Модернизация позволила снизить температуру видеокарты на 8 градусов, благодаря использованию трех вентиляторов Noctua NF-A9 и самодельного кожуха

На данный момент ещё ни одна компания не выпустила видеокарту Nvidia RTX 4090 в сотрудничестве с Noctua. Поэтому энтузиасты были вынуждены создавать свои собственные RTX 4090 на тему Noctua, и один из таких пользователей поделился фотографиями своей самодельной RTX 4090 Noctua Edition на Reddit. Этот эксклюзивный графический ускоритель был создан с использованием графической карты Inno3d RTX 4090 iCHILL, вентиляторов Noctua NF-A9 и 3D-принтера.

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Мод заменяет стандартные вентиляторы и кожух Inno3d RTX 4090 на 92-мм вентиляторы Noctua NF-A9 и изготовленный самостоятельно кожух, напечатанный на 3D-принтере, в котором можно разместить более производительные 92-мм вентиляторы. Результаты оказались довольно хорошими, по словам моддера, новая система охлаждения позволила снизить температуру на 8 градусов.

Одним из аспектов успешности мода является кожух, разработанный пользователем ZaME19. В отличие от кожухов, которые установлены на большинстве карт RTX 4090, этот модифицированный кожух не ограничивает поток воздуха, входящий или выходящий из радиатора RTX 4090. Это повышает эффективность, позволяя воздуху легко проходить через радиатор.

Вентиляторы, используемые в моде, также играют роль в улучшении эффективности охлаждения. Используемые вентиляторы NF-A9 PWM представляют собой высокопроизводительные 92-мм вентиляторы, имеющие максимальную скорость 2000 об/мин и номинальный воздушный поток 46,4 кубических футов в минуту (CFM). Они намного шире, чем обычные вентиляторы графической карты, поэтому проталкивают больше воздуха через радиатор при аналогичных оборотах.

Описываемая модификация карты RTX 4090 демонстрирует современные возможности 3D-печати и более производительных вентиляторов воздушного охлаждения. Хотя кожух был напечатан с использованием пластика PLA, некоторые комментаторы отметили, что, возможно, лучше использовать другой материал, потому что PLA начинает деформироваться уже при относительно низких температурах (60°C), в то время как такие материалы, как PETG, более прочны при более высоких температурах.

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Мод показал, что каждый при наличии прямых рук, свободного времени и определенной усидчивости может повысить эффективность охлаждения своей видеокарты, особенно такой мощной, как GeForce RTX 4090.