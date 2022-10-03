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Доброго времени суток!

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Разгон DDR4 уходит в прошлое и стал менее увлекательным, так как на AMD с их IF и новых процессорах от Intel с их Gear1, частотный потолок снизился до 3600-3800 МГц в основной своей массе, а смысла в асинхронном разгоне памяти с точки зрения производительности - нет. Поэтому я, как любитель часами ковырять тайминги и страдать во время очередной ошибки на втором часу прохождения конфига Extreme1 @Anta777, решил перейти на DDR5. А поводом для написания статьи послужил конкурс от Adata и Overclockers.ru

Про переход на DDR5 и выбор железа, чтобы потом не было мучительно обидно.

Внедрение нового стандарта памяти каждый раз сопровождается с какими-то сложностями, в этот раз был глобальный дефицит памяти и конские цены, так же не очевидно какие платы и какие модули покупать, а кроме самих чипов теперь играет роль и интегральная схема управления питанием (PMIC) на модуле, а у нее минимум 3 распространенных варианта.

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Основные правила успешного перехода на DDR5:

1. Покупать комплект из 2х модулей (нужно 64гб - брать 2 по 32гб, покупать 2 планки по отдельности можно (не комплектом из двух, но сразу и желательно из одной партии), разгон 4 планок это отдельная разновидность пыток и под разгоном я имею в виду частоту выше 4000, так как именно на такой частоте у Вас запустятся 4 планки.

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2. Если нужен разгон - покупать память только на чипах Hynix, а процессоры с индексом K (только на них возможна регулировка SA, ведь дефолтное значение всего около 0.95в, что позволяет получить в основном 5600-6000 в зависимости от удачности КП).

3. Крайне важен выбор материнской платы, Gigabyte к покупке не рекомендуются (кроме Tachyon, так как не часто обновляют биос и имеются проблемы с запуском даже XMP 6000).

С относительно бюджетными платами от Asus и MSI (Asus Prime Z690-A и MSI PRO Z690-A например) можно ждать легких 6400 МГц, а если очень постараться с настройками - 6600 МГц.

На топовых 4х-слотовых платах (Asus Hero, MSI Unify, MSI Ace) легко достигаются 6600 МГц, если приложить усилия на поиск настроек - достижимы 6800.

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Для частот выше нужны уже платы с 2мя слотами (MSI Unify Z690I - самый недорогой вариант, MSI Unify X, Asus Apex Z690 - только 2022 года выпуска, Gigabyte Tachyon, EVGA Z690 Dark Kingpin), эти платы в авто настройках могут загружаться с 7000+ и умеют работать в режиме Comand Rate 1T на высоких частотах.

4. Память сильно нагревается, поэтому нужно позаботиться об охлаждении (для работы на высоких XMP 6000+ нужно иметь хотя бы хорошо продуваемый корпус, при настройке таймингов уже желателен прямой обдув, если модули без радиаторов(популярные oem планки от hynix) - крайне желательно их поставить. На воздухе выше 6800МГц уже проблематично, даже с радиаторами и обдувом.

5. Лучшая по разгону версия PMIC от Richtek (ставят на топовые комплекты 6200+ в основном), на втором месте Renesas (стоит в большинстве oem планок на hynix и у некоторых производителей с частотами до 6000). На вольтажах выше 1.435 лучше регулируется именно Richtek, а Renesas при поднятии выше 1.435 ставит 1.47+ дальше регулируется нормально.

6. Разгон усложняется из-за большего количества напряжений, влияющих на стабильность. Если в DDR4 на Intel их было всего три: IO SA DRAM, то в ситуации с DDR5 их уже минимум пять:

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DRAM VDD / DRAM VDDQ (в основном при разгоне ставят одинаковыми, но иногда советуют ставить VDDQ ниже на 0.05 - на своих трех комплектах я не увидел в этом смысла, так как температуры ниже не стали, а стабильность могла стать нестабильностью). Выше 1.5в на постоянку на воздухе - я бы ставить не стал, на воде 1.55+ допустимо (Если даже сам производитель допускает 1.5).

SA как и на предыдущем поколении влияет на стабильность, но стабильные значения стало гораздо сложнее искать (например на частоте 6400С30 при 1.15 SA стабильными значениями для VDD2(MC) / VDD TX являются 1.33 / 1.35 соответственно, а при SA 1.0 - 1.3 / 1.31 и интервал стабильных значений обычно мал). При этом часто возможна ситуация, когда с большей частотой нужно меньше напряжения на SA (например 1.15 для 6400 и 1.0 для 6666). Значения выше 1.4в для SA на повседневно не рекомендую.

VDD TX напряжение на процессоре, которое обычно рекомендуют ставить равным значению DRAM VDD, я рекомендацию не соблюдаю, так как считаю, что 1.5+в на процессор или любую его часть это уже перебор. Обычно ставлю значение на уровне или немного выше напряжения на КП (VDD2 или MC).

VDD2(MSI) или MC(для Asus) - напряжение контроллера памяти зависит от удачности ЦП как написал выше - ставлю близким к VDD TX, иногда одно может быть выше другого (например при 6600 на одном из биосов мне понадобилось выставить VDD2 выше VDD TX на 0.05в).

Вступление получилось долгим, но это первая статья после смены поколений, остальные будут короче и ссылаться на эту, мемы и шутки тоже пока отменяются. Переходим к герою статьи - комплекту Adata XPG Caster RGB DDR5-6400 (AX5U6400C4016G-DCCARGY).

Внешний вид.

Модули поставляются в яркой красной коробке с глянцевым покрытием (у DDR4 было матовое), коробка универсальна для всей серии CASTER RGB и понять с какой частотой работает комплект можно по наклейке в нижнем правом углу. Так же нам сообщают, что модули синхронизируются с подсветкой материнских плат первого эшелона (MSI, Asus, Gigabyte. Asrock), на упаковке присутствуют прозрачные пломбы.

Упаковка вид спереди

На обратной стороне наклейка с полным названием комплекта, таймингами и вольтажом для XMP профиля, который у данного комплекта равен 1.4в, присутствуют вырезы в упаковке через которые видны радиаторы модулей с наклейками с серийными номерами (по старой традиции Adata серийники модулей сильно отличаются и дело не в отборе планок для обзора, в розничных образцах ситуация аналогична - у меня из десятка комплектов только у одного серийники шли подряд). Есть QR код, который ведет на страницу данной серии модулей, где мы узнаем, что в ней существуют комплекты с частотой до 7000 МГц (правда их пока никто не видел, даже у производителей материнских плат в QVL листах я видел только комплект 6800, а в магазинах китов выше 6400 данной линейки - нет), так что будем считать, что у нас на руках самый топовый комплект который можно достать сейчас в РФ.

Упаковка вид сзади

Внутри картонной упаковки нас ждет пластиковая с модулями внутри:

Внутренняя упаковка

Внешний вид модулей на мой вкус - отличный, темно-серый радиатор с выпуклыми полосами по периметру и пластиковая треугольная вставка для рассеивания света от диодов подсветки, в пластике углубление и наклеена металлическая вставка тоже в форме треугольника с вырезанной надписью XPG, дизайнеры постарались.

Вес модуля немногим меньше 51 грамма:

Вес





За красивый внешний вид пришлось жертвовать толщиной радиатора, площадь соприкосновения с чипами тоже в два раза меньше чем могла быть:

Радиатор сбоку

Радиатор вид снизу





На следующем фото я хотел показать, что термопрокладка на PMIC отсутствует, смотреть в центр между чипами:

PMIC

Теперь я вынужден сделать ремарку.

Кроме чипов памяти на DDR5 сильно нагревается PMIC и производители памяти разделились на два лагеря, в первом (Kingston, Corsair, Team Group, Patriot) - ставят термопрокладку на PMIC, во втором - не ставят (Adata, Gskill). Первая мысль по этому поводу была про экономию на спичках и я мог так подумать про Adata, так как в предыдущих обзорах я уже указывал на сомнительные инженерные решения (пластиковый радиатор на чипах с металлической вставкой сверху пластика или поголовное отсутствие термодатчиков на всех модулях DDR4), я их понимаю так как это одни из самых бюджетных модулей на рынке и разница иногда доходит до полутора раз! (если сравнивать комплекты с частотой 6400 от Gskill, Corsair, Team Group), но от Gskill я такого не ожидал и начал искать смысл. Поиски привели меня к даташитам на различные PMIC, где фигурировали рабочие температуры в диапазонах от -40 до 95/110/140 градусов да и статья с igorslab натолкнула на вывод, что к моменту когда PMIC нагреется до критической температуры - чипы памяти уже будут пировать в Вальхалле (максимальная рабочая температура чипов по даташитам 85-95 градусов). Инженеры Adata и Gskill видимо считают, что нет необходимости охлаждать PMIC и что важнее забирать тепло с чипов памяти, что мы и проверим на практике дальше в статье.

Высота модулей почти 44мм:

Высота

Толщина 9мм:

Толщина

Подсветка.

Подсветка яркая, прекрасно синхронизируется с материнской платой, модули отдельно тоже работают синхронно (бывают такие комплекты, где подсветка работает вразнобой, но это не про Adata):

Работа подсветки

Тестовый стенд

Материнская плата MSI Z690 EDGE WIFI BIOS H.70

Процессор Intel i7-12700KF@4900/4600 1.185v E-Core отключены (нужно для нормального прохождения TestMem в среде Windows 10)

Видеокарта MSI RTX 3070 Gaming X Trio в андервольте 1965@0.95в с примерным TDP 200 Ватт в играх

SSD WD SN850 1тб

Кулер Noctua D-15 Chromax black

Блок питания NZXT C650

Корпус FD Define R5, вентиляторы BQ SW3 140mm@1000 оборотов - 3шт, передняя дверца открыта

Операционная система Windows 10 Pro (лицензия) со обновлениями на момент написания статьи

Драйвера обновлены до последних релизных версий, игры и софт тоже.

Проверка стабильности XMP

К этому моменту 90% читателей уже уснули, количество символов уже перевалило за 9000, а впереди самое интересное.

Начнем с XMP профиля, который тут с частотой 6400 и таймингами 40-40-40-76 и напряжением 1.4в. Когда покупаешь топовый комплект памяти любого стандарта и смог запустить его на XMP профиле с первой попытки и без ошибок - это настоящее событие, нужно было сразу вылетать в Лас-Вегас и ставить все на Зеро:)

Температурный режим и вольтажи XMP

Не смотря на отсутствие данного комплекта в QVL листе платы - проблем с запуском и стабильностью не возникло, напряжения я специально не трогал для чистоты эксперимента, плата выставила их с явным запасом, но в относительно разумных пределах. Чтобы конфиги для TestMem работали правильно для DDR5 - нужно сменить число каналов на 1 вместо 2 (Channels=1 в разделе [Global Memory Setup] ).

Температура в комнате в момент тестирования была на уровне 25-26 градусов. Память прогрелась до 65 градусов, за почти два часа тестирования средняя температура модулей составила 62-63 градуса (на показания датчика второго модуля со значением почти в 80 градусов думаю не стоит обращать внимание, скорей всего глюк датчика, при тестировании бывали моменты когда датчик показывал 0 градусов, но если бы показания были реальными - то средняя температура второго модуля была бы гораздо выше). Получается, что инженеры не просчитались и память может обходиться без термопрокладки на PMIC даже с такой частотой и повышенным напряжением и тонким радиатором.

Разгон

Честно говоря я думал, что уже на XMP придется обеспечить обдув модулей, но они приятно удивили и дальше я усложнил задачу настроив тайминги на этой же частоте и увеличив вольтаж модулей до 1.45в:

Температурный режим 6400С30 1.45в

Температуры модулей остались почти на том же уровне отчасти благодаря отключению подсветки (пока я искал стабильность и проводил множество коротких тестов по 14 минут примерно, я решил проверить теорию про благоприятное влияние отключения подсветки на температуру, это даже на короткой дистанции дало -4 градуса, на длинной думаю будет все 6-7, скриншоты тестов с подсветкой и без - под спойлером)



Влияние подсветки на температурный режим Влияние подсветки на температурный режим С подсветкой Без подсветки





Для дальнейшего разгона будем повышать вольтаж на память до 1.5в и простое отключение подсветки нам уже не поможет, зато 120мм вентилятор на 1500 оборотов сможет:

Вентилятор на память

Уточнение - во время тестирования боковая стенка ПК была закрыта, фото сделано во время установки вентилятора.

Температурный режим 6666С30 1.5в с вентилятором

Вентилятор снизил температуру модулей примерно на 10 градусов (без него модули доходили до 65-66 градусов и начинались ошибки).

На достигнутом я останавливаться не стал и пошел дальше к воздушному пределу DDR5:

6800С32

На этой частоте материнская плата уже стала вести себя не совсем адекватно, но ей и так нужно отдать должное - на сайте заявлена только поддержка памяти 6400, это же не Unify-X, где мне не пришлось бы подбирать напряжения несколько недель, а все бы завелось на авто. Жаль Asus или MSI не устраивают конкурсы как Adata:)

Тестирование

Начнем с AIDA64, где сам XMP уже дает в среднем 25% прироста по сравнению с самыми простыми планками на 4800 МГц. Дальнейшая настройка таймингов приносит еще +10%, а увеличение частоты до 6666 добавляет еще 5%. На 6800 показатели снижаются из-за увеличения CL, авто значений tREFI и tRFC и возможно кривой работы материнской платы на этой частоте.

AIDA64

Photoworxx крайне чувствителен к подсистеме памяти и показывает отличный буст. Winrar одинаково радуется и росту частоты и настройке таймингов. Альтернативный тест латентности от Intel лучше относится к фоновому мусору чем тест Aida.

Photoworxx WinRar Intel MLC



Скриншоты тестов 2D Скриншоты тестов 2D 4800 XMP 6400C30 6666C30 6800C32







Игры

Тестирую с максимальными настройками, но минимально возможным разрешением без модификаторов.

В Cyberpunk 2077 включен DLSS в режиме ультрапроизводительность.

Получили почти 13% с активацией XMP и еще 5% сверху за настройку таймингов.



Скриншоты Cyberpunk 2077 Скриншоты Cyberpunk 2077 4800 XMP 6400C30 6666C30 6800C32







Лара Крофт всегда реагирует на разгон, XMP дает 7%, настройка таймингов еще 3%:



Скриншоты Tomb Rider Скриншоты Tomb Rider 4800 XMP 6400C30 6666C30 6800C30







Far Cry 5 тоже уважает разгон, 13% за XMP и 11% сверху за настройку таймингов:



Скриншоты Far Cry 5 Скриншоты Far Cry 5 4800 XMP 6400C30 6666C30 6800C32







Эйвор с обзорной точки разгона почти не приметил, только 6666С30 показал достойный результат:







Скриншоты Valhalla Скриншоты Valhalla 4800 XMP 6400C30 6666C30 6800C32







И на последок стратегия, которая очень любит ядра процессора и не особо разгон оперативной памяти. Реагирует только на частоту с 4,5% прироста:







Скриншоты Total War Скриншоты Total War 4800 XMP 6400C30 6666C30 6800C32







Температурный режим в играх

Я уже говорил, что DDR5 сильно греется и теперь хочу ответить на вопрос нужно ли ее охлаждать в повседневном игровом использовании и как справляются радиаторы нашего комплекта с геймерской нагрузкой. Я специально отключил обдув памяти и играл по часу в двух режимах с разгоном (температура дома 26 градусов примерно).





6400С30 1.45в с включенной подсветкой после часа игры

В режиме 6400С30 с напряжением в 1.45в память с включенной подсветкой прогревалась до 52-56 градусов через час игры.

6666С30 1.5в час игры, подсветка отключена

В оптимальном разгоне 6666С30 с 1.5в память прогрелась до 56-58 градусов за час, без обдува и подсветки.

Вывод по температурам:

Комплектные радиаторы справляются со своей задачей не только в XMP, но и в разгоне с повышением напряжения, при условии проветриваемого корпуса и видеокарты уровня 3070 и ниже, с 3090 скорей всего придется ставить обдув.

Итог по комплекту:

+ Доступная цена (относительно конкурентов и хороших комплектов DDR4)

+ Стильный внешний вид и подсветка

+ Отборные чипы Hynix M-die

+ Лучший PMIC Richtek

+ Отличный разгонный потенциал





- Нет термопрокладки на PMIC





Данный комплект считаю одним из лучших претендентов на покупку, он подойдет и тем, кто кроме включения XMP ничего из настроек не планирует трогать и тем, кто хочет получить от своей системы максимум. Частота 6400 на текущий момент без особого труда работает на большинстве материнских плат.

Выражаю благодарность компании Adata и редакции Overclockers.ru за предоставленный комплект Adata XPG Caster RGB DDR5-6400 (AX5U6400C4016G-DCCARGY).

Всем высоких частот, низких таймингов, температур и вольтажей!



