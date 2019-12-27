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Возможно многие не знают, но сейчас в на ОС Android существует ограничение на длительность записываемого видео, которое не позволяет смартфонам записывать видео размером более 4 Гб. Если выйти за пределы этого объема, то запись будет обрезана, или в галерее отобразится видео, разделенное на несколько файлов. Но похоже, что это ограничение будет снято в Android 11.

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Сегодня этот лимит выглядит анахронизмом, поскольку современные смартфоны увеличили объем встроенной памяти, и даже бюджетные модели имеют внутреннее хранилище от 32 Гб. Учитывая качество съемки видео современными смартфонами, ролик объемом 4Гб будет иметь весьма скромную продолжительность, например, порядка одной минуты записи в 4K(30 кадров/с) на Samsung Galaxy Note 10+ создает файл размером 343,86 Мб. Не сложно подсчитать, что в указанное ограничение в 4 Гб поместится всего 11,6 минут видео стандарта 4K.

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Но сейчас появилась информация о внутренних тестах компании Google на смартфоне Google Pixel 4 с измененным программным кодом. В тестовом смартфоне память была почти полностью заполнена видео контентом, а размер получившегося видео не имел ограничения в 4 Гб. Однако, Google может установить новое, пусть даже не такое мизерное, ограничение, чтобы избежать возможных рисков и ошибок при работе приложения камеры. Нельзя с уверенностью сказать, что это изменение кода действительно будет применено в текущей версии мобильной операционной системы. Тем не менее, можно с уверенностью сказать, что это ограничение будет снято на Android 11.