Поддерживаются все последние версии движка, включая Unreal Engine 4.0 и Unreal Engine 5.0

Технология масштабирования Intel Xe Super Sampling (XeSS) теперь стала доступна для разработчиков игр на движке UE. Хотя XeSS теперь интегрируется во многие игры, компания Intel также облегчает независимым разработчикам внедрение технологии в свои проекты, включая игры, симуляторы и приложения для 3D-визуализации.

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Выпущенные Intel плагины XeSS предназначены для версий Unreal Engine 4.0, 4.26 и 5.0. Исходный код поставляется с пакетом плагинов для любой из трех версий Unreal Engine. В документации плагина Intel подтверждает, что XeSS работает только с рендерером DirectX 12, но это никого не должно удивлять. Кроме того, XeSS не работает в режимах стерео VR и разделенного экрана.

К сожалению, сама технология Intel XeSS по-прежнему недоступна в виде открытого исходного кода, а доступна только в виде предварительно скомпилированных двоичных файлов. Разработчики игр, желающие внедрить технологию временного масштабирования, могут выбрать вместо нее AMD FSR 2.0, который также доступен в виде подключаемого модуля к Unreal Engine. Технология компании AMD имеет открытый исходный код с июня прошлого года.

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