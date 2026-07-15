Новинки предлагаются по цене 270 долларов за 1 ТБ вариант и 530 долларов за модель с 2 ТБ памяти

14 июля компания Samsung официально представила SSD-накопитель M.2 NVMe 990, ориентированный на бюджетный сегмент. Не следует путать его с моделью 990 EVO, ещё одним SSD без DRAM, использующим флэш-память TLC NAND. Новая модель использует флэш-память QLC NAND и полагается на оптимизацию на уровне контроллера для повышения производительности. Выполненный в форм-факторе M.2-2280, Samsung 990 имеет интерфейс M.2 NVMe Gen 4 (PCI-Express 4.0 x4) и управляется собственным контроллером Samsung Piccolo-Q без DRAM. В нём используется 280-слойная 3D QLC NAND флэш-память серии V9.

Источник: TechPowerUp

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Samsung 990 выпускается в двух вариантах ёмкости: 1 ТБ и 2 ТБ, по цене 270 и 530 долларов соответственно. Вариант на 1 ТБ обеспечивает скорость последовательного чтения до 7150 МБ/с, скорость последовательной записи до 6450 МБ/с, а также до 700000 операций ввода-вывода в секунду при случайном чтении 4K и до 1,1 миллиона операций ввода-вывода в секунду при случайной записи 4K. Версия с объемом памяти 2 ТБ предлагает несколько более высокую производительность: до 7250 МБ/с при последовательном чтении, до 6450 МБ/с при последовательной записи, до 850000 операций ввода-вывода в секунду при случайном чтении 4K и до 1,2 миллиона операций ввода-вывода в секунду при случайной записи 4K. Существенное отличие 990 от 990 EVO Plus на базе TLC-памяти заключается в ресурсе записи. Вариант на 2 ТБ обеспечивает 800 ТБ записи, в то время как вариант на 1 ТБ — всего 400 ТБ записи.