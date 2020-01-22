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Сравниваем скорость работы "классического" SSD и SSD NVMe на примере WD Blue SN500 NVMe 250 GB

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Данный материал я решил написать с целью поделиться личным опытом сравнения скорости работы новомодного SSD NVMe с более привычным SSD-накопителем, подключаемым по кабелю SATA. Задумка возникла несколько спонтанно, когда один мой знакомый собирал новый ПК и для ускорения работы системы и загрузки некоторых игр нами был приобретен твердотельный накопитель WD Blue SN500 NVMe 250 GB, цена которого на данный момент весьма демократична и составляет около 3600-4000 рублей за версию объёмом 250 ГБ. Есть и вариант на 500 ГБ, стоить он будет уже в районе 6000 рублей. До этого в качестве системного диска на предыдущей конфигурации уже использовался традиционный SSD Patriot 2.5” SATA III 6Gbps на 480 ГБ, его решили оставить под установку остальных игр, где скорость загрузки не так критична.

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Сразу оговорюсь, что данная статья не претендует называться полноценным обзором, так как до этого у меня не было опыта тестирования SSD типа NVMe, в отличие от обычных SSD и делалось всё в порядке импровизации. 

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Вновь собранная система выглядела следующим образом: материнская плата Gigabyte B360M D2V, процессор Intel Core i5-9400F 2,9 ГГц, две планки DDR4 PC-21300 2666MHz по 8 ГБ каждая, модель Patriot PSD48G266681 - итого суммарно 16 ГБ в двухканальном режиме. WD Blue SN500 NVMe 250 GB был установлен как положено - в слот M.2 на материнской плате, без использования сомнительных адаптеров с AliExpress. Собрав новые компоненты в старом корпусе, мы установили Windows 10 и приступили к тестам производительности наших накопителей, скачав для этих целей программу Crystal Disk Mark версии 5.5.0. О объективности результатов, полученных в той или иной тестовой утилите, можно спорить долго и безрезультатно, но я тут придерживаюсь простого принципа: раз утилита популярная, то это дает возможность сопоставить результаты, полученные в ней одним и другим девайсом, выраженные во вполне конкретных цифрах и сравнить их между собой. 

Первым делом был запущен прогон на запись файла объемом 50 МБ, для большей объективности было выбрано пятикратное повторение цикла записи и чтения. Результат на скриншоте ниже. Максимальные показатели по чтению и записи составили 1746 МБ/с и 1277 МБ/с соответственно. 

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Далее повторили то же самое, но с файлом размером 100 МБ. Само по себе это не имело особого практического интереса, так как столь малые файлы сами по себе пишутся и читаются достаточно быстро. Было интересно то, насколько изменятся результаты теста в данном случае. На этот раз максимальные показатели составили 1733 МБ/с на чтение и 1300 МБ/с на запись. То есть, в целом мы получили тот же результат, что и в предыдущем тесте, с учетом небольшой статистической погрешности.

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Далее увеличили размер файла до 500 МБ – результат вы видите на скриншоте ниже, можно сказать, что он не изменился: 1745 МБ/с и 1299 МБ/с соответственно. Стоит отметить только то, что параметр последовательной записи снизился со значений, близких к 1300 МБ/с до 600 МБ/с. То есть, более чем в два раза. По своему большому опыту теста различных флешек, жестких дисков и SSD могу сказать, что нередко результаты сильно отличаются в зависимости от размера тестового файла, типа накопителя, используемых электронных компонентов (чипов памяти и контроллеров), файловых систем. Тут же небольшими изменениями полученных результатов в зависимости от размера файла можно пренебречь, так как в реальных условиях на скорость работы будет значительно сильнее влиять интенсивность использования диска различными процессами, степень фрагментированности данных на нём и ещё куча разных, порой не очевидных факторов, включая перегрев электронных компонентов в силу недостаточного охлаждения и т.д.

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Смело выдвинув гипотезу о том, что, в данном случае, объём файла не сильно влияет на скорость работы накопителя, мы, не мелочась, решили пойти из одной крайности в другую, а именно - посмотреть, насколько быстро наш NVMe справится с записью и чтением файла максимально возможного объёма в 32 ГБ. Также прогнав тест пять раз, что заняло прилично времени. Результат остался примерно тем же по всем параметрам: максимальные 1750 МБ/с и 1300 МБ/с на чтение и запись, последовательная запись – в районе 760 МБ/с, что лучше, чем результат, полученный на примере 500-мегабайтного файла, но хуже, чем в тестах с записью совсем небольших файлов.

Будем считать, что на этом мы с нашим WD Blue SN500 NVMe 250 GB разобрались, а теперь займемся классическим SSD от Patriot с интерфейсом SATA. Был выбран тестовый файл оптимального объема 1 ГБ, так как опыт показывает, что классические SSD обычно работают с файлами от 1 ГБ и далее на примерно одинаковых скоростях. Результаты пятикратного теста представлены на скриншоте внизу. Полученный максимум – 524 на чтение и 514 на запись, что в 2,5-3 раза меньше, чем тот результат, которого удалось достичь на SSD типа NVMe. Остальные параметры, где уже борьба идет в условиях, приближенных к неидеально-реальным, также в большей или меньшей степени показали проигрышный результат для SSD с SATA-интерфейсом. На этом наша программа тестов двух SSD подошла к концу.

Любая статья подобного плана предполагает в конце выводы из всего написанного. В данном случае, выводы будут такими: мы смогли по достоинству оценить, насколько SSD NVMe быстрее, чем «обычный» SSD, при том, что наиболее бюджетные модели весьма доступны по цене (учитывая то, что это продукция весьма известного бренда WD) и их можно приобрести в дополнение к уже имеющемуся SSD, а объёма даже самой недорогой модели хватит для установки операционной системы и пары-тройки наиболее «тяжелых» игр.

Из недостатков можно назвать относительно небольшой объём таких накопителей, точнее даже то, что он у них будет меньше, чем у SSD с интерфейсом SATA за ту же цену (к примеру, представленный выше SSD от Patriot стоит столько же при объёме в 480 ГБ), а также то, что установка данных накопителей возможна не на все материнские платы, а только те, у которых есть разъем M.2. Либо через сторонние переходники с AliExpress: имеются варианты с подключением как к SATA, так и к PCIe, но стабильность и скорость работы в таком случае остаются под большим вопросом.

 

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