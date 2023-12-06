На прошлой неделе я посетил бизнес-конференцию Tech Week в Сколково. Мероприятие это сугубо B2B формата, соответственно, хоть сколько-то широкой публике не особо интересное в целом. Однако, было там кое-что, о чём я хотел бы рассказать здесь. Так, входящая в состав корпорации BBK компания-производитель смартфонов OPPO представила свои новые складывающиеся смартфоны с гибким экраном. Новинки относятся к линейке OPPO Find N3, включающей в себя собственно модель OPPO Find N3, выполненную в форм-факторе книжки (т.н. «фолд») с полноценным шестидюймовым внешним дисплеем и раскладывающимся внутренним гибким экраном диагональю 7,8”, а также раскладушку OPPO Find N3 Flip, у которой основной 6,8” дисплей сгибается пополам, а также есть небольшой дополнительный на внешней стороне рядом с блоком камер. Смартфоны достаточно сильно отличаются по железу, а не только форм-фактором. В OPPO Find N3 установлен Snapdragon 8 Gen 2 с 16 Гб оперативки и накопителем на 512 Гб, в то время, как в OPPO Find N3 Flip это MediaTek Dimensity 9200 c 12 Гб и 256 Гб соответственно. Камеры новинок разработаны совместно с известной фирмой Hasselblad. Обе новинки должны поступить в продажу с 5 декабря.

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OPPO Find N3 (слева) и OPPO Find N3 Flip (справа) на стенде компании

OPPO Find N3 в сложенном виде выглядит так, как будто у Вас в руке два смартфона

OPPO Find N3 в раскрытом виде. Можно перемещать приложения и разделять экран на несколько областей OPPO Find N3 Flip в разложенном состоянии выглядит как вполне обычный смартфон Тот же OPPO Find N3 Flip, но в слегка сложенном виде

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OPPO Find N3 Flip, рядом с блоком камер расположен небольшой дополнительный дисплей

Собственно кадр, полученный на OPPO Find N3 Flip с предыдущего фото

Интересная инженерная особенность конструкции новинок – особый механизм складывания гибкого дисплея, который позволяет получить складку каплевидной формы (water drop hinge) вместо обычной U–образной. Это позволяет снизить износ дисплея на излом в месте складывания, тем самым увеличив надежность смартфона в целом. Есть тут и эстетический аспект – дисплей в разложенном виде выглядит более ровным, а складка на нём практически не видна глазу и не так ощутима на ощупь, как в смартфонах, использующих другую конструкцию шарнира. В рамках конференции состоялись выступления нескольких спикеров от компании OPPO, включая генерального директора официального дистрибьютера OPPO в России Фреда Фана, а также непосредственно инженеров и разработчиков программного обеспечения. Старший технический инженер компании Zhang Qian рассказал, что шарнир каплевидной формы разрабатывался на протяжении четырёх лет, отталкиваясь от шести уже имеющихся решений. Помимо ряда неоспоримых достоинств, а также малого веса в 16,8 г и компактных размеров, шарнир получился достаточно сложным и дорогим в производстве, так как в его составе используется 69 деталей, включая несколько зубчатых валиков и пружин миниатюрного размера, центральную пластину из циркония, силовые элементы из высокопрочной стали (предел прочности – 2000 МПа, предел текучести – 1800 МПа) и 48 винтов из титанового сплава. Новые смартфоны линейки OPPO Find N3, использующие данный механизм складывания, гарантированно способны выдержать 1 000 000 циклов раскладывания-складывания, что подтверждается результатами тестирования в лаборатории TÜV Rheinland. Также успешно были проведены тесты на 200 000 циклов при пониженной до -20° C и повышенной до +50° C температуре.

Выступление Фреда Фана. На слайде наглядно изображен каплевидный шарнир и его отличие от U-образного

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Механизм складывания OPPO Find N3

Он же в составе силового каркаса OPPO Find N3

То же, в полусложенном состоянии Рамки с шарнирами от предыдущих моделей OPPO Find N и OPPO Find N2

Узлы складывания OPPO Find N и OPPO Find N2 под рентгеном, слайд из выступления старшего технического инженера компании Zhang Qian

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В ходе конференции представитель OPPO Фред Фан отметил положительную динамику роста рынка складных смартфонов с гибким экраном – с 2019 по 2022 год он вырос с 0,3 % до 5 % в сегменте смартфонов премиум-сегмента (цены порядка 50 000 рублей), вопреки прогнозам на 1,2 %. Фред Фан выражает надежду на то, что из нишевого продукта подобные решения со временем станут массовыми. В то же время, выступавший после него коммерческий директор торговой сети «М.Видео-Эльдорадо» Олег Муравьев отмечает, что дальнейшему росту популяризации складных смартфонов могут способствовать такие факторы, как расширение ассортимента моделей и их удешевление, появление в данном сегменте рынка новых игроков (за прошедшие с начала 2023 года 10 месяцев 88% проданных в России складных смартфонов были произведены компанией Samsung), лучшую адаптацию операционых систем и приложений под складные экраны и соответствующие сценарии использования подобных смартфонов. И Фред Фан, и Олег Муравьев отмечали внедрение мер, повышающих надёжность и долговечность смартфонов с гибким экраном, как один из наиболее важных факторов, необходимых для их перехода в массовый сегмент.