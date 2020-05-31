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Бренд Honor представил новую серию флагманских смартфонов HONOR 30 в России во время онлайн-презентации, прошедшей 28 мая. Всего было показано три модели - HONOR 30, HONOR 30 Pro+ и HONOR 30S. Все новинки основаны на 7-нм чипах Kirin и поддерживают работу в сетях 5G.

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HONOR 30

HONOR 30 основан на чипе Kirin 985 5G, имеет 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной в базовой версии смартфона и 256 ГБ в улучшенной версии HONOR 30 Premium. Основная камера состоит из четырех модулей: основного с сенсором IMX600 на 40 МП (физическая диагональ матрицы составляет 1/1,7 дюйма), имеющего фокусное расстояние 27 мм и параметр диафрагмы f/1.8, телеобъектива с разрешением 8 МП, оснащенного фазовым автофокусом и оптической стабилизацией изображения, имеется возможность пятикратного оптического зума (помимо этого доступен цифровой зум до 50X), широкоугольного модуля с сенсором на 8 МП и вспомогательного модуля на 2 МП для макросъемки, который также служит для определения глубины снимка при портретной фотографии и создания качественного эффекта размытия заднего плана. Фронталка встроена непосредственно в дисплей и имеет разрешение 32 МП, её фокусное расстояние составляет 26 мм. Сам дисплей выполнен по технологии AMOLED, его диагональ составляет чуть более 6,5 дюйма. Сканер отпечатка пальца встроен непосредственно в экран. Емкость аккумулятора составляет 4000 мАч, поддерживается зарядка при мощности 40 Вт. Корпус выполнен из стекла, текстурированного под металл.

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HONOR 30 Pro+

Модель HONOR 30 Pro+ построена на базе восьмиядерного процессора Kirin 990, поддерживающего на аппаратном уровне работу в сетях 5G, имеется 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти и жидкостная система охлаждения компонентов. Отдельно отмечается то, что голосовой помощник Яндекса Алиса интегрирован на системном уровне, что позволяет ему функционировать даже тогда, когда смартфон находится в режиме сна. Сканер отпечатка пальцев также встроен в дисплей, который выполнен по OLED технологии и имеет диагональ 6,7 дюймов, поддерживая частоту обновления картинки 90 Гц. Боковые грани дисплея загибаются на корпус, в компании это называют «эффектом водопада».

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Основная камера HONOR 30 Pro+ состоит всего из трёх модулей, то есть, на один меньше, чем у базовой версии HONOR 30. Основной модуль на 50 МП использует сенсор IMX700 с размером матрицы 1/1,28 дюйма, что почти в половину больше, чем у IMX600, данный модуль позволяет получить больше света в кадре, объектива с фокусным расстоянием оптики 23 мм и параметром диафрагмы f/1.9, также данный модуль оборудован лазерным автофокусом. Имеется дополнительный телеобъектив с разрешением матрицы 8 МП и пятикратным оптическим зумом, фазовым автофокусом, оптической стабилизацией изображения и широкоугольный объектив с матрицей на 16 МП. Отмечаются продвинутые функции видеосъемки, доступные для HONOR 30 Pro +: основной модуль позволяет записывать ролики в формате Ultra HD 4K при 60 кадрах в секунду, имеются функции замедленной съемки в 960 FPS (Full HD) и 1920 FPS (HD). Фронтальная камера интегрирована в дисплей и состоит из двух модулей – основного на 32 МП и дополнительного широкоугольного на 8 МП. Емкость аккумулятора HONOR 30 Pro + составляет также 4000 мАч, поддерживается зарядка при мощности 40 Вт и беспроводная зарядка при 27 Вт.

HONOR 30S

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Модель HONOR 30S основана на чипе Kirin 820, также выполненном по 7-нм техпроцессу и поддерживающем работу в сетях 5G. Восьмиядерный процессор состоит из четырех ядер Cortex-A76, одно из которых работает на повышенной частоте в 2,36 Гц, а три оставшихся – в более энергоэффективном режиме, и четырех Cortex-A55. За графику отвечает Mali-G57 MC6 с поддержкой технологий GPU Turbo и Kirin Gaming+, имеется и модуль нейронных вычислений, отвечающий за функции ИИ. О количестве оперативной и встроенной памяти будет достоверно известно потом: модель HONOR 30S поступит в продажу позже остальных, сроки и цена пока не названы. Основная камера HONOR 30S состоит из четырех модулей, главный из которых имеет разрешение матрицы 64 МП и параметр диафрагмы объектива f/1.8, а также широкоугольника на 8 МП и двух вспомогательных модулей на 2 МП каждый, один из которых используется для макросъемки, а другой – для улучшенного эффекта размытия заднего плана при создании портретных кадров. Интегрированная в дисплей фронтальная камера имеет разрешение 16 МП и параметр диафрагмы f/2.0. Ёмкость батареи также составляет 4000 МАч, поддерживается зарядка при мощности 40 Вт. Сканер отпечатка пальца встроен в расположенную сбоку кнопку включения/пробуждения смартфона. Заявлено, что дисплей диагональю 6,5 дюйма способен отображать 96% цветовой палитры NTSC.

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Отдельно отмечается то, что линейка Honor 30 была вдохновлена Россией и значительно «локализована» под наш регион на программном уровне. В более конкретных вещах это проявилось в сотрудничестве со студией Артемия Лебедева при создании некоторых визуальных элементов, Сбербанком для осуществления функции платежей через NFC и Яндексом. Помимо предустановленного голосового помощника Алисы, имеется ряд встроенных сервисов российского ИТ-гиганта. Вместе с приобретением аппаратов, будут идти бонусы на сумму до 5000 рублей на поездки в Яндекс.Такси и заказы через Яндекс.Еда, а также три месяца подписки на Яндекс.Плюс.

В качестве аксессуара к смартфонам линейки HONOR 30 был представлен фирменный модуль беспроводной зарядки HONOR AP61, работающий по стандарту Qi со встроенным вентилятором, охлаждающим панель и смартфон во время заряда. Отмечается, что вентилятор будет работать практически бесшумно, а ночью даже переходить в более тихий режим, в то время, как сама зарядка будет иметь механизмы защиты от перегрева и перегрузки. Передаваемая мощность составит 27 Вт.

Что касается цен представленных новинок, то известно следующее: предзаказ на HONOR 30 и HONOR 30 Pro+ открыт с 29 мая, а продажи начнутся с 5 июня, базовая версия HONOR 30 будет стоить 35 000 рублей, версия HONOR 30 Premium с увеличенной до 256 ГБ памятью обойдется в 40 000 рублей, цена HONOR 30 Pro+ составит 55 000 рублей. Цена, сроки поступления в продажу и окончательная конфигурация HONOR 30S будет известна позже. Модуль беспроводной зарядки доступен по цене 3200 рублей. Также, заказавшим HONOR 30 и HONOR 30 Pro + через официальный интернет-магазин обещают дать беспроводные наушники с технологией активного шумоподавления HONOR Magic Earbuds в качестве бонуса.