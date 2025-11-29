Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
goldas
Sapphire готовит белую материнскую плату PURE X870A
Материнская плата станет отличным дополнением к белым видеокартам компании линейки PURE

Изображения будущей материнской платы Sapphire PURE X870A WIFI7 появились в сети. На фотографиях изображена плата в том же бело-серебристо-сером стиле, что и существующая модель PURE B850A, но на чипсете X870. Новая утечка совпадает с более ранними объявлениями розничных продавцов, которые указывали PURE X870A WIFI7, но не предоставляли ни фотографий, ни подробных её характеристик. Один французский магазин указал цену платы в районе 279 евро, но отметил её отсутствие.

На фотографиях изображена полноразмерная матово-белая плата ATX, с большими серебристыми радиаторами и глянцевыми металлическими вставками на крышке чипсета и слота M.2. На плате расположены четыре слота DDR5 DIMM и два 8-контактных разъёма питания EPS.

С точки зрения возможностей расширения, PURE X870A включает два полноразмерных слота PCIe и один слот PCIe x1. Точные версии PCIe и конфигурации линий на изображении не видны, и Sapphire пока не опубликовала спецификацию этой модели. Примечательно, что версия B850 имела три полноразмерных слота PCIe (один 5.0x16 и два 4.0x16). С новой платой Sapphire, по всей видимости, готовит полноценную линейку PURE на базе платформы AM5, которая будет соответствовать линейкам видеокарт компании.

#видеокарты #материнские платы #sapphire #ryzen 7000 #am5 #ryzen 9000 #pure b850a #pure x870a
Источник: videocardz.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Астрономы РАН заметили необычный маневр межзвездного объекта 3I/ATLAS
1
Хакеры взламывают устройства для доступа к данным из Signal или WhatsApp
+
Авторы YouTube-канала Hardware Unboxed назвали лучшие видеокарты 2025 года
3
Обновлённый поезд «Буревестник» прибыл из Москвы в Нижний Новгород в рамках предпусковой обкатки
1
Учёные предполагают наличие скрытых измерений Вселенной, свёрнутых в сложные семимерные фигуры
+
Двухэтажный поезд «Буревестник» начнёт курсировать между Москвой и Нижним Новгородом с 3 декабря
+
Минивэн Geely Galaxy V900 установил рекорд Гиннесса по вместимости
1
Покупательнице квартиры певицы Долиной не вернули деньги и предложили самой искать мошенников
6
Франция поставит армии Индии 155-мм управляемые снаряды Katana
+
Китайская частная компания представила гиперзвуковую ракету YKJ-1000
+
Рубль укрепился до максимума с июля текущего года
2
Вояджер-1 отдалится от Земли на расстояние в один световой день спустя почти 50 лет своего полёта
+
Взломщица EMPRESS заявила о своём окончательном решении покинуть ряды хакеров
1
Появились фотографии образца китайского истребителя J-36 с модернизированными соплами
+
Владельцы Huawei Mate 80 показали ключевые различия между чипсетами Kirin 9030 Pro и Kirin 9030
+
«Роскосмос» подтвердил повреждение стартовой площадки на Байконуре после запуска «Союза МС-28»
1
Dell: пользователи не спешат отказываться от Windows 10 и переходить на Windows 11
2
Китайский импорт может принести убыток немецким ритейлерам в размере €144 млн всего за месяц
+
Замороженные российские активы стали проблемой для ЕС
2
Депутаты Госдумы предложили выпустить купюру номиналом 10 000 рублей
9

Популярные статьи

8 факторов, из-за которых я не буду делать апгрейд ПК на Ryzen 7000/9000 или Core Ultra в 2026 году
68
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 5070 Ti 16G Gaming Trio OC
21
Нелёгкий выбор между PlayStation 5 или игровым ПК — причём тут Steam Machines и консоли Xbox
373

Сейчас обсуждают

Панишер 1
11:49
Снова Алёшка полотер ищет поддержки ухахахах ну помогите мне ну хоть кто нибудь Давай,расскажи Непранову,как ты над ним издевался вместе с Кудахом,шлюха цхкха А потом переобулся,ты же ничтожество вс...
Нелёгкий выбор между PlayStation 5 или игровым ПК — причём тут Steam Machines и консоли Xbox
Маэстро
11:47
пук-пука, даже дворником не берут, его призвание пукать в воздух
Нелёгкий выбор между PlayStation 5 или игровым ПК — причём тут Steam Machines и консоли Xbox
Маэстро
11:46
Опять словесный понос, ничего нового.
Нелёгкий выбор между PlayStation 5 или игровым ПК — причём тут Steam Machines и консоли Xbox
Терминатор
11:44
Ботоводы чем пол дня ставить себе лайки. На работу хоть дворником устроились пользы от этого было бы больше.
Нелёгкий выбор между PlayStation 5 или игровым ПК — причём тут Steam Machines и консоли Xbox
Панишер 1
11:42
Вызывай Кудаха подсоса с 30 акками уаххахаха
Нелёгкий выбор между PlayStation 5 или игровым ПК — причём тут Steam Machines и консоли Xbox
Маэстро
11:41
Пук-пук, когда приказ выполнишь, к ноге хозяина с отчётом.
Нелёгкий выбор между PlayStation 5 или игровым ПК — причём тут Steam Machines и консоли Xbox
Панишер 1
11:40
Приказ ты можешь только мамке своей отдать,чтобы она тебе контейнер с обедом на работу собрала цхахаххаха И то судя по твоему виду вешалки из секонд хенда,даже мама тебя не слушается и не любит
Нелёгкий выбор между PlayStation 5 или игровым ПК — причём тут Steam Machines и консоли Xbox
Маэстро
11:37
Я тебе приказ отдавал неделю назад, разместить этот пост 100 раз. Хорошо выполняешь приказ хозяина, послушная свинособака. Осталось ещё 80. Выполнять.
Нелёгкий выбор между PlayStation 5 или игровым ПК — причём тут Steam Machines и консоли Xbox
Маэстро
11:33
Мы, это ты и твои голоса в голове?
Нелёгкий выбор между PlayStation 5 или игровым ПК — причём тут Steam Machines и консоли Xbox
Маэстро
11:32
Ты меня с утра уже в зевоту вгоняешь. Кроме пукания в воздух, ты что-нибудь умеешь?
Нелёгкий выбор между PlayStation 5 или игровым ПК — причём тут Steam Machines и консоли Xbox
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter