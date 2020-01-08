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В ходе выставки потребительской электроники Consumer Electronics Show 2020 (CES 2020) компания Sony представила… нет, дорогой читатель, не очередную линейку телевизоров Bravia, новый смартфон или окончательный вариант дизайна PlayStation 5, а самый настоящий электрический автомобиль!

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Новинка, получившая название Sony Vision-S, чем-то неуловимо напоминает и детища заводов Tesla и Porsche Taycan на электрическом ходу одновременно. А вот её дальнейшее будущее пока остаётся туманным, так как пока это не серийный образец, а инженерный прототип, созданный совместно с австрийской компанией Magna Steyr, как передает популярный ресурс autoreview.ru. Если верить их словам, то австрийцы создали всю «автомобильную» часть данного прототипа, в то время как Sony, а также ряд других фирм, занимающихся различной электроникой, включая Nvidia, Qualcomm и Bosh, создавали различные умные системы мультимедиа, управления, электрику и т.п. К слову, в данном образце одно с другим очень тесно интегрировано. Например, вместо зеркал заднего вида используется система камер, выводящих изображение на дисплей. Автомобиль в значительной степени оснащен различными датчиками, отслеживающими ситуацию на дороге вокруг него и даже следящими за тем, чтобы водитель не отвлекался и не засыпал за рулем, однако пока говорить о полной автономности езды рано. Может быть, это и к лучшему. В движение авто приводят два электромотора, в сумме выдающие 544 лошадиных силы, благодаря чему автомобиль разгоняется до 100 км/ч менее чем за 5 секунд. Максимальная скорость тоже впечатляет – 240 км/ч. Остается только пожелать Sony успехов на новой для данной компании ниве и чтобы данное начинание пошло дальше выставочных образцов!

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