Смартфон пока будет доступен только в Китае по цене от 430 долларов

Motorola Moto X40 больше не является самым доступным в мире Android-смартфоном на базе флагманского чипсета Snapdragon 8 Gen 2, поскольку Nubia представила свой новый флагман Z50.

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Хотя Moto X40 имеет некоторые более высокие характеристики, например, частоту обновления дисплея в 165 Гц, новая модель от Nubia имеет частоту 144 Гц, что не сильно заметно для пользователей, но положительно скажется на длительности автономной работы, особенно с учетом поголовного использования частоты 120 Гц в подавляющем большинстве флагманов.

Новый Nubia Z50 оснащается 6,67-дюймовым FHD+ AMOLED дисплеем с 10-битным цветом и пиковой яркостью 1000 нит, почти как у предыдущего Z40S Pro, за исключением того, что Z50 имеет изогнутую панель, а не на плоскую.

Устройство намерено продолжить серию камерофонов компании и поддержать амбиции Nubia в области мобильной фотографии. Основная 35-миллиметровая камера отличается роскошным внешним видом и состоит из семи высококачественных линз с антибликовым покрытием.

Разрешение камеры по-прежнему составляет 64 МП, хотя Nubia утверждает, что комбинация обновленной оптики и датчика Sony IMX787 может захватывать больше света, чем мобильный 1-дюймовый сенсор.

На первый взгляд кажется, что Nubia Z50 имеет 3 задние камеры, однако "объектив" в меньшем круге, окруженный 4-секционной светодиодной вспышкой, на самом деле является «многоканальным спектральным датчиком», помогающим заполнить сцену еще большим количеством света и получить лучшие углы съемки. Интересно, что основная камера не получила оптической стабилизации изображения.

Nubia оснастила Z50 батареей емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт. Как видно из характеристик устройства, он не будет флагманом. В скором времени с вероятностью, приближающейся к 100% компания представит более продвинутую версию со значительно лучшими характеристиками камеры, экрана и другими функциями.

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Что касается Z50, то в минимальной конфигурации он оснащен 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ накопителем. Стоимость самого простого смартфона составит 2999 юаней (около 430 долларов). Модель с увеличенной до256 ГБ памятью будет стоить 3399 юаней. Однако тем, кто хочет получить Nubia Z50 в топовой версии с 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ встроенной памяти, придется заплатить 5999 юаней (около 860 долларов).