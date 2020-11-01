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5 лучших китайских смартфонов октября по версии Gizchina до $ 500

В данной статье предлагаю ознакомиться с пятеркой лучших смартфонов октября от китайских производителей по мнению ресурса Gizchina стоимостью до 500 долларов
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 Предлагаю ознакомиться с очередным Топ-5 смартфонов стоимостью до 500 долларов, составленным сотрудниками сайта GizChina. Данный ресурс ежемесячно составляет свой рейтинг смартфонов по различным ценовым категориям, который можно использовать в качестве рекомендации по выбору нового устройства для личного пользования. Как всегда напоминаю, что указываемые цены справедливы для рынка Китая, а в России стоимость будет несколько выше в силу известных обстоятельств.

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1. POCO F2 PRO

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 Лидером в октябрьском топ-5 смартфонов до 500 долларов по мнению GizChina стал смартфон POCO F2 Pro, который является одним из лучших устройств стоимостью менее 500 долларов. Телефон от суббренда  компании Xiaomi оснащен мощнейшим чипсетом Snapdragon 865 от Qualcomm, компанию которому составляют 6 ГБ оперативной памяти и встроенный накопитель на 128 ГБ.

 Телефон оснащен большим 6,67-дюймовый AMOLED-дисплеем без отверстий и вырезов под фронтальную камеру, которая располагается в модном ныне выезжающем блоке и имеет разрешение 20 мегапикселей. Что касается заднего модуля, то он включает основной 64-мегапиксельный сенсор Sony IMX686, телеобъектив на 5 мегапикселей, сверхширокоугольный датчик разрешением 12 мегапикселей и датчик глубины на 2 мегапикселя.

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 За автономную работу смартфона POCO F2 Pro отвечает аккумуляторная батарея емкостью 4700 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт.

2. HONOR PLAY 4 PRO

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 Второе место в рейтинге занимает смартфон Honor Play 4 Pro. Устройство работает на чипсете Kirin 990 собственной разработки компании Huawei. Помощь чипсету оказывает оперативная память объемом 8 Гб, а за хранение файлов отвечает встроенный накопитель объемом 128 Гб с возможностью расширения картами памяти.

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 На передней стороне устройства расположен большой 6,57-дюймовый дисплей с вырезом под двойную селфи-камеру, включающую основной сенсор разрешением 32 мегапикселя и сверхширокоугольный сенсор на 8 мегапикселей. С задней стороны смартфона расположен модуль, включающий основной 40-мегапиксельный сенсор Sony IMX600 с диафрагмой f/1.8 и 8-мегапиксельный перископический объектив с 3-кратным оптическим увеличением. Оба датчика оснащены оптической стабилизацией изображения.

 Главной особенностью данного аппарата является инфракрасный датчик для дистанционного измерения температуры объектов и человеческого тела. Сенсор может измерять температуру в диапазоне от -20 до +100 градусов Цельсия.

 Автономность смартфона призван обеспечить аккумулятор емкостью 4200 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 40 Вт.

3. IQOO Z1

 Почетное третье место в топ-5 досталось смартфону iQOO Z1, который имеет стоимость немного выше 300 долларов. За эти деньги покупатель получает устройство на самом мощном на данный момент чипсете Dimensity 1000+ от компании MediaTek, который позволяет получить более 530000 баллов в тесте AnTuTu, а  помогают ему в этом 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти.

 IQOO Z1 от Vivo оснащается большим 6,57-дюймовым дисплеем разрешением Full HD + с частотой обновления 144 Гц, позволяющей показывать невероятную плавность изображения, но с ущербом для автономности. В отверстии экрана располагается одиночный объектив фронтальной камеры разрешением 16 мегапикселей.

 На задней панели смартфона расположен модуль из трех датчиков, включающий основной сенсор на 48 мегапикселей, сверхширокоугольный объектив разрешением 8 мегапикселей и макросенсор на 2 мегапикселя.

 За автономную работу телефона отвечает аккумуляторная батарея емкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 44 Вт, которая будет весьма кстати, учитывая наличие 144 Гц дисплея. Работает смартфон на оболочке iQOO UI 1.0 на базе Android 10.

4. REALME X7 PRO

 Четвертое место и деревянную медаль завоевывает смартфон Realme X7 Pro, работающий на чипсете Dimensity 1000 от MediaTek. Также устройство от Realme комплектуется в начальной конфигурации 6 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR4x и 128 ГБ встроенным накопителем UFS 2.1.

 Realme X7 Pro оснащен 6,55-дюймовой Super AMOLED панелью с разрешением Full HD+ с частотой обновления 120 Гц и скоростным сенсором 240 Гц. В верхнем левом углу телефона в отверстии расположена фронтальная камера с сенсором разрешением 32 мегапикселя. На задней стороне расположен модуль камеры, включающий основной 64-мегапиксельный датчик Sony IMX686, 8-мегапиксельный сверхширокоугольный датчик, 2-мегапиксельный макро сенсор и 2-мегапиксельный датчик глубины.

 За питание телефона Realme вдали от розетки отвечает аккумуляторная батарея емкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 65 Вт. Работает смартфон на ОС Android 10 с фирменной оболочкой Realme UI.

5. POCO X3

 Завершает топ-5 смартфонов до 500 долларов недавняя новинка от Xiaomi под названием POCO X3. Не успев появиться в продаже, данный телефон наделал много шума, так как менее чем за 300 долларов он предлагает отличные характеристики.

 Смартфон оснащен большим 6,67-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD +, частотой обновления 120 Гц и частотой сенсора 240 Гц. В целях экономии заряда батареи частоту обновления можно снизить в настройках телефона до стандартных 60 Гц.

 POCO X3 работает на чипсете Snapdragon 732G от компании Qualcomm, имеет 6 Гб оперативной памяти и  встроенный накопитель объемом 128 ГБ.  На задней стороне смартфона в необычном по форме модуле располагаются четыре датчика изображения, включающие основной сенсор Sony IMX682 разрешением 64 мегапикселя с апертурой f/1,73, сверхширокоугольный сенсор на 13 мегапикселей, 2-мегапиксельный датчик для макросъемки и 2-мегапиксельный датчик глубины. На фронтальной стороне в отверстии экрана расположена одиночная камера разрешением 20 мегапикселей. 

 Большим преимуществом перед конкурентами в данном смартфоне является большой аккумулятор емкостью 5160 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт.

 В заключении хочу добавить, что буквально неделю назад приобрел себе POCO X3. Это действительно замечательный аппарат, который делает отличные снимки и имеет очень много различных настроек камеры. Если не использовать постоянно частоту 120 Гц, то от одного заряда батареи при среднем использовании спокойно может проработать 3 дня, проверенно лично. Это отличная альтернатива популярному нынче Redmi Note 9 Pro.

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