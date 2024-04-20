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Blackview готовит к выходу самый дешёвый в мире складной смартфон
Выход смартфона Blackview Hero 10 состоится в мае, а основой новинки станет чипсет Helio G99 от Mediatek

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 Nubia Flip 5G на данный момент является самым доступным складным смартфоном на рынке. Впервые о нем было объявлено на MWC 2024, а позже он дебютировал во всем мире.

 Однако, похоже, Nubia Flip 5G не будет долго удерживать звание самого дешевого складного телефона в мире. Blackview Hero 10 готовится побороться за это звание по цене всего 399 евро, или около 425 долларов. Его запуск запланирован на май, то есть в следующий месяц.

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 Но такая цена имеет свою негативную сторону. Дело в том, что Hero 10, как и Nubia Flip 5G, не будет иметь флагманских характеристик. Flip 5G оснащен процессором Snapdragon 7 Gen 1 среднего класса, выпущенным в 2022 году. С другой стороны, предстоящий складной Blackview будет оснащен немного менее производительным чипсетом MediaTek Helio G99.

 Такой выбор процессора для Blackview Hero 10 также означает, что новый доступный складной телефон не будет поддерживать сети 5G. Но это не единственная жертва, на которую придется пойти, чтобы получить складной телефон по такой низкой цене. Устройство также получит основной экран с частотой 60 Гц.

 Для сравнения, Nubia Flip 5G оснащен основным AMOLED-дисплеем с частотой 120 Гц. В Blackview заявляют, что выбрали такой экран с частотой 60 Гц, чтобы снизить цену. Хорошая новость заключается в том, что камера Hero 10 будет немного лучше, чем у Nubia. Смартфон получил основной датчик на 108 МП на задней панели, которому составит компанию сверхширокоугольный объектив с разрешением 8 МП.

 Другие характеристики Blackview Hero 10 включают 12 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ встроенной памяти, поддержку быстрой зарядки мощностью 45 Вт. Толщина смартфона составит 8,8 мм в разложенном виде, а масса 198 грамм. Что касается внешнего экрана, то он представляет собой круглый дисплей, как у Nubia Flip, но никаких подробностей о его характеристиках на данный момент нет.

 Хотя характеристики будущего телефона не так впечатляют на фоне нынешних флагманов, определенно стоит отметить, что смартфоны складного форм-фактора постепенно приходят в средний сегмент. До Nubia Flip 5G самым доступным складным устройством был Motorola Razr 40, стартовая цена которого составляла 699 долларов.

#mediatek #blackview #складные смартфоны #helio g99 #blackview hero 10
Источник: notebookcheck.net
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