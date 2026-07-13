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Redmi работает над смартфонами серии Redmi Turbo 6
В разработке находятся смартфоны серии Redmi Turbo 6 с чипсетами Dimensity 8000 и 9000, а также аккумулятором на 10 000 мАч
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Бренд Redmi работает над смартфонами серии Redmi Turbo 6. Как и в случае с моделями Redmi Turbo 5 и Turbo 5 Max, представленными в этом году в Китае, ожидается, что в линейку Turbo 6 войдут как стандартная, так и версия Max. Новая утечка от инсайдера Smart Pikachu раскрыла ключевые характеристики этих смартфонов.

Последняя утечка предполагает, что серия Redmi Turbo 6 будет оснащена большим 7-дюймовым дисплеем и батареей емкостью 10000 мАч. Стандартный Redmi Turbo 6, как сообщается, будет работать на чипсете серии Dimensity 8000, предположительно, это будущий Dimensity 8600, построенный на 3-нм техпроцессе TSMC. Этот же чип, как ожидается, будет использоваться в смартфоне Honor Power 3, который, по слухам, будет иметь еще более емкий аккумулятор на 12 000 мАч.

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Источник: Gizmochina

Что касается старшей модели - Redmi Turbo 6 Max то, как предполагается, телефон будет оснащен чипсетом серии Dimensity 9000. Ожидается, что в нём будет установлен грядущий процессор Dimensity 9600s, хотя название чипсета ещё официально не подтверждено. Ранее сообщалось также, что Turbo 6 Max будет оснащён дисплеем с разрешением 2K.

Также ожидается, что смартфон будет иметь встроенный в дисплей ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, металлическую рамку и защиту от пыли и воды по стандарту IP68/IP69. Запуск Redmi Turbo 6 Max ожидается в январе 2027 года. Пока остаётся неясным, состоится ли дебют стандартной модели Redmi Turbo 6 одновременно со старшим представителем линейки.

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Источник: gizmochina.com
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