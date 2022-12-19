Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
goldas За пост начислено вознаграждение
Nubia представила самый дешевый смартфон Z50 на базе чипсета Snapdragon 8 Gen 2
Смартфон пока будет доступен только в Китае по цене от 430 долларов
рекомендации
-26000р на 4080 Gigabyte Gaming
3070 Ti за 50 тр в Регарде
24 ядерный 13900K - смотри цену
3070 за 45 тр в Ситилинке
MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке

 Motorola Moto X40 больше не является самым доступным в мире Android-смартфоном на базе флагманского чипсета Snapdragon 8 Gen 2, поскольку Nubia представила свой новый флагман Z50.

реклама

 Хотя Moto X40 имеет некоторые более высокие характеристики, например, частоту обновления дисплея в 165 Гц, новая модель от Nubia имеет частоту 144 Гц, что не сильно заметно для пользователей, но положительно скажется на длительности автономной работы, особенно с учетом поголовного использования частоты 120 Гц в подавляющем большинстве флагманов.

 Новый Nubia Z50 оснащается 6,67-дюймовым FHD+ AMOLED дисплеем с 10-битным цветом и пиковой яркостью 1000 нит, почти как у предыдущего Z40S Pro, за исключением того, что Z50 имеет изогнутую панель, а не на плоскую.

 Устройство намерено продолжить серию камерофонов компании и поддержать амбиции Nubia в области мобильной фотографии. Основная 35-миллиметровая камера отличается роскошным внешним видом и состоит из семи высококачественных линз с антибликовым покрытием.

 Разрешение камеры по-прежнему составляет 64 МП, хотя Nubia утверждает, что комбинация обновленной оптики и датчика Sony IMX787 может захватывать больше света, чем мобильный 1-дюймовый сенсор.

  На первый взгляд кажется, что Nubia Z50 имеет 3 задние камеры, однако "объектив" в меньшем круге, окруженный 4-секционной светодиодной вспышкой, на самом деле является «многоканальным спектральным датчиком», помогающим заполнить сцену еще большим количеством света и получить лучшие углы съемки. Интересно, что основная камера не получила оптической стабилизации изображения.

 Nubia оснастила Z50 батареей емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт. Как видно из характеристик устройства, он не будет флагманом. В скором времени с вероятностью, приближающейся к 100% компания представит более продвинутую версию со значительно лучшими характеристиками камеры, экрана и другими функциями.

рекомендации
<b>13900K</b> в Регарде по норм цене
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула
RTX 3070 Ti за 55 тр в Ситилинке
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула!
13600K очень дешево в Регарде
4 вида RTX 4090 в Регарде

 Что касается Z50, то в минимальной конфигурации он оснащен 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ накопителем. Стоимость самого простого смартфона составит 2999 юаней (около 430 долларов). Модель с увеличенной до256 ГБ памятью будет стоить 3399 юаней. Однако тем, кто хочет получить Nubia Z50 в топовой версии с 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ встроенной памяти, придется заплатить 5999 юаней (около 860 долларов).

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#смартфоны #moto #nubia #snapdragon 8 gen 2 #nubia z40 #nubia z50
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

OnePlus 11 будет представлен 7 февраля снова с ползунком оповещений
В Китае анонсирован смартфон Nubia Z50 на Snapdragon Gen 2 с камерой Sony IMX787
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Терминалы Starlink будут выбивать артиллерийскими ударами с помощью российской РЭБ "Борщевик"
19
Германия экономит всего 12% газа вместо планируемых 20%, ситуации присвоили статус "критическая"
65
Илон Маск в поисках инвесторов, которые купят акции Twitter по той же цене, что и он
3
Джеймс Кэмерон оплатил судебно-медицинскую экспертизу, что победить в споре с фанатами "Титаника"
1
Core i5-13400 уступает 12600K в рендеринге и графических приложениях 2-11%, но стоит гораздо дешевле
16
Потянет ли старушка GeForce GTX 1060 обновлённую The Witcher 3 – красивая картинка доступна единицам
23
Праздничная раздача игр в Epic Games Store, день 5-й: Them’s Fightin’ Herds
11
Почему видеокарты NVIDIA дорожают в магазинах РФ, и что покупают обычные геймеры в декабре 2022г
12
Глава TSMC дал понять, что современные геополитические тренды сдерживают технический прогресс
6
Бюджетные и средне-бюджетные видеокарты NVIDIA и AMD продолжают дешеветь
10
Call of Duty: Modern Warfare 2 временно доступна бесплатно
5
RTX 4090 в российских магазинах дорожают – среди причин приближение Нового Года и курс рубля
25
Соседи на Украине пишут друг на друга доносы из-за горящего света
29
Видеокарты от компании Nvidia продолжают дорожать
32
Строительство предприятий Intel в Германии упёрлось в финансовые трудности
4
В Санкт-Петербурге планируется возродить производство ВАЗ-2106 "Шестёрка"
13
Первая версия фанатского воссоздания Duke Nukem Forever выйдет уже на следующей неделе
1
Почему сегодня не стоит покупать видеокарты NVIDIA – 6 моделей AMD для любого кошелька
8
Новый модернизированный ракетоносец Ту-160М совершил первый полёт
2
Межпланетная станция НАСА Юнона сделала уникальный снимок вулканического спутника Ио
+

Популярные статьи

Какие российские ракеты сможет сбить ЗРК "Patriot", а какие - не способен
196
Поставки Patriot Украине могут свидетельствовать о скором окончании СВО
113
Поменял Ryzen 5 1600 на Ryzen 5 5600X и пожалел — рассказываю о причинах
167
ТОП-5 причин покупать компьютерные комплектующие и цифровую технику в магазине Регард
23
Мои впечатления от игры Fallout 3. Часть 1
19
Цены на комплектующие растут вслед за долларом — спешим собрать оптимальный игровой ПК
8
О самых неоптимизированных играх на ПК
34
Как я развернул кулер на 90° на AMD Ryzen 7950X и разогнал четыре модуля ОЗУ на 33%
49
Моя история знакомства с ATI/AMD - от выбора 3D карты для Pentium MMX 233 и почему никогда больше
123
Турция представила бортовой компьютер для своего истребителя 5-го поколения
6

Сейчас обсуждают

Антон Васильев
23:58
Грандиозные попилы были в штатах 1941 - 1945 годов, вот там пилилось, так пилилось!
В России планируют создать свою Electronic Arts, выпустить две консоли и десятки топовых AAA-игр
Ильичёв Святослав
23:56
Ты прав, но тут дело в том, кто во что играет. Есть люди которые как ты, 5 лет играют во все новое, а есть люди которые себе собирают сборку, и те же 5 лет продолжают играть в старые игры. Я обновляю ...
Стоит ли тратить на компьютер 100 000р – почему обычным геймерам не нужны процессоры дороже 20 000р
Сергей Габриель
23:55
Тут был бы апгрейд,если бы Вы поменяли камень на 5800x3d,а метеринку на x570 чипсет. Типа унифи от msi.
Поменял Ryzen 5 1600 на Ryzen 5 5600X и пожалел — рассказываю о причинах
DimCher
23:55
Только выиграли
Huawei окончательно закрывает бизнес-подразделение в РФ – уволят или релоцируют 2000 специалистов
Ильичёв Святослав
23:54
Нет, ты не один такой, но не забывай, что сборка с АлиЭкспресс, это как гэмблинг, всегда есть шанс что что-то к чему то не подойдёт, или тебе пошлют не то что ты заказывал, видеокарты там сомнительные...
Стоит ли тратить на компьютер 100 000р – почему обычным геймерам не нужны процессоры дороже 20 000р
Андрей Филинский
23:52
Автор в тридцать с хреном лет писать грамотно не научился, но в 12 лет он собрал комп. Верим, верим. Так всё и было.
Моя история знакомства с ATI/AMD - от выбора 3D карты для Pentium MMX 233 и почему никогда больше
Dimkovski
23:51
Все богатыми быть не могут. Все умными быть не могут. Все глупыми быть не могут. Не могут все быть красивыми. И уродами все не могут быть. В противном случае нельзя было бы понять, что такое богатство...
Как прекратить разменивать время и силы на копейки и стать хозяином своей жизни
vulko
23:50
У меня друг недавно купил i9-13900... эта бешеная печка жрет 250 ватт... При этом он ссыт кипятком и до усеру мне втирает, что у него в простое 1.5 ватта жрет проц. Очень верится, учитывая что, наприм...
6 субъективных причин, по которым не стоит покупать процессор Интел. Часть 2
RedStone
23:47
Да тебе-то чем валютный рынок в России так дорого, что ты про него пишешь ? Как твоя хрывня ? Стоимостью как солома или чуток дороже ?
Какие российские ракеты сможет сбить ЗРК "Patriot", а какие - не способен
swr5
23:47
Кстати да, сегодня проходила новость, что белорусскому торговцу впаяли 2 года (пока условно) за то, что он повысил цену на сыр на 26 копеек (около 7 рублей) после выхода указа о недопустимости повышен...
Что не так с ценами на процессоры в магазинах РФ, и почему камни AMD перестали радовать геймеров
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем