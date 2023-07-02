Phoenix 2 является уменьшенной версией оригинального кристалла Phoenix, который сейчас используется в самых мощных мобильных системах AMD: ноутбуках, мини-ПК и портативных консолях. Тот факт, что AMD может представить меньший кристалл на основе архитектур Zen4 и RDNA3, на данный момент не является секретом. Однако точные характеристики таких процессоров были лишь предметом спекуляций.
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Как сообщалось ранее, AMD подтвердила, что кристалл APU Phoenix2 имеет площадь 137 мм², что примерно на 25 процентов меньше, чем у исходного APU с 8 ядрами и 16 потоками. Меньший Phoenix имеет меньшее количество ядер ЦП и GPU, и ожидается, что он будет использоваться в серии процессоров Ryzen 3/5 7040U.
Первая фотография APU Phoenix 2 была опубликована на Bilibili известным инсайдером Golden Pig Upgrade. На изображении видно, что он использует ту же упаковку FP7, что и исходный Phoenix. Однако следует отметить, что Phoenix также может использовать немного больший FP8, который был раскрыт тем же источником информации в мае.
Стоит отметить, что модификациям подвергся не только ЦП, но и произошло значительное сокращение ядер графического процессора с 12 до 4. Эти изменения способствовали уменьшению размера кристалла и потенциальному снижению энергопотребления.
Архитектура AMD Phoenix 2 предназначена для использования в будущих процессорах Ryzen 5 7540U и Ryzen 3 7440U, которые еще не появились ни в одном из ноутбуков на рынке. Похоже, что AMD уже начала поставки APU меньшего размера OEM-производителям, о чем свидетельствует прилагаемое изображение, на котором оба процессора расположены рядом друг с другом на лотке.