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Microsoft готовит выход обновления Windows 11 26H2
Windows 11 26H2 продолжает переход компании Microsoft к выпуску более компактных и быстрых обновлений
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Microsoft подтвердила выход ОС Windows 11 версии 26H2, следующего ежегодного обновления для Windows 11. Релиз уже доступен участникам программы Windows Insider, а более широкое тестирование запланировано на более поздний срок в рамках программы Release Preview.

Источник: Videocardz

Для большинства существующих систем Windows 11 это не будет полноценным обновлением ОС. Microsoft заявляет, что Windows 11 26H2 использует ту же ветку обслуживания, что и Windows 11 24H2 и 25H2. Это означает, что поддерживаемые устройства на этих версиях получат 26H2 в виде небольшого пакета.

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Microsoft утверждает, что это обновление должно быть ближе к ежемесячному обновлению, чем к полноценной замене системы. Компания делает акцент на небольшом размере установочного файла, меньших сбоях при развертывании и отсутствии необходимости в полной переустановке системы. Стоит отметить, что устройства, работающие под управлением Windows 11 26H1, не смогут обновиться до версии 26H2. По словам компании Microsoft, версия 26H1 основана на другом ядре Windows, чем 24H2, 25H2 и 26H2.

Это подтверждает, что Windows 11 26H1 остаётся самостоятельной веткой для некоторых новых процессоров. Ранее Microsoft заявляла, что Windows 11 26H1 будет доступна только на новых устройствах, причём некоторые модели появятся на рынке лишь в 2026 году. Тогда компания подтвердила выпуск для систем Snapdragon X2, но о NVIDIA N1 ничего не говорилось.

#microsoft #windows 11 #windows #windows 11 26h1 #windows 11 26h2
Источник: videocardz.com
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