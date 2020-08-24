Realme показала дизайн прототипов своих не запущенных в серию смартфонов
Каждый производитель смартфонов перед выпуском очередной модели изготавливает несколько экспериментальных прототипов, на основе которых затем утверждает финальную версию устройства, отбрасывая не нашедшую поддержки руководства компании и опираясь на здравый смысл. Не является исключением и компания Realme, всё больше завоёвывающая сердца потребителей и предлагая неплохие по характеристикам смартфоны за умеренные деньги.
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Сегодня Мадхав Шет, генеральный директор компании realme в Индии, поделился с общественностью фотографиями, на которых показаны некоторые прототипы смартфонов, так и не увидевших свет. Изображения показывают интересные варианты дизайна и цветовые решения устройств, не дошедших до прилавков магазинов.
Как видно, Realme поработала с несколькими концепциями дизайна, а также с дизайном и размещением заднего модуля камеры. Некоторые из них довольно похожи на серийные модели, а другие являются уникальными. Можно видеть некоторые уникальные градиенты с полосами, двухцветную заднюю панель алмазоподобные градиенты и даже любопытный дизайн с вертикальными цветными полосами во всю длину смартфона.
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Стоит отметить, что Realme не первая компания, которая делится изображениями прототипов своих устройств. Например, некоторое время назад компания OnePlus также поделилась своими дизайнерскими наработками. Такие действия позволяют фанатам того или иного производителя познакомиться с закулисной работой их любимого бренда.
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