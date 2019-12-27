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Согласно слайду, обнаруженному пользователем под ником momomo, новые процессоры Intel для энтузиастов Comet Lake S будут действительно иметь TDP до 125 Вт.

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На попавшем в сеть слайде видно, что серия Comet Lake S разделена на три группы. Процессоры для энтузиастов будут иметь TDP 125 Вт, процессоры среднего сегмента получат TDP 65 Вт, а маломощные чипы будут иметь TDP 35 Вт. Информация не содержит никаких кодовых имен реальных процессоров, но в ней есть упоминание о чипах, относящихся к К серии. Отмечается, что К серия процессоров с TDP 125 Вт может быть настроена на потребление 95 Вт при более низкой частоте. В этой загадочной сноске под таблицей не говорится, какова реальная разница в тактовых частотах, но можно предположить, что она будет достаточно велика по сравнению с 65 ваттными процессорами, так как максимальная частота которую смогут достигать высокопроизводительные чипы составит 5,1 ГГц в режиме Max Turbo.

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Если верить слайду, в новом поколении процессоров от компании Intel нам следует ожидать три процессора серии K, скорее всего к ним будут относиться Core i9-10900K, Core i7-10700K и Core i5-10600K.