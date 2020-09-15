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Топ-5 лучших китайских смартфонов сентября до 100 долларов по версии Gizchina

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 К счастью для потребителей технологии не стоят на месте, и то, что вчера стоило больших денег сегодня доступно широким массам потребителей, а смартфоны стоимостью менее 100 долларов становятся все лучше и лучше. Стоит отметить, что  все представленные устройства используют в качестве аппаратной платформы решения компании Mediatek, так как в данном ценовом диапазоне у нее просто нет конкурентов.  Есть конечно еще чипы от Unisoc, но они не выдерживают никакой конкуренции и устанавливаются в простые кнопочные телефоны и смартфоны стоимостью пары десятков долларов. Компания Qualcomm, также перестала выпускать чипы Snapdragon 2xx начального уровня.

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 Итак, если вам необходим недорогой, но неплохой по характеристикам смартфон, то можно приглядеться к одному из представленных ниже устройств.

 1. Realme C3

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 Не в первый первое место по праву заслужил смартфон Realme C3, который по-прежнему остается самым мощным и универсальным смартфоном в категории аппаратов стоимостью до 100 долларов. Телефон от дочерней компании OPPO имеет следующие технические характеристики:

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 - процессор MediaTek Helio G70;

 - 3 Гб оперативной памяти;

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 - 32 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD.

 Существует также версия смартфона с 64 Гб внутренней памяти, оснащенная к тому же чипом NFC для бесконтактных платежей, но и просят за нее немного больше американских банкнот.

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  Смартфон Realme C3 имеет двойную тыльную камеру, включая основной датчик на 12 мегапикселей и дополнительный сенсор разрешением 2 мегапикселя для создания  фотографий с эффектом боке. На передней панели смартфона  располагается 5 мегапиксельная селфи-камера в небольшом каплевидном вырезе.

 Другие характеристики Realme C3 включают дисплей с диагональю 6,5 дюймов и разрешением HD+, а также автономный источник питания емкостью 5000 мАч. Минусом данного устройства является наличие разъема micro-USB, вместо современного Type-C. Работает смартфон на базе ОС Android 10 с собственной оболочкой RealmeUI.

 2. Redmi 9А

 На следующем по списку месте расположился смартфон начального уровня от Redmi под названием Redmi 9A. Ниже представлены основные технические характеристики смартфона:

 - чипсет Helio G25 компании MediaTek;

 - 6,53-дюймовый дисплей с разрешением HD+;

 - 2 Гб оперативной памяти и 32 Гб встроенной памяти;

 - поддержка карт памяти microSD;

 - аккумуляторной батареей емкостью 5000 мАч;

 - операционная система Android 10 с MIUI 11.

 Данный аппарат является самым дешевым в новой линейке компании Redmi и оснащен всего одним датчиком изображения на тыльной стороне аппарата разрешением 13 мегапикселей, а в качестве передней камеры используется 5-мегапиксельный датчик.

 Удивительно, но столь бюджетное устройство оснащено Bluetooth 5.0 LE.

 3. HONOR PLAY 3E

  Мобильный телефон Honor Play 3E, замыкающий тройку лидеров, также является отличным вариантом для тех, кто предпочитает компактные устройства в указанном ценовом диапазоне. Смартфон по современным меркам действительно оснащен небольшим дисплеем с диагональю 5,71 дюйма и разрешением HD+. В качестве аппаратной платформы устройства от Honor служит чипсет начального уровня от компании MediaTek Helio P22, а также графический чип PowerVR GE8320. Смартфон также оснащен оперативной памятью объемом 2 Гб и имеет встроенную память объемом 32 Гб, которая может быть увеличена картами памяти.

 В качестве основного датчика изображения на устройстве используется 13 мегапиксельный сенсор , имеющий неплохую диафрагму f/1.8. За возможность совершения видеозвонков и снимков селфи отвечает 5-мегапиксельный датчик изображения в вырезе экрана.

 Питается смартфон от аккумулятора емкостью 3020 мАч. В качестве программной оболочки используется EMUI на базе ОС Android 9 из коробки.

 4. CUBOT NOTE 7

 Четвертое место в сентябрьском Топ-5 занимает смартфон от китайского производителя второго эшелона компании Cubot. Смартфон Cubot Note 7 обладает самым маленьким экраном среди представленных устройств. Его размер составляет всего 5,5 дюймов, хотя когда-то телефоны с таким дисплеем относились к флагманам и назывались лопатами, но времена изменились. За работу аппарата отвечает чипсет Mediatek Helio P23. Cubot Note 7 комплектуется оперативной памятью объемом 2 Гб и встроенным накопителем емкостью 16 Гб, что в современных реалиях абсолютно недостаточно, однако проблема решается благодаря возможности установки карт памяти.

 Телефон Cubot Note 7 является самым продвинутым в плане камер среди участников Топ-5, по крайней мере на бумаге. Задняя сторона располагает модулем из трех с основным датчиком Samsung S5K3L8, имеющим разрешение 13-мегапикселей и диафрагмой f/2.0. Во фронтальной части телефона расположена 8-мегапиксельная камера.

 Работает телефон Cubot Note 7 на ОС Android 10 Go, предназначенной для маломощных устройств, и имеет батарею емкостью 3100 мАч.

 5. OUKITEL C19

 Замыкает Топ-5 бюджетных китайских смартфонов сентября смартфон от производителя OUKITEL под названием OUKITEL C19. Это еще одно устройство в списке с четырьмя камерами по цене около 80 долларов. Смартфон работает на чипсете Helio P23 компании Mediatek с графическим чипом ARM Mali T720, оснащается оперативной памятью объемом 2 Гб и небольшим встроенным накопителем объемом 16 Гб, который можно увеличить картами памяти microSD объемом до 256 Гб.

 Основной датчик изображения Sony IMX214 имеет 13 мегапиксельную матрицу, компанию которому составляют еще два дополнительных датчика разрешением 0,3 мегапикселей. В передней части устройства в каплевидном вырезе находится 5 мегапиксельная камера для селфи и видеозвонков.

 Другие характеристики OUKITEL C19 включают 6,49-дюймовый дисплей разрешением HD+ и аккумуляторную батарею емкостью 4000 мАч. Отличительной особенностью данного аппарата является наличие порта USB Type-C, чем не всегда могут похвастаться даже более дорогие телефоны. В качестве программной оболочки смартфон OUKITEL C19 использует Android 10 Go из коробки.

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