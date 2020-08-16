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Летнее обновление в геймерской линейке Alienware от Dell

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Недавно компания Dell провела крупную онлайн-презентацию, в рамках которой представила обновленные устройства различных сегментов, включая игровые системы. Так как новинок было очень много и каждая модель выпущена во множестве возможных конфигураций, отличающихся теми или иными доступными опционально компонентами (что, в целом, характерно для продуктов Dell), написать о всех новинках в рамках одного материала не представлялось целесообразным. В прошлой статье я писал о игровых ноутбуках Dell серии G, которые являются оптимальными решениями по соотношению цены и производительности, одинаково подходящими как для новейших игр, так и для повседневных задач и работы, а в этом материале речь пойдет об новинках для геймеров, выпущенных под брендом Alienware, под которым обычно выпускаются наиболее производительные решения, ориентированные на киберспорт и наиболее "хардкорных" геймеров.

Непосредственно во время презентации были представлены игровой ноутбук Alienware M15 R3 и системный блок Alienware Aurora R11 (New), а чуть позже мне на почту пришли подробные материалы не только по ним, но и по ещё одной новинке - ноутбуку Alienware M17 R3.

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Начну, пожалуй, с настольного игрового ПК Alienware Aurora R11. Системный блок выполнен в относительно компактном форм-факторе, он небольшой по высоте за счет того, что блок питания располагается не сверху или снизу, а  перед материнской платой. Подобные компоновочные решения часто практиковались в конце 90-х - начале 2000-х годов, а затем от них отказались в силу того, что это затрудняло охлаждение процессора: процессоры становились всё горячее, а кулеры - всё больше, для качественного отвода тепла было необходимо иметь достаточно свободного, ничем не занятого места в корпусе. Сейчас же осуществить такую компоновку помогло использование жидкостной системы охлаждения ЦП.

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В Alienware Aurora R11 применяются процессоры Intel Core 10-го поколения, включая Core i5 10400F, Core i5 10600KF, Core i7 10700KF и Core i9 10900KF. Используются материнские платы форм-фактора Micro ATX на чипсете Intel Z490 с четырьмя слотами под установку оперативной памяти стандарта DDR4. Системные блоки комплектуются различными конфигурациями планок HyperX FURY DDR4 XMP, работающими на частоте 2933 МГц или 3200 МГц, суммарным объемом 8, 16, 32 и 64 ГБ, а максимально возможный поддерживаемый объем составляет суммарно 128 ГБ. Имеется множество возможных конфигураций видеокарт, как одиночных, так и парных. В "одиночной" комплектации доступны модели от NVIDIA GeForce GTX 1650 с 4 ГБ GDDR5 и AMD Radeon 5600 с 6 ГБ GDDR6 до NVIDIA GeForce RTX 2080 Super с 8 ГБ GDDR6 с жидкостным охлаждением и AMD Radeon VII 16 GB HBM2, всего же в списке значатся пятнадцать (!) моделей видеокарт от NVIDIA и AMD. Конфигураций с двумя видеокартами значительно меньше - пока заявлено только три, это парные GeForce RTX 2070 SUPER, RTX 2080 SUPER и RTX 2080 Ti, все с 8 ГБ памяти стандарта GDDR6. Также много вариантов по комплектованию игрового ПК различными накопителями - начиная от установки классических жестких дисков с интерфейсом SATA на 7200 об/мин объемом от 1 ТБ до 2 ТБ, либо SSD NVMe с интерфейсом M.2 PCIe объемом от 256 ГБ до 2 ТБ, до конфигураций с SSD + HDD различных объемов, либо накопителей Intel Optane с интерфейсом M.2 PCIe емкостью 16 ГБ или 32 ГБ в качестве системного диска вдобавок к классическому жесткому диску. Помимо этого существует еще ряд опций, но описывать их все не имеет смысла в рамках данной статьи, так как они могут дополняться и меняться. Традиционно, советую в таких случаях внимательно и вдумчиво изучать данные на официальном сайте производителя и в каталоге магазина перед покупкой. Габариты системного блока составляют 482 мм x 432 мм x 223 мм, общий объем составляет около 34 л. Максимальный вес возможных сборок - 17,8 кг.

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Alienware M15 R3 - геймерский ноутбук с диагональю дисплея 15,6 дюйма. Опционально возможны комплектации с установленными FullHD дисплеями с частотой обновления 144 Гц и временем отклика 7 мс, как с поддержкой технологии NVIDIA G-Sync, так и без неё, дисплей с частотой 300 Гц и временем отклика 3 мс, а также 60-герцовый OLED UHD дисплей с разрешением 3840x2160 пикселей и увеличенной до 400 нит яркостью (против 300 нит у предыдущих вариантов), помимо этого, в комплекте с UHD матрицей идёт технология отслеживания взгляда Tobii. Ноутбук получил клавиатуру новой конструкции с ходом клавиш 1,7 мм.

Аппаратная начинка представлена процессорами от Intel линейки Intel Core 10-го поколения, а конкретно - Intel Core i5-10300H,  Intel Core i7-10750H и Intel Core i9-10980HK. Выбор видеочипов не особо велик, но весьма разнообразен - начиная от GeForce GTX 1650 Ti c 4 ГБ памяти GDDR6 до GeForce RTX 2080 SUPER Max-Q с 8 ГБ GDDR6. В качестве единственной альтернативы "зелёным" выступает AMD Radeon RX 5500M с 4 ГБ памяти стандарта GDDR6. В ноутбуке используется интеловский мобильный чипсет Intel HM470, оперативной памяти стандарта DDR4 работающей на частоте 2666 МГц может быть установлено от 8 ГБ до 32 ГБ. Доступны различные варианты комплектации накопителями - от установки одиночных SSD с интерфейсом PCIe M.2 объемом от 256 ГБ до 2 ТБ, до организации различных массивов RAID 0 из пары таких накопителей и даже RAID 0 Plus с третьим дополнительным накопителем на 512 Гб! В зависимости от конфигурации, ноутбуки будут комплектоваться адаптерами питания мощностью от 130 до 240 Ватт. Alienware M15 R3 доступен в двух цветах корпуса, изготовленного из магниевого сплава - светлом и темном. Отмечается, что данный ноутбук стал самым тонким из игровых ноутбуков, выпущенных ранее под брендом Alienware.

Alienware M17 R3 - 17 дюймовый игровой ноутбук комплектуется дисплеями с разрешением FullHD и частотой 144 Гц при 9 мс, также имеется поддержка технологии G-Sync в качестве опции, также есть опциональный вариант с установленной сверхбыстрой 300-герцовой матрицей и матрицей на вполне обычные 60 Гц, но с весьма необычным для такой диагонали разрешением UHD (3840 x 2160). В целом, по основным компонентам системы, судя по предоставленной фирмой спецификации, Alienware M17 R3 полностью аналогичен Alienware M15 R3 - те же варианты комплектации процессорами, видеочипами, оперативной памятью и так далее. Однако, среди адаптеров питания присутствует модель не только на 130, 180, 240, но и на 330 Вт.

Все представленные игровые решения поставляются с предустановленными 64-битными версиями Windows 10 редакций Home и Pro. Цены будут варьироваться в широком диапазоне в зависимости от конкретной конфигурации, которую обязательно стоит внимательно изучить перед покупкой, а минимальная планка будет находиться примерно на уровне 150 000 рублей.

Отдельно стоит отметить то, что в новых игровых ноутбуках от Dell, как входящих в игровую серию G, так и выпущенных под брендом Alienware, не устанавливаются сенсорные дисплеи, когда-то бывшие доступными в качестве дополнительной опции. По словам проводившего презентацию Дениса Минова, менеджера по клиентским продуктам Dell Technologies в России, это связано с тем, что популярность игровых моделей ноутбуков с сенсорным экраном крайне мала и данную опцию посчитали излишней.

Также Денис Минов отмечает, что продажи игровых ноутбуков за период с января по июнь этого года выросли чуть более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Аналитики связывают это с режимом самоизоляции, когда больше людей были вынуждены проводить время дома и появилось больше свободного времени на игры и другие мультимедийные развлечения. При этом продажи обычных ноутбуков в России за тот же период составили всего 32% по сравнению с показателями прошлого года. Минов отметил и то, что у компании DELL на сегодняшний момент представлены игровые ноутбуки всех ценовых диапазонов, начиная от доступных игровых моделей ноутбуков Dell G-серии, до более дорогих и производительных старших моделей DELL G7 и Alienware M15 и M17.

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