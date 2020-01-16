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Alienware Concept UFO - компания Dell представила свой аналог Nintendo Switch на CES 2020

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Пожалуй, самой амбициозной и интересной из представленных на выставке CES 2020 новинок можно назвать представленную известной американской компанией Dell портативную игровую консоль Alienware Concept UFO. Но дело в том, что слово «concept» в названии стоит воспринимать буквально. Пока это лишь инженерный прототип, который не известно когда доберется до прилавков в виде конечного продукта. Также, как и вызвавший не меньше ажиотажа электромобиль Sony Vision-S.

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Трехмерное представление Alienware Concept UFO из официального пресс-кита

В любом случае, за всем этим – видение компании Dell концепции развития своего игрового направления, представленного линейкой Alienware, а также некоторыми не входящими в нее продуктами, например, ноутбуками игровой G-серии, такими, как G5 15 SE на AMD Ryzen, представленный всё там же на CES 2020. Пока в портфолио игровых устройств компании входят, в основном, ноутбуки, а также, пользующиеся меньшей известностью и популярностью, мониторы и стационарные игровые ПК (включая весьма компактные модели), различная игровая периферия. То есть, всё, что связано с геймингом на платформе ПК. И новая «портативка» тоже не намерена далеко уходить от боярских корней бренда Alienware.

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Скажу проще: чисто технически, это небольшой планшет, работающий на процессоре Intel Core 10 поколения с установленной Windows 10 и оригинальным контроллером, состоящим из двух половинок и работающим по протоколу Xinput, совместимым с контроллерами Xbox 360/One. Если кто не в курсе, то данные контроллеры, будучи подключенными к ПК под управлением актуальных версий Windows очень хорошо «дружат» практически с каждой игрой, вышедшей не раньше 2008 года, особенно, если это - кроссплатформенный проект. При том, всё работает как надо уже из коробки. Как будто на Xbox играешь - спасибо Microsoft за это. У контроллера концепта аналогичная маркировка кнопок и расположение аналоговых стиков.

Вид сзади

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Задняя панель служит подставкой, не загораживая при этом вентиляционных отверстийДве половинки геймпада при этом соединяются между собой воедино при помощи специальной проставки

В остальном же это вылитый Nintendo Switch, эргономика и задумка взята оттуда, только дизайн стал в фирменной брутальной стилистике Alienware. К основному модулю - планшету с 8 дюймовым экраном, имеющим разрешение 1900x1200, подключаются два модуля с элементами управления – слева и справа. Всё как на изделии от большой «N». Однако, данный девайс стал заметно больше по размеру и играть с рук в него не всегда удобно. Зато можно отсоединить от него половинки контроллера, соединить их вместе между собой специальной проставкой, а сам планшет установить на стол за счет выдвижной подставки. Или подключить к телевизору как стационарную консоль. Еще одним сценарием использования девайса является подключение к нему беспроводных мышки и клавиатуры и использование как обычного стандартного ПК. Если в этом возникнет необходимость.

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По размерам Concept UFO гораздо больше существующих на данный момент портативных приставок. Но и дисплей зато не со спичечный коробок! Фото: ИгроМания

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Concept UFO в режиме стационарной консоли. Фото: Lisa Eadicicco, "Business Insider"

Отмечается, что особой сложностью для инженеров Dell было проектирование контроллеров и доведение его до ума по части тактильных ощущений и повышения надежности элементов управления. На это были потрачены «сотни, если не тысячи, часов», а тесты прототипов с их доработкой длились не один месяц перед тем, как они были представлены публике. При этом большая работа была проведена в целях достижения оптимального баланса между производительностью и компактностью устройства, а также его времени автономной работы. Всё это говорит о серьезных планах Dell выйти в данный сегмент рынка и, вполне возможно, что через какое-то время мы увидим в продаже готовые пользовательские устройства, основанные на этих наработках и полученном компанией опыте.

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