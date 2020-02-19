Vsmart "тизерит" скорый анонс нового смартфона и устраивает распродажу ранее представленных моделей в честь 23 февраля и 8 марта
Ещё одной приятной новостью стала акция, приуроченная к скорому анонсу и праздникам 23 февраля и 8 марта. В связи с этим, на уже представленные на российском рынке смартфоны компании, а именно –флагманский Vsmart Live, молодежные Vsmart Star и Vsmart Joy 2+, а также бюджетный Vsmart Bee, будут действовать специальные «промо-цены». А по истечении срока акции данные модели будут продаваться по сниженным ценам, кроме Vsmart Live, который и так весьма доступен для аппарата с такими характеристиками. Чтобы можно было легче и нагляднее сравнить конкретные цифры, привожу нынешние, «акционные» и сниженные цены в виде таблицы:
Акция пройдет с 20 февраля по 10 марта 2020 года в онлайн-магазинах Goods.ru, Beru.ru, «М.Видео», «Эльдорадо», Tmall, «Онлайн Трейд» и «Озон», а также в розничных салонах торговых сетей «Связной» и «Ростелеком».
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