Известный в Юго-Восточной Азии вьетнамский производитель смартфонов VinSmart, входящий в структуру крупного холдинга VinGroup, сообщил о намерении расширить линейку смартфонов, представленных на российском рынке. Пока конкретная модель или модели названы не были, но я могу предположить, что речь идет о линейке Vsmart Active или конкретной модели Vsmart Active 3 (на фото выше), входящей в нее и обладающей AMOLED-дисплеем диагональю 6,4 дюйма, тройной основной камерой на 48 Мп, выдвижной селфи-камерой на 16 Мп, пока не названным 8-ядерным процессором с частотой 2 ГГц (но можно предположить, что это будет какой-нибудь Snapdragon, так как компания работает в тесном сотрудничестве с Qualcomm). Но пока это - всего лишь догадка, которая строится на моих предположениях и открытых источниках в виде международного сайта компании https://vsmart.net/vn-vi . А вообще это могут быть и обновленные версии смартфонов Vsmart Joy 3 и Bee 3, которые также пока не доступны на российском рынке. Или и то, и другое сразу.





Ещё одной приятной новостью стала акция, приуроченная к скорому анонсу и праздникам 23 февраля и 8 марта. В связи с этим, на уже представленные на российском рынке смартфоны компании, а именно – флагманский Vsmart Live, молодежные Vsmart Star и Vsmart Joy 2+, а также бюджетный Vsmart Bee , будут действовать специальные «промо-цены». А по истечении срока акции данные модели будут продаваться по сниженным ценам, кроме Vsmart Live, который и так весьма доступен для аппарата с такими характеристиками. Чтобы можно было легче и нагляднее сравнить конкретные цифры, привожу нынешние, «акционные» и сниженные цены в виде таблицы:

Акция пройдет с 20 февраля по 10 марта 2020 года в онлайн-магазинах Goods.ru, Beru.ru, «М.Видео», «Эльдорадо», Tmall, «Онлайн Трейд» и «Озон», а также в розничных салонах торговых сетей «Связной» и «Ростелеком».