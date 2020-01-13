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Dell G5 15 SE - представлен новый игровой ноутбук на платформе AMD

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Компания Dell представила игровой ноутбук G5 15 Special Edition Ryzen (сокращенно G5 15 SE), которой основан на решениях от AMD, включая мобильный процессор AMD Ryzen Renoir-H и видеочип Radeon RX 5600M. Между ними будет осуществляться автоматическое умное переключение, позволяющее найти оптимальный компромисс между энергопотреблением при работе и графической производительностью в играх. Возможна комплектация одним или двумя накопителями, это могут быть SSD с интерфейсом PCIe M.2 объемом до 1 ТБ и жесткие диски объемом до 2 ТБ со скоростью вращения 5400 оборотов в минуту. Дисплей диагональю 15,6 дюйма имеет стандартное разрешение Full HD (1920x1080) и частоту обновления 144 Гц.

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Подчеркивая свое геймерское предназначение, ноутбук имеет выделенные клавиши WASD и четырехзонную RGB-подсветку клавиатуры, управлять которой  можно посредством программного обеспечения Alienware Command Center. Но, возможно, это будет одной из дополнительных опций. В продаже новинка появится не раньше апреля 2020 года, рекомендуемая цена стартует от $800 и выше, в зависимости от аппаратной конфигурации ноутбука.

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amd ноутбуки ryzen dell radeon ноутбук amd ryzen renoir-h g5 15 se radeon rx 5600m
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