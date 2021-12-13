Кроме того, в том же списке засветилась специализированная карта для майнинга от PowerColor BC-2235

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Согласно новой информации из ECC, компания AMD разрабатывает три новые видеокарты, которые могут скоро появиться на рынке. В списке продукции PowerColor в Евразийской экономической комиссии перечислены видеокарты Radeon RX 6500 XT, RX 6400 и BC-2235, последняя из которых является картой для майнинга, аналогичной недавно обнаруженной BC-160 от компании XFX. Стоит сказать, что списки ECC не являются гарантией обязательного выхода на рынок указанных в нем моделей видеокарт. Другими словами, воспринимать эту информацию необходимо с долей недоверия.

В списках нет большинства спецификаций, но можно определить объем памяти по названию продукта. Например, карта для майнинга BC-2235 поставляется с 10 ГБ памяти GDDR6, в то время как RX 6500 XT и RX 6400 имеют только 4 ГБ памяти GDDR6.

Исходя только из характеристик памяти, Radeon RX 6500 XT и RX 6400 должны быть моделями начального уровня в линейке игровых карт серии RX 6000 и будут конкурировать с известными настольными видеокартами RTX 3050 от Nvidia. 4 ГБ видеопамяти может быть достаточно для средних и высоких настроек при разрешении 1080p, но не более того. Например, такие игры, как Battlefield 2042 потребляют 6 ГБ памяти при настройках ультра и разрешении 1080p на картах среднего уровня, таких как RTX 2060.

К сожалению мы не знаем точного количества ядер, их частоты и каких-либо других подробностей, но предполагается, что Radeon RX 6500 XT будет хорошей картой с точки зрения производительности и энергопотреблением около 100 Вт, а может быть даже меньше.

Radeon RX 6400 должна быть еще менее мощной, а в списке ECC указана карта RX 6400 LP (низкопрофильная). Эти карты предназначены для установки в узкие корпуса с очень компактной компоновкой печатной платы. Такие карты обычно не используют дополнительное питание, поэтому можно ожидать, что RX 6400 будет потреблять менее 75 Вт.

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Наконец, довольно любопытно выглядит карта BC-2235. Предполагается, что в её основе будет лежать чип Navi 21 со 160-битным интерфейсом памяти и объемом памяти 10 ГБ, образуемым пятью 2 ГБ чипами GDDR6. Другие характеристики карты неизвестны, равно как и примерная производительность в майнинге.