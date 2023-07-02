Появившееся изображение свидетельствует о том, что он уже находится в производстве и, возможно, поступает к производителям мобильных устройств

Phoenix 2 является уменьшенной версией оригинального кристалла Phoenix, который сейчас используется в самых мощных мобильных системах AMD: ноутбуках, мини-ПК и портативных консолях. Тот факт, что AMD может представить меньший кристалл на основе архитектур Zen4 и RDNA3, на данный момент не является секретом. Однако точные характеристики таких процессоров были лишь предметом спекуляций.

реклама

Как сообщалось ранее, AMD подтвердила, что кристалл APU Phoenix2 имеет площадь 137 мм², что примерно на 25 процентов меньше, чем у исходного APU с 8 ядрами и 16 потоками. Меньший Phoenix имеет меньшее количество ядер ЦП и GPU, и ожидается, что он будет использоваться в серии процессоров Ryzen 3/5 7040U.

Первая фотография APU Phoenix 2 была опубликована на Bilibili известным инсайдером Golden Pig Upgrade. На изображении видно, что он использует ту же упаковку FP7, что и исходный Phoenix. Однако следует отметить, что Phoenix также может использовать немного больший FP8, который был раскрыт тем же источником информации в мае.

Стоит отметить, что модификациям подвергся не только ЦП, но и произошло значительное сокращение ядер графического процессора с 12 до 4. Эти изменения способствовали уменьшению размера кристалла и потенциальному снижению энергопотребления.

рекомендации iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок 70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы -200000 на DJ Mavic 3 в Ситилинке -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать 4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри 4070 Ti MSI за 80 тр в Регарде -19000р на RTX 4080 Gigabyte Aorus 13600K дешевле 30 тр в Регарде На порядок упала цена Samsung S22 Ultra 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 MSI RTX 4070 за копейки в Регарде MSI Ventus 4060 Ti на 3000р дешевле 3060 Ti Компы в сборе от 10 до 500 тр в Ситилинке - 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti

Архитектура AMD Phoenix 2 предназначена для использования в будущих процессорах Ryzen 5 7540U и Ryzen 3 7440U, которые еще не появились ни в одном из ноутбуков на рынке. Похоже, что AMD уже начала поставки APU меньшего размера OEM-производителям, о чем свидетельствует прилагаемое изображение, на котором оба процессора расположены рядом друг с другом на лотке.