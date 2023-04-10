Когда разгон это необходимость или как получить 20% FPS от своей DDR5 на примере Adata XPG 6400
Всем доброго времени суток!
Со времен моего Первого Обзора DDR5 прошло уже 8 месяцев, а ее потенциал удалось раскрыть только сейчас - после смены материнской платы и процессора. Adata XPG Caster как хорошее вино или процессоры AMD c их нераскрытым потанцевалом :) и с годами становятся только лучше. А еще в комментариях к предыдущей статье меня убедили в необходимости тестов в играх на самых минимальных настройках, а не только с минимальным разрешением - поэтому методика тестов в играх изменилась, жаль RTX 3070 с годами не хорошеет.
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Режимов тестирования будет пять:
4800 JEDEC - это минимальный уровень DDR5, покажет что бывает когда память покупают на сдачу.
6400 XMP - один из оптимальных вариантов частоты и минимальные действия юзера для активации профиля.
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6400 с настроенными таймингами - когда пользователь не ленив, но ограничен платой\процессором.
7000С32 и 7200С34 - предел комплектов на Hynix M-Die с безопасными напряжениями для пользователей с отличной платой и хорошим процессором 13й линейки.
Конфигурация тестового стенда:
MSI Unify-X Z690
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Intel 13700KF @ 5300\4300\4800 1.14v
Adata Caster XPG 6400 2*16gb
MSI RTX 3070 @ 1935 0.9v
WD SN850 1Tb
Aida64 + Intel MLC
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30% разгона по частоте в случае сравнения 4800 и 6400 дают практически линейный прирост, а оптимизация таймингов дает еще около половины от этого. Дальнейший прирост от частоты тоже практически линеен, исключение - тесты латентности где 30% частоты дают примерно 17,5% прироста, но при этом от настройки таймингов результат дает тоже самое и в сумме 33% буста.
Игры
Кибер Поляк из 2077 года показал 9% от XMP и 4% сверху от настройки таймингов, дальнейший разгон по частоте не дает ощутимого прироста.
Лариса любит разгон, 12-13% за частоту в 6400 и еще 8-9% сверху за настройку таймингов, больше 20% итого - обычно столько дает только смена видеокарты или процессора(за несколько поколений).
Капризного Эйвора давно пора исключать из тестов, но даже тут +9% за частоту в 6400 мы получили, да и по редким событиям результат показателен, а вот со средним фпс и очень редкими событиями - игре достаточно включить XMP.
Ради Трои - память можно не менять, зеленок 4800 вполне хватит, хотя не исключаю вариант, что подбор настроек может увеличить нагрузку на ЦП\Память и прирост был бы больше, но не кардинально.
Вывод
Как обычно при разгоне любого железа есть так называемый Sweet Spot по частоте, выше которого прироста уже практически нет в реальных сценариях - для систем на Intel cейчас он в диапазоне 6000-6400МГц, а дальше начинается повышение цен на комплекты памяти, дорогие материнские платы, даже в контроллер памяти процессора можно упереться и это все за мизерный выхлоп.
Замена платы с MSI EDGE на Unify-X дала +133 МГц по частоте и -20 000 рублей (крайне сомнительное вложение)
Замена 12700KF на 13700KF дала еще +400 МГц и -10 000 рублей (тут был смысл)
Тесты проводились на нереальных настройках - никто не будет играть на минималках и с таким разрешением - в реальной ситуации всегда будет упор в видеокарту.
Информацию я изложил, а как ее воспринимать - решать Вам, а в комментариях обсудим. Делитесь своими приростами от разгона DDR5.
Всем высоких частот, низких таймингов, вольтажей и температур.
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