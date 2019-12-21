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Вьетнамская компания Vingroup, представившая не так давно линейку смартфонов Vsmart на российском рынке , анонсировала выпуск умных телевизоров на Android TV.

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Всего заявлены пять моделей, относящихся к двум линейкам, оснащенным подсветкой типа Direct LED и Edge LED (линейки KD и KE соответственно). Диагонали новинок будут в диапазоне от 43 до 55 дюймов. Все телевизоры оснащены IPS матрицами с разрешением 4K Ultra HD, поддерживающими стандарт HDR10. Частота обновления составит 60 Гц при времени отклика 8,5 мс.

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Характеристики новинок:

За звук отвечает система Dolby Digital Plus, поддерживающая формат звучания 7.1. Мощность встроенных в телевизоры динамиков составит от 16 до 20 Вт. Технологии Chromecast и Airplay позволяют передавать видеоконтент непосредственно со смартфонов на ТВ. Имеется возможность установки приложений из магазина Google Play и поддержка других сервисов компании Google, совместно с которой в конце ноября Vingroup договорилась о совместной реализации проекта интеллектуального телевидения.

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Телевизоры, которым уготована центральная роль в экосистеме пользователя продуктов бренда Vsmart, создаются на собственных производственных мощностях компании во вьетнамском технопарке Hoa Lac Hi-Tech Park. Особое внимание уделяется техническому контролю качества продукции: в общей сложности проводится 16 проверок, включая 12 автоматических тестов на функционирование без сбоев и ошибок.

Точной информации о ценах и сроках поставки телевизоров Vsmart TV на российский рынок пока нет, однако официально объявлено, что они должны появиться уже в первой половине 2020 года.