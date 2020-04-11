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Производить аппараты ИВЛ вместо смартфонов и автомобилей - такое решение принял крупный технологический холдинг Vingroup

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Производить аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) вместо смартфонов и автомобилей – такое решение приняло руководство крупнейшей вьетнамской технологической компании Vingroup. Часть входящих в холдинг заводов VinSmart (производит смартфоны под брендом Vsmart и другую пользовательскую электронику) и VinFast (автомобильная промышленность) будут переоборудованы для производства аппаратов ИВЛ, а также электронных термометров – всё это поможет медикам бороться с эпидемией коронавируса COVID-19. Согласно планам компании, уже через месяц Министерство здравоохранения Вьетнама должно получить 5000 аппаратов неинвазивной ИВЛ. Параллельно с этим Vingroup оказывает финансовую помощь в исследовании природы коронавируса, а также занимается разработками средств, позволяющих диагностировать заболевание на ранней стадии и финансированием создания вакцины от заболевания.

Выпуск аппаратов ИВЛ стал возможен благодаря международному партнерству: в начале апреля 2020 года Vingroup достигла соглашения с американским производителем медицинского оборудования Medtronic, согласно которому компания получила право на использование конструкции портативного аппарата инвазивной искусственной вентиляции легких модели Puritan_Bennett_560 (сокращенно PB560), а в создании аппарата неинвазивной ИВЛ принял участие известный Массачуссетский технологический университет (MIT). Сообщается, что пока на производство поставляются готовые детали для сборки, но вскоре планируется увеличить производимую на своих производственных мощностях долю комплектующих.

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Ле Тхи Тху Тхуи, вице-председатель корпорации Vingroup, отмечает то, что у корпорации есть все необходимое для подобного производства, будь то более крупные узлы, которые будут производиться автомобильным подразделением VinFast, либо более точная механика и электроника, с выпуском которой справится завод VinSmart, выпускающий смартфоны и другие «умные» гаджеты.

К сборке первой партии аппаратов неинвазивной ИВЛ планируют приступить в течение двух ближайших недель – как только на заводы поступит первая партия деталей. При этом планируется, что на сборку первых готовых аппаратов и передачу их государственному заказчику уйдут всего сутки, после чего они, пройдя необходимые проверки, поступят во вьетнамские больницы.

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Уже сейчас Vingroup сообщает о налаживании поточного производства цифровых бесконтактных термометров. При этом отмечается низкая себестоимость изготовления их компонентов, порядка 16 млн. вьетнамских донгов, что в пересчете на наши деньги составляет около 52 000 рублей - это значительно ниже стоимости аналогов. Ожидаемая себестоимость компонентов для аппаратов неинвазивной ИВЛ должна составить порядка 22 млн. донгов (около 72 000 рублей), а для аппарата инвазивной ИВЛ – 160 млн. донгов (520 000 рублей). При этом, генеральный директор группы компаний Vingroup Нгуен Вьет Куанг отмечает, что медицинское оборудование планируется поставлять заказчику без наценок, по себестоимости компонентов, даже не включая в конечную цену стоимость сборочных операций и транспортные расходы. Министерство здравоохранения Вьетнама заключило договор с Vingroup на поставку 5000 аппаратов неинвазивной ИВЛ в рамках мер по борьбе с эпидемией коронавируса COVID-19. Производственные мощности предприятий холдинга позволят выпускать до 10 000 единиц аппаратов инвазивной ИВЛ или до 45 000 аппаратов неинвазивной ИВЛ в месяц. При этом, сообщается о готовности делиться разработками и производственным опытом с производителями из других стран.  

В рамках участия в создании вакцины от коронавируса COVID-19 инновационный фонд Vingroup и институт Vingroup Big Data заключили соглашение о спонсорской поддержке крупного фармацевтического предприятия Vabiotech, Института профилактической медицины и здравоохранения и Института Пастера, расположенного в Хошимине. Цель - создание вакцины и средств ранней диагностики заболевания. На это планируется выделить 20 млрд. донгов, что составляет около 65 млн. рублей по текущему курсу.

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