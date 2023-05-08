ASUS начала поставки образцов портативной игровой консоли ROG Ally ещё в апреле. Две недели назад многие розничные продавцы представили свои образцы и даже распаковки продуктов, которые они получили. Это убедительный показатель того, что устройство готово, и то, что было представлено является конечной розничной консолью.
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По мере того как приближается запуск игровой консоли от ASUS, цены и фактическая дата выпуска все еще неизвестны. Однако после утечки из BestBuy с указанием цен в США, а BestBuy является ключевым партнером ASUS, остается только вопрос, сколько устройство будет стоить в других регионах.
По словам Роланда Квандта, который одним из первых заявил, что ROG Ally будет стоить $699/$599 в США, цена для Европы может быть немного выше. Консоль, предположительно, в топовой версии, будет продаваться по цене 799 евро. Прямое конвертирование цены с 699 долларов предполагает стоимость в 632 евро, но, поскольку цены в ЕС также включают НДС около 20%, то конечное значение может достигать 750 евро. Поэтому цена в 799 евро не кажется такой уж неожиданной, хотя она все же выше, чем у Steam Deck.
Консоль ROG Ally должна быть официально анонсирована 11 мая. Поскольку отбор для обзоров уже начался, есть большая вероятность, что ASUS уверена в своем устройстве, и эти консоли уже должны быть запущены в массовое производство.