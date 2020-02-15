В честь февральских праздников, а именно – дня Святого Валентина и дня Защитника Отечества, бренд Honor решил провести внеочередные распродажи, объявив о максимальных скидках на смартфоны в 8 000 рублей в своем официальном онлайн-магазине.

Помимо этого, к части товаров бесплатным бонусом будут идти различные аксессуары. Так, например, при покупке Honor 20 Pro помимо скидки 8000 рублей (которая активируется после добавления товара в корзину) будет возможность взять на выбор фитнес-браслет Honor Band 5 или наушники Honor AM61. Обычный Honor 20 временно подешевеет на 5000 р., Honor 9X – на 3000 р. На представленный недавно Honor 20 LITE ("российскую" версию) скидки не предусмотрено, но в придачу к нему идут беспроводной монопод-штатив и внешний аккумулятор.

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На ноутбуки Honor MagicBook 14 и MagicBook Pro с объемом памяти 512 ГБ будет действовать скидка в 2000 рублей, MagicBook 14 с 256 ГБ памяти обойдется дешевле на 1000 рублей, но кроме этого будет еще и неплохой набор подарков, включающий в себя беспроводную мышку, рюкзак и некий дополнительный аксессуар (который на поверку оказался Bluetooth наушниками Honor Sport Pro AM66 красного цвета).

Скидки будут распространяться не только на смартфоны, планшеты и ноутбуки, но и на сами аксессуары бренда, включая наушники и фитнес-браслеты. Акция продлится до 25 февраля 2020 года, чтобы участвовать в ней, необходимо зарегистрироваться в онлайн-магазине Honor.