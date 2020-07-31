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DELL представила новые доступные игровые ноутбуки серии G

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В ходе прошедшей на прошлой неделе большой онлайн-презентации, компания Dell представила целый ряд новых продуктов, относящихся к разным сегментам. В данном материале речь пойдет о новых игровых ноутбуках Dell, относящихся к серии G.

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Самые бюджетные из представленных ноутбуков Dell G3 (3500) выглядят весьма не плохо и доступны в двух вариантах корпуса - черном и белом

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Для начала, пару слов стоит сказать о самой G-серии. Как нетрудно догадаться, буква "G" символизирует собой слово Gaming. Вы наверно знаете, что у компании Dell есть чисто киберспортивно-геймерский дочерний бренд Alienware, под которым выходят самые производительные игровые ноутбуки и стационарные ПК, а также различная игровая периферия. Линейка ноутбуков G относится к основному бренду Dell и позиционируется как более универсальная во всех отношениях - в плане производительности, вероятных сценариев использования, дизайна и цены. Это ноутбуки, имеющие более лаконичный внешний вид, чем у ноутбуков Alienware, но при этом более динамичный и смелый, чем у решений офисно-домашнего и корпоративного сегмента. Их производительности хватит для подавляющего большинства современных игр, но учитывается и то, что ноутбук при этом не должен быть слишком громоздким, а его цена должна быть доступна более широкой аудитории. 

Однако, стоит отметить такую важную деталь - ноутбуки Dell серии G изначально разрабатываются как игровые модели, а не адаптируются под игры. Что это значит? Это значит то, что внутрь стандартного корпуса не просто поставили более мощный графический чип и процессор, при том, что корпус и система охлаждения модели, взятой за базу, были на это изначально не рассчитаны в плане обеспечения тепловых решений. При проектировании моделей данной линейки заранее закладываются все эти условия - потребности теплоотвода при длительной работе под нагрузкой, питания компонентов от сети и аккумулятора и так далее, а весь конструктив создается уже исходя из этого.

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Конструктив эффективной системы охлаждения с двумя вентиляторами на примере модели G5 15 (5500)

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А теперь вернемся, собственно, к нашим новинкам. В этот раз G-серию представили модели G3 (3500), G5 15 (5500) и G5 15 SE (5505), основанный на технологиях AMD, а также топовый G7 17 (7700). Позиционирование следующее - модели, относящиеся к линейке G3 являются наиболее доступными, G5 - средние по цене и производительности, а G7 являются максимально производительными решениями.

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Самый доступны по цене G3 (3500) имеет матовый экран диагональю 15,6 дюйма, на выбор доступны два типа матриц - WVA, имеющая частоту 60Гц и 144 Гц, произведенная по технологии IPS. В ноутбуки устанавливаются процессоры Intel Core 10-го поколения, начиная от Core i5-10300H и вплоть до Core i7-10750H, используются видеокарты от Nvidia линейки GTX 16xx, начиная с GTX 1650 с 4 ГБ памяти, и вплоть до RTX 2060 с 6 ГБ памяти GDDR6. Оперативной памяти стандарта DDR4 может быть от 8 ГБ до 16 ГБ, максимальная поддерживаемая частота - 2933 Гц. Система устанавливается на SSD объемом до 256 ГБ, для хранения данных используется доролнительный SSD или жесткий диск объемом до 1 ТБ. Модель G3 3500 будет доступна в двух вариантах корпуса - белом и черном.

G5 15 (5500) имеет матовый FullHD IPS экран диагональю 15,6 дюйма, на выбор доступны две версии - с частотой обновления 144 Гц и 300 Гц. Ноутбуки основаны на различных моделях процессора Intel Core i7 10-го поколения вплоть до Core i7-10750H, но в качестве минимальной возможной конфигурации в официальной спецификации был указан также Core i5-10300H. Используются более производительные графические чипы Nvidia GeForce, начиная от GTX 1650 Ti с 4 ГБ памяти и вплоть до RTX 2070 Max-Q с 8 ГБ собственной памяти стандарта GDDR6. Объем оперативной памяти стандарта DDR4 составит от 8 ГБ до 16 ГБ при максимальной частоте - 2933 Гц, однако, в попавшей мне в руки спецификации указывается, что, в данном случае, речь идет лишь о предустановленном объеме, а максимально можно установить до 32 ГБ суммарно. Используются SSD накопители на 512 ГБ и 1 ТБ. У моделей G5 15 c GTX 1660 Ti и выше есть Mini DisplayPort, которого нет у самой простой версии, использующей графику GTX 1650 Ti.

G5 15 SE (5505) отличается от обычного G5 15 (5500) тем, что использует решения от AMD - процессоры Ryzen 4000 серии, включая R5, R7 и R9, а также видеочипы Radeon RX 5600M. Но есть и другие отличия. Так, на G5 15 SE устанавливаются матовые WVA-матрицы с FullHD разрешением, при этом доступны варианты с частотой обновления 120 Гц и 144 Гц. А вот оперативная память тут поддерживается с более высокой рабочей частотой - до 3200 МГц.

G7 17 (7700) является самым топовым решением в серии G, обладает экраном с диагональю 17,3 дюйма, устанавливается матрица, выполненная по технологии WVA с разрешением FullHD и частотой обновления опционально 144 Гц или 300 Гц. Используются процессоры Intel Core i9 10-го поколения и графика Nvidia вплоть до GeForce RTX 2070 Super с 8ГБ памяти GDDR6. Оперативная память стандарта DDR4 поддерживает работу на частоте 3200 МГц, её объем может составлять до 32 ГБ. Подсветка корпуса и клавиатуры имеет возможность настройки.

Модели обновленной линейки получили ряд новшеств, включая разъем HDMI 2.0 с поддержкой подключения мониторов с разрешением 4K UHD, что предполагает один из сценариев использования в качестве замены стационарному ПК дома. Что касается цен новинок, то ориентировочно названные диапазоны следующие - модель G3 (3500) будет стоить от 60 до 100 тысяч рублей, G5 15 (5500) и G5 15 SE (5505) - 80-130 тысяч, а G7 17 (7700) обойдется от 90 до 150 тысяч. Цены будут зависеть от конкретных аппаратных конфигураций, которые стоит внимательно изучать и уточнять непосредственно перед покупкой.

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