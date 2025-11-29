Материнская плата станет отличным дополнением к белым видеокартам компании линейки PURE

Изображения будущей материнской платы Sapphire PURE X870A WIFI7 появились в сети. На фотографиях изображена плата в том же бело-серебристо-сером стиле, что и существующая модель PURE B850A, но на чипсете X870. Новая утечка совпадает с более ранними объявлениями розничных продавцов, которые указывали PURE X870A WIFI7, но не предоставляли ни фотографий, ни подробных её характеристик. Один французский магазин указал цену платы в районе 279 евро, но отметил её отсутствие.

На фотографиях изображена полноразмерная матово-белая плата ATX, с большими серебристыми радиаторами и глянцевыми металлическими вставками на крышке чипсета и слота M.2. На плате расположены четыре слота DDR5 DIMM и два 8-контактных разъёма питания EPS.

С точки зрения возможностей расширения, PURE X870A включает два полноразмерных слота PCIe и один слот PCIe x1. Точные версии PCIe и конфигурации линий на изображении не видны, и Sapphire пока не опубликовала спецификацию этой модели. Примечательно, что версия B850 имела три полноразмерных слота PCIe (один 5.0x16 и два 4.0x16). С новой платой Sapphire, по всей видимости, готовит полноценную линейку PURE на базе платформы AM5, которая будет соответствовать линейкам видеокарт компании.