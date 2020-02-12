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На прошлой неделе бренд Honor анонсировал появление на российском рынке смартфона Honor 20 LITE, позиционируемого как младшая модель флагманской модели Honor 20. Почему я написал «позиционируемого», а не «являющегося» и почему он был анонсирован только сейчас, ведь Honor 20 и 20 Pro вышли ещё весной прошлого года, а теперь уже не за горами серия Honor 30? Ответы на все эти вопросы вы узнаете далее по тексту!

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От старших моделей Honor 20 Honor 20 LITE визуально отличается фронтальной камерой-каплей и другой конфигурацией основной камеры

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Для начала посмотрим, что из себя представляет «новинка». Максимально коротко и по сути: процессор Kirin 710, 8 ядер, из них 4 ядра Cortex-A73 с тактовой частотой 2,2 ГГц и 4 ядра Cortex-A53 с тактовой частотой 1,7 ГГц, 4 ГБ оперативной памяти, встроенный накопитель на 128 ГБ, дисплей диагональю 6,15 дюйма с разрешением FHD+ (2312x1080) с каплевидным вырезом под фронтальную камеру на 24 Мп, основная камера состоит из трёх фото модулей и позволяет делать снимки с разрешением 48 Мп (есть дополнительный объектив на 2 Мп для более точного восприятия глубины кадра при макросъемке и широкоугольный модуль на 8 Мп), аккумулятор на 3340 мАч, возможность ставить карты памяти microSD, сканер отпечатка пальца на задней панели, наличие NFC и порт micro USB вместо USB Type-C.

А теперь напомню о характеристиках Honor 20 и 20 Pro: флагманский чип Kirin 980, четырехмодульная основная камера на 48 Мп, селфи-камера на 32 Мп, врезанная непосредственно в дисплей, который был немного больше по диагонали и вертикальному разрешению, аккумуляторы на 4000 мАч и 6 ГБ оперативки с накопителем на 128 ГБ без возможности установки microSD у Honor 20 и 8ГБ/256ГБ соответственно у версии Honor 20 Pro.

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Как видим, о непосредственной преемственности Honor 20 LITE и Honor 20/20 Pro говорить сложно. Фактически, это разные аппараты, просто весьма условно объединенные в одну линейку, как это часто бывает у Huawei/Honor.

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Все варианты расцветок корпуса Honor 20 LITE, которые будут доступны на российском рынке (но некоторые из них могут быть доступны не сразу)

Но любопытнее всего то, что модель под названием Honor 20 Lite доступна на рынке уже давно, правда, не на российском. И эта «мировая» модель несколько отличается от «российского» Honor 20 LITE. Также в наличии Kirin 710, 4 ГБ/128 ГБ, но разрешение её трехмодульной основной камеры составляет 24 МП и 32 МП – фронтальной против 48 МП / 24 МП у версии, выпущенной в России. Что еще интереснее – «мировой» релиз Honor 20 Lite на самом деле тоже доступен на нашем рынке, но под другим названием! Подозрительно похожий как внешне, так и по конфигурации аппарат носит название Honor 10i и зачем-то позиционируется как сильно модифицированная версия позапрошлогоднего флагмана Honor 10, имея при этом с ним очень мало общего.

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В продаже "российская" версия Honor 20 LITE должна появиться 14 февраля по рекомендованной цене 15 000 рублей, предзаказ продлится до 13 февраля в официальных онлайн-магазинах Huawei и Honor, в качестве бонуса там же можно получить фитнес-браслет Honor Band 5.