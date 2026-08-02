Microsoft готовит оптимизации для Windows 11, призванные повысить производительность на ПК с 8 ГБ оперативной памяти, с целью снижения использования памяти в режиме ожидания

Microsoft готовит ряд оптимизаций для ОС Windows 11, направленных на обеспечение плавной работы операционной системы на компьютерах с 8 ГБ оперативной памяти. Эта инициатива появилась на фоне продолжающегося роста цен на память, что делает увеличение объема оперативной памяти менее привлекательным для многих пользователей. Паван Давулури, президент подразделения Windows и устройств, описал эту инициативу как часть более широкой программы повышения качества, первоначально анонсированной еще в марте.

Источник: Notebookcheck

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Этот шаг направлен на решение давних проблем, связанных с чрезмерным потреблением памяти Windows 11 в режиме ожидания. Сообщается, что система с 8 ГБ оперативной памяти может использовать около 6 ГБ до запуска каких-либо приложений. В значительной степени это объясняется использованием WebView2, фреймворка на основе Chromium, который лежит в основе многих встроенных приложений и фактически выполняет множество задач в фоновом режиме. Microsoft уже начала переносить такие компоненты, как диалоговое окно «Свойства» проводника файлов, на свой более легкий фреймворк WinUI и призывает разработчиков создавать нативные приложения, а не приложения, созданные на основе веб-технологий.

По данным Microsoft, оптимизация будет внедряться постепенно, а более масштабные улучшения ожидаются до конца текущего года. Хотя системы с большим объемом оперативной памяти по-прежнему будут демонстрировать лучшие показатели производительности, эти изменения должны принести пользу миллионам пользователей Windows 11, которые по-прежнему используют конфигурации с 8 ГБ оперативной памяти для работы, учебы и обычных вычислений.