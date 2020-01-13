Dell G5 15 SE - представлен новый игровой ноутбук на платформе AMD
рекламаКомпания Dell представила игровой ноутбук G5 15 Special Edition Ryzen (сокращенно G5 15 SE), которой основан на решениях от AMD, включая мобильный процессор AMD Ryzen Renoir-H и видеочип Radeon RX 5600M. Между ними будет осуществляться автоматическое умное переключение, позволяющее найти оптимальный компромисс между энергопотреблением при работе и графической производительностью в играх. Возможна комплектация одним или двумя накопителями, это могут быть SSD с интерфейсом PCIe M.2 объемом до 1 ТБ и жесткие диски объемом до 2 ТБ со скоростью вращения 5400 оборотов в минуту. Дисплей диагональю 15,6 дюйма имеет стандартное разрешение Full HD (1920x1080) и частоту обновления 144 Гц.
рекламаПодчеркивая свое геймерское предназначение, ноутбук имеет выделенные клавиши WASD и четырехзонную RGB-подсветку клавиатуры, управлять которой можно посредством программного обеспечения Alienware Command Center. Но, возможно, это будет одной из дополнительных опций. В продаже новинка появится не раньше апреля 2020 года, рекомендуемая цена стартует от $800 и выше, в зависимости от аппаратной конфигурации ноутбука.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила