в России не представленный. Данный смартфон не только похож на условное изображение, но и основан на том же Snapdragon 632, может иметь 4 ГБ "оперативки" и встроенный накопитель на 64 ГБ (вообще, опционально для него доступны 2 ГБ, 3 ГБ или 4 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ или 64 ГБ встроенной), он имеет такую же конфигурацию камер и ёмкость аккумулятора.

На фото - Vsmart Joy 3

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При этом, есть и пара небольших несовпадений: у Vsmart Joy 3 нет модуля NFC и он поставляется с предустановленной VOS 2.5, основанной на девятой версии Android. Однако, пока это - самый подходящий вариант из возможных. Скорее всего, мы получим улучшенную версию данного смартфона в максимальной конфигурации, с обновленным ПО и с долгожданным модулем NFC. Но, возможно, что это будет и какая-то принципиально новая модель, которую представят одновременно и у нас, и в других странах, что менее вероятно. В любом случае, пока не известна её цена, а многое будет зависеть именно от данного фактора.