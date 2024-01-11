За прошедший год через мои руки прошла почти дюжина смартфонов от разных производителей, относящихся к бюджетному сегменту и «крепким середнячкам» (тм), так что я думал, что удивить меня уже тут нечем. Как оказалось – зарекался я зря. И удивила даже не какая-нибудь новомодная раскладушка с гибким экраном , а бюджетник от исконно китайского бренда Umidigi, ориентированного, преимущественно, на внутренний рынок! Вот такого я ещё не видел и в руках не держал – думал я, когда в мои руки попал этот золотистый Desert Eagle от мира смартфонов. Umidigi Power 7 Max заметно толще и тяжелее подавляющего большинства смартфонов с аналогичной диагональю дисплея (за исключением разве что специальных защищённых моделей с ударопрочным корпусом) из-за того, что внутри него установлен несъёмный аккумулятор на 10 000 мАч!

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Упаковка и комплектация

Смартфон Umidigi Power 7 Max поставляется в стандартной коробке жёлтого цвета с простым и информативным оформлением. На верхней стороне – изображение смартфона спереди и сзади, логотип производителя и название модели, на нижней стороне коробки приведены достаточно подробные характеристики, на одной из боковых сторон есть наклейка, где указаны объём оперативной памяти и встроенного накопителя, а также цветовое исполнение корпуса, в данном случае – Sunbeam Gold.

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В коробке находится сам смартфон с плёнкой на экране и уже надетым на него силиконовым чехлом. Интересная деталь – на заднюю панель также наклеена пленка, на которой указано, какая кнопка за что отвечает, сколько мегапикселей в том или ином фотомодуле и для чего он предназначен.

Ниже под смартфоном располагается инструкция, инструмент для извлечения лотка SIM карт, зарядное устройство чёрного цвета и кабель красного цвета c двумя штекерами USB Type-C на концах. Само собой, зарядное устройство также оснащено разъёмом USB Type-C, на выходе выдаёт ток напряжением 5 В при силе 3 А, либо 9 В/2 А или 12 В/1,5 А. Таким образом, максимальная мощность зарядки составляет 18 Вт. Длина кабеля составляет чуть менее одного метра, на его штекерах имеется логотип Umidigi.

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Дизайн и эргономика

Как уже писал выше, Umidigi Power 7 Max имеет достаточно толстый корпус из-за встроенного аккумулятора на 10 000 мАч, что является его главной «фишкой». В итоге толщина смартфона составляет 13,5 мм при весе 290 грамм! В остальном же компоновку и дизайн можно считать вполне обычными для аппарата с диагональю экрана 6,7”. Экран с фронтальной камерой на 16 Мп в виде капли сверху посередине, корпус из гладкого, но не глянцевого пластика золотистого цвета. Помимо золотого, доступны варианты смартфона в тёмно-сером и голубом исполнении.

Блок основных камер из трёх модулей, включая главный на 48 Мп, широкоугольный модуль на 8 Мп и модуль для макросъёмки на 5 Мп, а также вспышки. Из органов управления у смартфона имеются две кнопки (а не единая «качелька») управления громкостью с правой стороны (если смотреть спереди), ниже которых расположена кнопка включения с встроенным датчиком отпечатка пальца, с левой стороны имеется настраиваемая многофункциональная кнопка, на которую можно повесить различные функции, например, снимок экрана или активацию камеры, данная кнопка распознаёт одиночное, двойное и длинное нажатие, соответственно, на неё можно назначить до трёх разных функций через меню настроек смартфона. Слева также располагается лоток для двух SIM карт или одной SIM карты и карты памяти microSD объёмом до 256 Гб.

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На нижней стороне устройства расположились порт USB Type-C и динамик, в то время, как разъём 3,5 мм под наушники расположен сверху. В целом, по субъективному восприятию дизайна, материалов и качества сборки, смартфон ощущается достаточно бюджетным, но качественным. Не сильно, но обоснованно можно придраться к тому, что прорезь под штекер USB Type-C в силиконовом чехле достаточно узкая, в то время, как штекеры комплектного кабеля в неё не пролезают, из-за чего подключенный к смартфону с надетым на него чехлом кабель втыкается не до конца и может отходить. Неприятно, но и не сверхкритично.

Технические характеристики

В Umidigi Power 7 Max установлен восьмиядерный чип Unisoc T610 с двумя процессорными ядрами Cortex-A75 и шестью Cortex-A55, работающими на частоте 1,8 ГГц, а также GPU Mali G52 в составе. Оперативной памяти 6 Гб, что вполне неплохо, объём встроенного накопителя составляет 128 Гб. Из возможностей беспроводной коммуникации, помимо прочего, у смартфона имеется модуль NFC и Bluetooth версии 5.0.

Дисплей диагональю 6,7” имеет относительно небольшое для такой диагонали разрешение 720x1650. Смартфон работает на Android 11, используется достаточно лёгкий и лаконичный дистрибутив, в плане дизайна слабо отличающийся от оригинальных «гугловских» сборок. Также, что приятно, тут нет кучи лишних программ и игр «из коробки», только базовый набор приложений от Google, плюс несколько приложений реально популярных российских сервисов. В меню настроек есть отдельный пункт, в котором можно задать функции, которые будут активироваться или приложения, которые будут запускаться при нажатии на «умную» настраиваемую кнопку с левой стороны смартфона. Напомню, что она распознаёт короткое одиночное, двойное и длинное нажатие, соответственно, на неё можно повесить три разных действия, что весьма удобно.

Аккумулятор в смартфоне, как уже упоминалось выше, имеет рекордную ёмкость 10 000 мАч, на полный цикл зарядки такого «монстра» от комплектного адаптера у меня ушло чуть больше четырёх часов! За полчаса аккумулятор заряжается на 15%, за час – на 30%, на 50% зарядить его можно за 1 час 40 минут, до 80% - за 2 часа 40 минут, оставшиеся 20% он будет «добирать» ещё почти полтора часа. Ну и заодно скажу пару слов об автономности. Естественно, автономность при более-менее активном использовании будет у всех пользователей несколько разной в силу конкретных сценариев пользования смартфоном. Если говорить объективно, то тут достаточно выгодное сочетание, считай, встроенного полноценного пауэрбанка и не особо много потребляющего «железа», что даёт возможность заряжать смартфон раз в два-три, а то и реже. В режиме ожидания Umidigi Power 7 Max разряжался за день буквально на несколько процентов, если им не пользоваться.

Возможности фото и видеосъёмки

В смартфоне Umidigi Power 7 Max установлена основная камера на 48 Мп с дополнительными широкоформатным модулем на 8 Мп и модулем для макросъёмки на 5 Мп, а также фронтальная камера на 16 Мп. Штатное приложение камеры имеет следующие режимы съёмки и видео:

Панорама – режим съёмки панорамных фотографий, при этом нужно совместить линию на экране с линией горизонта и плавно поворачивать смартфон слева направо.

Настроить вручную – стандартный профессиональный режим фотосъёмки, в котором есть возможность настроить все основные параметры вручную, от чего и будет зависеть конечный результат. Режим доступен для основной камеры и позволяет делать снимки в разрешении до 48 Мп – этот параметр настраивается в меню настроек, по умолчанию выставлено значение в 12 Мп.

Серийный – режим позволяет захватить нужный кадр, делая серию до 30 снимков при одном нажатии и удержании кнопки съёмки. Доступен для основной камеры, по умолчанию снимает в 12 Мп, но можно выставить и все 48 Мп.

Авто – основной режим фотосъёмки. По умолчанию снимает на основную камеру в разрешении 12 Мп, но можно установить до 48 Мп в настройках. Также можно переключиться на широкоформатный объектив, который снимает в 8 Мп, или на фронтальную камеру на 16 Мп. Для основной камеры можно включить HDR режим, также для основной и фронтальной камеры доступны режим улучшения лица.

Видео – основной режим видеосъёмки. Позволяет снимать видео в разрешении до 1080p на основную камеру и до 720p на фронтальную. Тут всё весьма стандартно.

Таймлапс – режим съёмки ускоренного видеоряда на основную камеру, что желательно делать со штатива. Доступно ускорение от x4 (делает один кадр с интервалом 0,12 с, то есть, пять кадров в секунду), до x1800 (один кадр в минуту).

Интервал – серийная фотосъёмка на селфи-камеру в 16 Мп с интервалом в 3 секунды и отображением таймера на экране.

Фильтр – фото на основную камеру в разрешении до 48 Мп (по умолчанию выставлено 12 Мп) с применением различных цветофильтров.

QR-код – позволяет использовать основную камеру как считыватель QR кодов.

Ночная съёмка – режим ночной съёмки на основную и фронтальную камеру. Для основной камеры доступно разрешение до 48 Мп (по умолчанию 12 Мп).

Макро – позволяет снимать мелкие объекты вблизи на отдельный 5 Мп модуль.

Общее впечатление от возможностей фото и видеосъёмки на смартфон Umidigi Power 7 Max – всё весьма стандартно для достаточно бюджетных моделей. По качеству съёмки в стандартных режимах – снимки достаточно невыразительные, в ясный солнечный день отдают в желтизну, хорошо хоть тут также есть режим ручной настройки, разве что на практике мало кто им пользуется. Камера достаточно неспешно фокусируется, на сохранение снимков в 48 Мп также уходит ощутимо много времени. Радует, что практически в каждом режиме можно самостоятельно задать разрешение фотосъёмки, в том числе, выставив максимальные 48 Мп (8000x6000 пикселей против 4000x3000 при съёмке в 12 Мп), но результат везде получается достаточно невыразительным. Широкоугольная камера снимает с заметным фиолетовым оттенком и даёт заметный «шум», что характерно для таких дополнительных модулей с низким разрешением сенсора, но зато хотя бы заметно не искажает и не мылит изображение по углам. Благодаря отдельному объективу для макросъёмки имеется возможность снимать мелкие предметы вблизи, эта функция может реально пригодиться, только не забываем включить вспышку, что заметно улучшает результат. Панорамные снимки даже при плавном перемещении камеры слева направо почему-то получаются не то что бы размытыми, но вообще не в фокусе. Также возникают вопросы и к режиму ночной фотосъёмки – полученные кадры практически ничем не отличаются от снятых в обычном режиме, при том, оба варианта оставляют желать много лучшего. Возможности видеосъёмки самые базовые, как и качество полученного видеоряда. Снимки на фронтальную камеру – далеко не шедевр, но приемлемые. В целом же можно сказать что камеры в смартфоне выполняют свои базовые функции, не смотря на разрешение основного модуля в 48 Мп, не стоит рассматривать Umidigi Power 7 Max в роли «бюджетного камерофона». Набор камер тут номинально неплохой, но к их работе возникает много вопросов. Очень похожую ситуацию я уже видел на смартфонах от ZTE.

Примеры съёмки на основную камеру в разрешении 12 Мп

Примеры съёмки на основную камеру в разрешении 48 Мп

Сравнение детализации кадров на основную камеру, снятых в разрешении 12 Мп и 48 Мп

Примеры съёмки на широкоугольный модуль 8 Мп

Пример съёмки на фронтальную камеру 16 Мп

Примеры панорамной съёмки на основную камеру

Примеры макросъёмки без вспышки и с вспышкой

Тестирование производительности

Я трижды прогнал тест в AnTuTu v10.1.7, получив близкие результаты в 259 499, 259 435 и 259 201 балл суммарно. Обычно разброс при повторном тестировании часто составляет несколько тысяч баллов, тут же результат достаточно стабилен. Подробнее изучить результаты и распределение баллов по отдельным тестовым задачам можно на скриншотах ниже.

Тест №1

Тест №2

Тест №3

Тестирование производительности функций искусственного интеллекта в AITUTU 3.0.4 принесло в сумме 38 745 баллов. Расшифровка результатов также на скриншотах ниже.

В ещё одном популярном бенчмарке Geekbench 6.2.2 смартфон Umidigi Power 7 Max по результатам трехкратного прогона каждого теста получил 430, 433 и 434 в одноядерном режиме и, соответственно, 1433, 1433 и 1435 в многоядерном. Тестирование производительности GPU в режиме Vulcan принесло, соответственно 794, 782 и 793 балла.

Тест CPU №1

Тест CPU №2

Тест CPU №3

Тест GPU №1

Тест GPU №2

Тест GPU №3

Реальный тест в играх

PUBG Mobile с установленным пакетом HD-ресурсов позволил выставить высокие настройки графики, высокую целевую частоту кадров, 4x сглаживание, включить тени. При этом производительность игры оказалась весьма приемлемой, что уже неплохо, так как PUBG не особо дружелюбна к «железу» бюджетных смартфонов.

Вторая достаточно требовательная игра в нашем чек-листе – Call of Duty Mobile. При доустановке ресурсов игра не предложила скачать пакет HD текстур, в настройках графики максимально возможными из доступных были средние настройки, число кадров в секунду – высокое, из прочего были включены тени в реальном времени, а вот остальные опции, включая глубину резкости, ragdoll физику, размытие в движении и так далее оказались недоступными. Там же в настройках я загрузил шейдеры. Что весьма приятно, игра шла достаточно хорошо, пусть и на достаточно средненьких доступных настройках графики.

Modern Strike Online – ещё один многопользовательский шутер с хорошей графикой, динамичным геймплеем и кучей оружия, но с весьма демократичными требованиями к мобильному «железу». Как и ожидалось, отлично работает и выдаёт порядка 50 FPS при всех настройках, выставленных на высокие.

В целом, можно сказать, что на смартфоне Umidigi Power 7 Max играть вполне можно, но для более требовательных геймеров он не подойдёт. Впрочем, как и большинство моделей данной ценовой категории.

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Итоговый вердикт

Umidigi Power 7 Max стоит всё-таки рассматривать как достаточно нишевый продукт, предназначенный для тех, кому нужен полноценный смартфон на актуальной версии Android без лишних «фишек», но с очень хорошей автономностью работы, ради чего придётся смириться с громоздкими размерами и немаленьким весом аппарата. Впрочем, это вполне разумный вариант для тех, кто и так привык всегда и везде носить пауэрбанк в качестве обязательного аксессуара к своему «гуглофону».