Ресурс DigiTimes сообщает, что AMD и Mediatek ведут переговоры о создании совместного предприятия. Согласно публикации, предприятие будет ориентировано на технологии передачи данных, таких как 5G, Wi-Fi и даже контроллеры проводной передачи данных.

Источники, близкие к DigiTimes указывают на то, что к 2024 году на рынке появятся первые чипсеты, которые станут результатом работы совместного предприятия. Это подтверждает тот факт, что и AMD, и Mediatek в прошлом сотрудничали: AMD интегрировала технологию Wi-Fi 6 от Mediatek в свой чип AMD RZ608, который дебютировал в портативной игровой консоли AYANEO. Хотя этот модуль выпускается под маркой AMD, на самом деле это переименованная версия модуля беспроводной связи MT7921K от Mediatek.

Согласно DigiTimes, AMD стремится сделать свою продукцию для ноутбуков более привлекательной за счет интеграции технологий передачи данных. Компания Mediatek, ставшая одним из ведущих разработчиков мобильных чипсетов и обладающая богатым послужным списком наработок в области 5G, является отличной альтернативой разработанным Intel продуктам. Конкуренция между Intel и AMD заставляет последнюю смотреть в сторону Mediatek, не позволяя тем самым увеличивать прибыль Intel.

Источники DigiTimes полагают, что совместное предприятие также будет стремиться продавать разработанные компаниями решения третьим сторонам. Mediatek является одним из ведущих поставщиков мобильных SoC. AMD сможет отказаться от решений для передачи данных, произведенных Intel, а MediaTek укрепит свои позиции в сегменте ноутбуков, что является очевидным беспроигрышным вариантом для обеих компаний.

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Однако на данный момент, компании AMD и MediaTek опровергают информацию о сотрудничестве, что, впрочем, не говорит о её несостоятельности.