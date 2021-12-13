Карта BC-160 основана на GPU Navi 12 и оснащена 8 ГБ памяти HBM2

Еще в октябре сообщалось, что компания XFX готовит собственную карту для майнинга криптовалюты. В этой карте якобы использовался графический процессор Navi 12, который до сих пор был известен как специальный графический процессор для компьютеров Apple Mac, а видеокарта на его основе получила название Radeon Pro V560. Спустя более двух лет с момента анонса AMD стала поставлять чипы Navi 12 для создания майнинговых карт.

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Карта BC-160 оснащена системой охлаждения с одним вентилятором турбинного типа, продувающего воздух через радиатор и выбрасывающего его через заднюю панель. Эти карты в конечном итоге будут добывать Ehtereum, который по-прежнему является самой прибыльной монетой для майнинга на графических процессорах.

Графический процессор Navi 12 производится с использованием 7-нм техпроцесса TSMC и включает 2304 потоковых процессоров. Карта использует два стека по 4 ГБ памяти HBM2, каждый из которых подключен имеет 1024-битную шину. Память работает со скоростью 1,6 Гбит/с с пропускной способностью 512 ГБ/с.

Производительность BC-160 составляет 70 MH/s, что достигается за счет памяти с высокой пропускной способностью. Такой хешрейт выше, чем, например, у Radeon RX 6800 XT, которая показывает производительность около 64 MH / s.

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Приобрести майнинговую карту BC-160 можно на Aliexpress по цене в 2000 долларов, что на 450 долларов больше, чем у Radeon RX 6900 XT с графическим процессором Navi 21 XTXH.