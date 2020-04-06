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Компания ASUS применяет инновационную технологию нанесения жидкого металла на поверхность процессора в качестве термоинтерфейса в своих новых игровых ноутбуках линейки Republic of Gamers (ROG), основанных на процессорах Intel Core десятого поколения, выпущенных в 2020 году. В данной статье мы поговорим об этой технологии, её особенностях и преимуществах, которые она дает.

Нет, давайте сразу перейдем к преимуществам, чтобы всё стало понятно. По данным производителя, применение жидкого металла в качестве термоинтерфейса способно снизить температуру процессора при максимальной нагрузке на 10-20°C в зависимости от конкретной модели процессора и его «рабочей» температуры при прочих равных условиях по сравнению с другими решениями, обеспечивающими теплопередачу между поверхностью процессора и радиатором. Фактически, применение данной технологии позволяет не только добиться снижения температуры CPU, но и делать системы охлаждения ноутбуков более компактными и легкими, а их работу – тише.

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Для этих целей был выбран состав Thermal Grizzly Conductonaut, разработанный компанией Thermal Grizzly. При этом, инженерам и технологам компании пришлось встретиться с одной трудностью, а именно – необходимостью разработать технологию точного нанесения состава автоматизированным способом, которая обеспечивала бы защиту от его растекания по плате и другим компонентам. Данная проблема ранее затрудняла промышленное применение данного решения на крупносерийном автоматизированном производстве, при том, что оно уже завоевало популярность у мастеров-энтузиастов благодаря хорошим теплопроводным характеристикам таких составов. На решение данной задачи потребовался целый год.

Отмечается, что разработка и внедрение техпроцесса нанесения жидкого металла до выпуска первых серийных образцов держались в секрете настолько, что об этих изысканиях не знали даже партнеры из компании Intel. Сама технология состоит из двух этапов: нанесение металла ровным слоем на всю поверхность процессора и его более точное нанесение на две конкретные зоны уже поверх слоя, нанесенного в первый этап. Расскажу более подробно. Вначале силиконовая кисть окунается в емкость с составом, а затем постепенно наносит его на поверхность чипа в семнадцать проходов. Такое число выбрано не случайно, а подобрано экспериментальным путем. Именно за такое число проходов удается достичь нанесения состава на всю поверхность чипа автоматическим способом, одновременно с этим обеспечив равномерный слой минимальной толщины без «пробелов». При этом возникла проблема скапливания жидкого металла на краях чипа, которая была решена тем способом, что кисть каждый раз немного смещается. Чтобы металл не растекался за пределы поверхности процессора применяется специальная накладка-трафарет, соответствующая его габаритам.

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Затем идёт второй этап – точечное нанесение термоинтерфейса на две отдельные зоны. Для этого применяется ещё один трафарет, обеспечивающий нанесение металла там, где нужно и заданную толщину слоя в одну десятую долю миллиметра.

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ASUS запатентовал данную технологию высокоточного нанесения термоинтерфейса на основе жидкого металла с использованием защитных барьеров, препятствующих его растеканию, которая стала первой промышленной технологией применения данного решения при автоматизированном серийном производстве. Первым продуктом компании, в производстве которого был применен данный технологический процесс, стал игровой ноутбук ASUS ROG Mothership, вышедший в прошлом году, а на данный момент она применяется в ноутбуках серии ROG Strix и Zephyrus 2020 года, основанных на процессорах Intel линейки Core десятого поколения.