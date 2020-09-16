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Предлагаю вам ознакомиться с очередным Топ-5 смартфонов китайского производства стоимостью до 200 долларов сентября. Стоит иметь в виду, что указанная цена справедлива для китайского рынка, и цена на смартфоны в российской рознице будет процентов несколько больше.

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1. REALME V3

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Первое место в сентябрьском Топ-5 занимает новинка компании Realme под названием Realme V3. Данное устройство по праву можно назвать уникальным и, возможно, является самым мощным телефоном, который можно приобрести менее чем за 200 долларов. В смартфоне установлен невероятно мощный чипсет Dimensity 720 от компании MediaTek, который в тесте AnTuTu набирает более 300 тысяч попугаев. Чипсет работает в паре с 6 Гб оперативной памяти и имеет внутренний накопитель объемом 64 Гб, которую можно расширить с помощью карт памяти microSD.

Смартфон Realme V3 оснащен дисплеем с диагональю 6,5 дюймов разрешением 1600 х 720 пикселей с частотой обновления 90 Гц, которой могут похвастаться далеко не все флагманы, и частотой дискретизации сенсорного экрана 180 Гц,

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За фотографические возможности устройства отвечает тройной модуль на тыльной стороне включающий основной датчик разрешением 13 мегапикселей, 2-мегапиксельный датчик для макросъемки и 2-мегапиксельный датчик глубины. На фронтальной стороне телефона в небольшом каплевидном вырезе находится 8-мегапиксельный объектив селфи-камеры.

Кроме того, смартфон оснащен аккумуляторной батареей емкостью 5020 мАч с поддержкой технологии быстрой зарядки мощностью 18 Вт.

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2. REDMI NOTE 9S

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Вторую позицию в топе занимает отличный смартфон среднего класса от Redmi - Redmi Note 9S. Сердцем телефона выступает чипсет Snapdragon 720G компании Qualcomm, работающий совместно с 4 Гб оперативной памяти. В качестве встроенной памяти используется накопитель объемом 64 Гб с возможностью расширения картами памяти.

Смартфон оснащен огромным даже по современным меркам IPS дисплеем с диагональю 6,67 дюйма разрешением FHD+. В верхней части экрана расположено отверстия под фронтальную камеру разрешением 16 мегапикселей. На тыльной стороне устройства расположен модуль из четырех объективов, включающий основной датчик разрешением 48 мегапикселей, сверхширокоугольный датчик разрешением 8 мегапикселей, 5 мегапиксельный макрообъектив и 2-мегапиксельный датчик глубины.

Redmi Note 9S имеет аккумуляторную батарею емкостью 5020 мАч и поддерживает быструю зарядку мощностью 18 Вт, а также работает под управлением ОС Android 10 с фирменной оболочкой MIUI 11 из коробки.

3. REALME 6S

Третье место хит-парада сентября также получил смартфон компании Realme - Realme 6s. Это устройство работает на все еще очень мощном чипсете MediaTek Helio G90T и имеет оперативную память объемом 4 Гб и внутренний накопитель объемом 64 Гб.

Realme 6s оснащен большим 6,5-дюймовым дисплеем разрешением 2400 х 1080 пикселей с частотой обновления 90 Гц и частотой дискретизации экрана 120 Гц.

В левой стороне экрана расположено отверстие с 16-мегапиксельной фронтальной камерой для селфи и видеозвонков. На задней стороне устройства находится вертикальный блок камер, включающий основной датчик разрешением 64 мегапикселя, 8-мегапиксельный сверхширокоугольный датчик, 2-мегапиксельный макрообъектив и 2-мегапиксельный датчик глубины.

Телефон Realme имеет аккумуляторную батарею емкостью 4300 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 30 Вт и оснащен модулем NFC.

4. IQOO U1

Четвертое место топ-5 смартфонов до 200 долларов в сентябре занимает iQOO U1. Данная модель среднего уровня от суббренда Vivo обладает довольно неплохими характеристиками. За производительность отвечает чипсет Snapdragon 720, которому помогают 6 Гб оперативной памяти. Для хранения информации и приложений служит встроенный накопитель объемом 64 Гб.

Аппарат оснащается большим 6,53-дюймовым дисплеем разрешением Full HD+ с отверстием в верхнем левом углу, в котором расположена фронтальная камера разрешением 8-мегапикселей. На задней панели смартфона располагаются три датчика изображения, включающие основной объектив разрешением 48 мегапикселей, дополнительный макрообъектив разрешением 2 мегапикселя и 2-мегапиксельный датчик глубины.

За автономное питание смартфона отвечает аккумуляторная батарея емкостью 4300 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт.

5. HUAWEI P40 LITE

Замыкает пятерку лучших китайских смартфонов Huawei P40 Lite, который комплектуется мощным процессором Huawei Kirin 810, а также имеет 6 Гб оперативной памяти и внушительный встроенный накопитель объемом 128 Гб возможностью расширения с помощью карт памяти microSDXC.

Экран телефона представляет собой 6,4-дюймовую панель с разрешением Full HD+ и имеет 16-мегапиксельную камеру для селфи в верхнем левом углу. На задней стороне смартфона находится модуль из четырех камер, включающий основной 48-мегапиксельный датчик с диафрагмой f/1.8, сверхширокоугольный датчик разрешением 8 мегапикселей, датчик глубины на 2 мегапикселя и макрообъектив разрешением 2 мегапикселя.

Смартфон Huawei P40 Lite оснащен аккумуляторной батареей емкостью 4200 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 40 Вт.