Через мои руки (и уши) прошло уже немало беспроводных наушников и гарнитур от разных производителей и каждый раз это что-то новое, со своими особенностями и интересными нюансами. Сегодня мы будем тестировать беспроводную компьютерную гарнитуру «Октава ГК-4Б», которая интересна в первую очередь тем, что это – продукт, выпущенный под российской маркой Oktava. Будет интересно на деле оценить её эргономику и качество звука, чем мы и займёмся в рамках данного обзора. При том, важно отметить, что «Октава» непосредственно производит, а не просто брендирует продукцию.

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Небольшая историческая справка

Советский, а затем и российский, производитель акустики «Октава» из города Тула существует с 1927 года и известен, в первую очередь, благодаря своим микрофонам профессионального класса, которыми пользовались не только наши, но и зарубежные музыканты, включая Стинга, а также группы U2 и Iron Maiden. Также «Октава» производит продукцию специального назначения. В том числе, благодаря их микрофону, используемому в составе системы связи первого космонавта Юрия Гагарина, мир услышал легендарное слово «Поехали!».

Упаковка и комплектация

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Гарнитура «Октава ГК-4Б» поставляется в типичной для подобных изделий коробке. При том, в такой же коробке могут поставляться ещё три схожие модели: ГК-3, ГК-3Б (соответственно, это монофоническая проводная гарнитура с одним наушником и её беспроводная версия) и ГК-4 (проводная версия стереогарнитуры). Правильный вариант указан галочкой в соответствующем квадратике напротив названия модели на боковой и задней сторонах коробки. Там же сзади указаны технические характеристики различных вариантов гарнитур.

Комплект поставки гарнитуры

В комплект поставки гарнитуры «Октава ГК-4Б» входит кабель длиной около полутора метров с USB Type-C для её подзарядки от обычного USB порта (не поддерживает передачу данных), а также достаточно подробная инструкция в виде буклета (естественно, на русском языке).

Гарнитура и кабель для зарядки

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Технические характеристики гарнитуры Октава ГК-4Б

Частотный диапазон динамиков: 20-20 000 Гц

Импеданс динамиков: 32 Ом

Частотный диапазон микрофона: 100-10 000 Гц

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Чувствительность микрофона: 40 ± 1 дБ

Стандарт беспроводной связи: Bluetooth v5.1 (в некоторых источниках указан v5.2)

Рабочий диапазон: 10 м

Время работы в режиме ожидания: 300 ч

Время работы в режиме голосовой связи: 33 ч

Время зарядки: 2 ч

Совместимость с операционными системами: Windows/Mac OS/Red OC/ Astra Linux

Вес: 150 грамм

Дизайн и эргономика

Гарнитура «Октава ГК-4Б» выполнена в стильном минималистичном дизайне. Чёрный матовый пластик приятен на ощупь и не собирает отпечатки пальцев. Наушники круглой формы, относительно небольшие, их амбушюры не закрывают ухо, а прилегают к нему. При том, сами амбушюры сделаны не совсем обычно – в виде мягких подушечек с перфорацией по центру. Чашечки динамиков крепятся при помощи шарнира к боковым частям дужки, за счет чего они могут немного отклоняться в разные стороны и амбушюры комфортно прилегают к ушам. Боковые части дужки регулируются относительно верхней части, что обеспечивает удобную посадку гарнитуры на голове. Также удобства добавляет небольшая мягкая вставка в верхней части дужки.

Регулируемая дужка и чашечки динамиков, закрепленные на шарнирах

Амбушюры в виде мягких подушечек с перфорацией

К левому наушнику крепится микрофон на поворотном кронштейне. Его можно повернуть в обе стороны на угол примерно 135° относительно верхнего положения, в котором он фиксируется с лёгким щелчком. Такое решение позволяет располагать микрофон слева или справа, просто надевая гарнитуру разными сторонами. Но тут следует понимать, что если надеть гарнитуру так, чтобы микрофон располагался справа, то левый и правый динамик поменяются местами. Это перевернёт нам всю стереокартину и может сыграть злую шутку во время онлайн-игры, когда мы не будем понимать, с какой стороны к нам приближается враг по звуку его шагов. Также это будет достаточно критично и при прослушивании музыкальных записей в формате стерео. При этом можно считать некоторым упущением то, что динамики не промаркированы буквами L / R или каким-либо другим способом.

Микрофон на поворотном кронштейне способен "выдвигаться" в обе стороны

По центру поворотной части кронштейна микрофона на выдвижной части дужки располагается большая многофункциональная кнопка (в инструкции именуемая как MFB – multi functional button), распознающая короткое одиночное, двойное нажатие и нажатие с удержанием. Она позволяет совершать различные действия в зависимости от контекста и нажатия, например, принимать и отклонять входящие вызовы, переключаться между вызовами, ставить на паузу воспроизводимый трек или проигрывать его дальше и т.п.

Многофункциональная кнопка на левом наушнике

Там же, у левого наушника расположились две кнопки регулировки громкости, при помощи которых можно пролистывать музыкальные композиции, удерживая их в нажатом состоянии примерно 1 секунду, а также переключатель питания с небольшим светодиодным индикатором и порт USB Type-C для подзарядки гарнитуры.

Переключатель питания гарнитуры и кнопка регулировки звука, убавляющая громкость

Впечатления от использования гарнитуры в разных сценариях

Для сопряжения по Bluetooth необходимо включить гарнитуру, после чего светодиод начнёт поочередно мигать синим и красным цветом, а гарнитура станет доступной для обнаружения и сопряжения. Можно подключить гарнитуру «Октава ГК-4Б» сразу к двум устройствам, для этого следует сначала подключить её к одному из них, а затем, отключив на первом устройстве Bluetooth (или выключив само устройство), найти ставшую доступной для обнаружения гарнитуру и подключить её уже ко второму устройству, после чего можно будет снова включить Bluetooth на первом. В таком случае гарнитура будет получать сигнал с двух устройств, при этом воспроизводя звук в порядке приоритета. Например, если вы слушаете музыку или смотрите видео на устройстве номер 1, то звук с устройства номер 2 не будет воспроизводиться до того, как он перестанет поступать с устройства номер 1 и наоборот. Но, в то же время, вы не пропустите звонок на смартфон, смотря в наушниках фильм на ноутбуке, так как сигнал входящего вызова будет приоритетней, чем звуковой ряд кино. Да, гарнитура отлично работает и с мобильными ОС (на примере смартфона с Android 10), несмотря на то, что в официальном списке совместимости обозначены только «стационарные». Беспроводная связь стабильная, не пропадает даже если уйти от источника сигнала в соседнюю комнату.

Благодаря описанным в предыдущем пункте конструктивным решениям, гарнитура «Октава ГК-4Б» удобно сидит на голове, а амбушюры плотно прилегают к ушам. Нигде ничего не давит, при этом обеспечивается хорошая пассивная шумоизоляция. На мой в меру притязательный слух, гарнитура «Октава ГК-4Б» неплохо справляется с воспроизведением звука в играх и вполне подходит для прослушивания музыки. При том, что производителем она изначально не позиционируется как решение для подобных сценариев использования.

Органы управления в виде находящихся на левом наушнике кнопок вполне удобные. Кнопки регулировки звука позволяют переключать музыкальные треки, если зажать их и удерживать. Многофункциональная кнопка имеет небольшой ход и нажимается легко, но с чётким «кликом». Коротким одиночным нажатием на неё, в зависимости от ситуации, можно поставить аудиозапись или видеоклип на паузу или продолжить воспроизведение, ответить на входящий вызов или завершить его, переключиться на вторую линию. Двойное нажатие позволяет набрать последний номер или переключаться между двумя линиями в режиме трехстороннего вызова. Нажав и удерживая кнопку примерно 1-2 секунды можно отклонить входящий вызов или перейти в режим голосового набора. О включении питания гарнитуры, сопряжении и разрыве беспроводной связи, достижении максимального уровня громкости извещает женский голос на английском языке.

Что до работы микрофона, то тут сказать особо нечего. Качество звука вполне обычное, заявленное производителем шумоподавление на деле не заметно. Играющая на фоне музыка хорошо слышна в эфире, как минимум, между словами. Рядом с микрофоном на внутренней стороне кронштейна есть небольшая кнопочка, которая нужна для того, чтобы включать и отключать микрофон одним нажатием.

Оценка качества звука по методике FSQ

Тестирование по методике FSQ основывается на прослушивании высококачественных тестовых аудиозаписей с оценкой качества их воспроизведения по заранее оговоренным критериям.

Фазировка звука

Динамики гарнитуры правильно отрабатывают фазировку звука, однако для высоких и низких частот этот эффект менее выражен, чем для средних. Говоря проще – не так сильно различие в восприятии, когда источник звука «сфокусирован» или «расфокусирован».

Качество воспроизведения наушниками гарнитуры низких частот

«Рабочий диапазон» начинается примерно с 50 Гц … 55 Гц. С этого значения и далее при повышении частоты тестовых фрагментов они слышатся примерно одинаково по уровню громкости (как и должно быть в идеале), примерно соответствуя по слышимой громкости эталонной опорной частоте в 60 Гц. Далее слышимая громкость находится примерно на одном уровне, лишь незначительно возрастая в диапазоне 80 Гц … 150 Гц.

Равномерность амплитудно-частотной характеристики в среднечастотном диапазоне

Тест равномерности амплитудно-частотной характеристики в среднечастотном диапазоне показал неудовлетворительный результат. Тестовая запись аплодисментов в зрительном зале звучит как сильный ливень, барабанящий по металлическому подоконнику, отдельные хлопки сливаются в общий фоновый шум.

Линейность стереокартины по ширине сцены

Тест на линейность стереокартины по ширине сцены показал хорошее позиционирование источника звука в горизонтальной плоскости на 180 градусов перед слушателем. Можно достаточно точно определить направление на источник звука, однако «диораме» не хватает глубины – сложно определить, насколько источник звука удаляется от слушателя.

Микродинамика и глубина создаваемой сцены

Как уже было сказано в предыдущем подпункте – создаваемой наушниками сцене не хватает глубины. Что, в целом, характерно для большинства наушников, в отличие от стационарных аудиосистем. Зато с микродинамикой проблем нет – на тестовой записи игры барабана и контрабаса слышны даже самые тихие удары по барабану и ощущается, как смычок буквально упирается в струны контрабаса, совершая упругое движение, а музыкант постукивает пальцами по деревянному корпусу инструмента.

Натуральность музыкальной атаки, положения музыкальной сцены по ширине и высоте

В тестовом фрагменте с записью игры на барабанной установке удары по барабанам звучат упруго и насыщенно, нежелательной «картонности» в звучании нет. Тарелки звонкие и чёткие, их расположение по ширине сцены определяется легко, при том, что барабанная установка записана «крупным планом». А вот расположение по высоте друг относительно друга однозначно определить уже достаточно сложно.

Тембральный и музыкальный баланс звучания

Тестовая запись содержит фрагмент выступления джазового вокально-инструментального ансамбля. Различные инструменты звучат натурально, можно чётко определить их расположение на сцене, голос певца, исполняющего вокальную партию, глубок и приятен.

Линейность звукового тракта по уровню громкости и макродинамике. Передача полифонического звукового образа на примере игры большого симфонического оркестра

В начале записи, когда играет небольшое количество инструментов и общий уровень громкости невысок, наушники хорошо справляются с детальным воспроизведением отдельных групп струнных и духовых инструментов. Но далее, с вступлением новых групп инструментов и значительным увеличением общего уровня громкости оркестра, звучание сливается в общий фон, на котором уже сложно выделять отдельные группы инструментов. Впрочем, такой результат характерен для большинства наушников и аудиосистем относительно недорогого класса.

Общие впечатления

Гарнитура «Октава ГК-4Б» произвела весьма приятные впечатления. Дизайн, качество как исполнения, так и звука на достаточно хорошем уровне. Гарнитура лёгкая и обладает хорошей эргономикой, что делает комфортным её длительное использование. При цене в 7500 рублей от производителя, её не получится назвать бюджетным решением, но если сравнивать с ближайшими аналогами от таких брендов, как Logitech, JBL и Jabra, то цену можно считать более чем конкурентоспособной.

Постскриптум

«Октава» выпускает в основном специализированную аудиотехнику, не целясь в массовый пользовательский сегмент. Но, как по мне, на базе гарнитуры «Октава ГК-4Б» можно было бы сделать неплохие беспроводные наушники, просто убрав микрофон. По соотношению дизайна, качества изготовления, комфорта, звука и цены вышло бы примерно на уровне других брендов. Может и не лучше, но и не хуже. Просто ещё одни беспроводные наушники со своими особенностями, от отечественного бренда с богатой и интересной историей. Почему бы и нет?