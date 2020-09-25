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Возвращение Дж-E-Die - король бюджетного оверклокинга Crucial Ballistix 3000C15

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Доброго времени суток, дорогой читатель!

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Сегодня у меня на обзоре самые часто рекомендуемые модули, про них на нашем форуме знает практически каждый, минимум десяток комментариев к каждой предыдущей статье был про них и это  Crucial Ballistix BL2K8G30C15U4B:


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Начиная с DDR4 стандарта памяти я почти все время был адептом Samsung B-die и долгое время вообще не посещал ветку с разгоном памяти и выбором памяти, так как не видел никаких предпосылок появления чего-то интересного уже в данном стандарте. Но возник момент, когда понадобилось собрать системный блок товарищу так, чтобы 5 лет он туда не заглядывал и одно из его желаний было 32 гигабайта оперативной памяти, бюджет был в районе 170 000 рублей и мой родной b-die из него выбивался. Тогда я полез на наш форум и пропал в ветке разгона оперативной памяти, где множество советов были именно про Crucial на чипах Micron E-Die, но у меня были небольшие сомнения, так как в основном все результаты разгона заканчивались на 3600-3800 частоте и очень редко 4000, да еще и первичные тайминги (кроме CL) сильно хуже B-Die, но случай со сборкой позволил мне прикоснуться к комплекту из 4х планок по 8 гигабайт 3000С15 и я был приятно удивлен - 3600 16-19-19-39-1т на 1.4в поехали сразу, так и оставил, так как времени на дальнейшую полировку не было. После сборки желание прикупить себе комплект на тесты крепко засело в моей голове и вынашивалось оно на протяжении четырех одноранговых комплектов Samsung B-Die (G.Skill TridentZ 3600C17 / 3200C14 и пара комплектов Patriot 4400C19)и одного дуалранга Samsung B-Die (Corsair Vengeance 3000C15 2*16gb). Ждать пришлось и потому, что нужные модули практически исчезли из продажи из-за высокого спроса, а когда появились - уже изменился радиатор и расширился ассортимент по частотам и цветам, стали доступны модули с подсветкой. Как раз в это время я был обладателем двух комплектов Patriot Viper 4400, так как решил испытать судьбу в поисках крутого кита, но фортуна повернулась задом и оба комплекта не держали даже XMP профиль, так как память была в QVL листе материнской платы - оба комплекта уехали в гарантию, а так как ждать возврат без ПК не вариант - я вспомнил о своем желании и заказал себе героя этого обзора) 

Экскурс в историю или почему чипы Micron это круто?

Во времена стандарта DDR лучшими чипами для разгона были  Samsung TCCD (я в это время думал, что Kingston сам выпускает чипы памяти и что они лучшие в мире  :D )

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С приходом DDR2 я понял, что покупать память на сдачу от остальных комплектующих (как это делали и делают большинство пользователей) - не вариант.

Лучшими чипами в этом стандарте были уже Micron D9GMH и D9GKX и я был обладателем многих комплектов на них, но покажу самые интересные:

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Corsair DHX XMS2 Dominator

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Это были времена, когда над радиаторами думали инженеры, а не маркетологи с их самым красивым RGB, в комплекте был воздушный охлад, но использовать его даже в бенч-сессиях было тяжело для ушей.

OCZ Reaper

Тепловая трубка и отдельный радиатор на ней - это Вам не 70% пластика и 30% радиатора чтобы лучше светилось...

OCZ SLI

Радиатор тут попроще, но OCZ продавали такую штуку OCZ XTC:

и я не удержался)))

Дальше самый любимый комплект, он же - первый заказ из Германии, он же - единственный набор памяти, который я убил (2.6 вольт при стандарте в 1.8 на постоянку одному модулю из двух не понравились):

CSX Diablo 1200

Дальше я уже переехал на 1366 сокет и DDR3 

И мой первый комплект был CSX Diablo на Micron D9GTR


3 таких плашки по 1Gb я использовал вплоть до перехода на 1155 сокет

На 2600К и 3770К у меня была парочка отборных "зеленок" Samsung  2*4gb, которые могли 2600+ при стоке в 1333 (отбирал из 50+ планок, т к работал в магазине комплектующих и была возможность).

При переходе на 4790К я заманил одни зеленые Samsung на другие 2*8gb и могли они уже 2400.

Дальше был 6600К с Corsair Vengeance 3200c16 опять на Samsung E-Die (выше 3466с16 не могли с адекватной напругой) и вот с 7700К началась у меня эра Samsung B-die.

Весь смысл этого краткого экскурса в историю в том, что не только Samsung' ом наполнен рынок оверклокерских чипов памяти, Micron всегда тут был и их E-Die это хороший конкурент засидевшемуся на троне Samsung'у.

Справедливости ради, у Hynix тоже были крутые чипы в поколении DDR (OEM зеленки с маркировкой D43 на чипах, за которыми охотились энтузиасты) и есть D-Die (о котором я писал ранее).

Ирония в том, что Samsung в DDR1 стал лучшим благодаря более емким чипам по сравнению с конкурентом, в DDR3 обошел Micron тоже благодаря более емким чипам, но в поколении DDR4 кроме B-Die ничем порадовать не может, а Micron уже подготовил  одноранговые комплекты 2*16gb с частотой 4400 МГц...

Надеюсь у Вас еще не свело OLDскулы, я заканчиваю вступление, которое в этот раз было пропитано ностальгией по моей любимой платформе s775,  когда разгон на 40-60% был нормой и чипы от Micron были большой частью этих прекрасных времен.

О Crucial и самом комплекте BL2K8G30C15U4B:

Crucial является брендом Micron, что позволяет продавать нам с Вами память дешевле, ведь ее не нужно покупать у производителя чипов и потом отбирать в разные комплекты)

Конечно с появлением в их линейке комплектов с частотой 3600 / 4000 / 4400 (пока не встречал в продаже) сортировать стали лучше и вероятность получить прекрасный разгон в топовых комплектах гораздо выше.

Модули 3600 могут до 4400, а 4000ные и 4600 берут, но минус один - неадекватная разница в цене по сравнению с бюджетными комплектами, 3600 стоят на 40% дороже 3000 комплекта, про остальные вообще молчу, но молчать - это не про меня и значит разберем линейку Crucial :

3000С15 2*8gb - идеальный бюджетный комплект(в чем мы скоро убедимся)

3200С16 2*8gb - дороже первого и точно не лучше в разгоне, так как при увеличении вольтажа в Micron E-Die тайминги RCD и RP практически не скалируют с повышением напряжения, в отличии от CL, и с ростом частоты их нужно повышать. Любой комплект 3000 15-16-16 сможет работать на 3200 16-18-18, но обратное не всегда верно.

3600С16 2*8gb цена приближается к хорошему комплекту на Samsung B-Die и смысл есть только если у Вас из хороших доступны к заказу только эти планки или Вам нужна подсветка.

4000С18 2*8gb дикий оверпрайс, где по цене крутого B-Die  ты покупаешь память у которой RCD и RP выше на 1-2, а RFC выше в 2 раза.

А вот с комплектами 2*16gb все немного по другому:

3000С15 2*16gb - идеальный бюджетный выбор, в 2 раза дешевле комплектов на Samsung B-Die

3200С16 2*16gb - дороже и нет смысла

3600С16 2*16gb - вот тут уже кардинально меняется ситуация, цена примерно как у комплекта на Samsung B-Die 3000С14 при покупке его из Европы, но широко доступны, разгоняются 4000+ легче Samsung B-Die и при этом есть шанс получить Одноранговый комплект с чипами большей емкости (как в 4000С18 2*16gb) - а это 4400+ и 32 гигабайта.

4000С18 2*16gb - дикий оверпрайс, но могут 4600+ что очень круто при объеме в 32gb

Я бы лично из 2*16gb очень хотел протестировать 3000С15 2*16gb и 3600С16 2*16gb жаль Crucial не проводит конкурсы как Adata)

Так как моей целью было протестировать самый простой комплект - я купил самый недорогой вариант в черном цвете и без подсветки (а зря, ведь, оказывается, что в модулях с подсветкой - стоят термодатчики, которых так не хватает в хорошем разгоне).

В коробке идет пластиковая упаковка с модулями, где они надежно зафиксированы:


На коробке нет ничего интересного, даже таймингов.

Высота модулей 38мм и они совместимы практически с любыми системами охлаждения:

Радиатор тонкий и легкий (вес около 20 грамм), сверху пластиковая вставка:

Все по-спартански и бюджетно и меня смутила одна деталь:

Наклейки с маркировкой модулей с лицевой стороны, обычно наоборот.

Заканчиваю вводную часть и перехожу к тестам, я хотел учесть пожелания читателей и разделить статью на несколько страниц, так же сделать скриншоты перелистываемыми, но функционал блогов этого не позволяет :(

Тестовый стенд не изменился, версии игр и программ я сохранил те же, что и в предыдущих обзорах - для адекватного сравнения результатов.

1) Материнская плата Asus GENE XI (лучшая плата по разгону на Z390 из доступных в продаже)

2) Процессор 9900KF (есть теория, что контроллер памяти в топовых процессорах линейки (i9) в основной своей массе лучше чем у более бюджетных представителей (i7/i5)

3) Noctua D-15 black (память попадает под поток переднего вентилятора)

4) БП Seasonic X760 Gold

5) Видеокарта Asus GTX 1080ti OC Strix (300 ватт тепла в корпус, много из которого уходит на память)

6) Корпус FD Define R5 + 3шт BQ SW3 140мм@1000 оборотов 

ПО использованное при тестировании:

Windows 10 Pro версия 2004 (лицензия с последними обновлениями)

Aida64 последняя версия

LinX 0.9.7

3dmark последняя версия из Steam

Shadow of the Tomb Rider последняя версия Steam

Assassin’s Creed Odyssey последняя версия Uplay

Horizon Zero Dawn (для ознакомления, использовалась версия без первого патча из-за того, что на ней я уже провел тестирование Hynix).


Тестирование 2D.

По традиции начну с JEDEC профиля:

XMP1:

XMP2:


Как обычно второй профиль отличается от первого тем, что зафиксированы не только первичные, но и несколько вторичных таймингов. И обычно вариант 2 лучше, но не в этот раз так как плата в Авто режиме 1 тайминг делала ниже, чем с XMP2 (на других платах ситуация может отличаться). Именно профиль 1 и будет у нас отвечать за производительность XMP в графиках.

Со скучными режимами закончили, пора приступить к разгону:

3200 13-17-17-34 1Т


Хорошее начало, вторичные и третичные на уровне Samsung, жаль RFC высокий, да RCD c RP тоже (на AMD из этих 3х таймингов - останется два, которые будут хуже чем у B-Die)

3600 14-19-19-37 1Т

Вот мы и вышли из 40нс на памяти за 6к рублей)

3800 15-20-20-39 1Т

После частоты в 3600 пришлось поднять пару третичных и RFC иначе старта не было.

4000 15-21-21-40 1Т

В этот раз пришлось задрать напряжение до 1.5в и это единственный режим, в длительной стабильности которого у меня есть сомнения (был бы термодатчик - можно было бы понять решит ли это обдув).

4100 16-21-21-41 1Т

Этот режим я практически оставил на постоянку, но увидел, что частота процессора тут выше и переделал тесты(кроме экстрима), чтобы все было честно.


Мне очень хотелось стабилизировать режим 4133 16-21-21-41 1Т, но 2 дня мучений не принесло результата, поэтому я решил увеличить частоту:

4200 16-22-22-40 2Т



Из-за любви к режиму 1Т - я продолжил эксперименты(заодно можно будет сравнить режим 1Т и 2Т на одной частоте и с идентичными таймингами):

4200 16-22-22-40 1Т

Теперь экстрим для любителей комментариев - 15 минут это не тесты и т д (как я говорил ранее - я тестирую на максимальную стабильность только лучшие комбинации частоты/таймингов):


Разгон на 40% от стока - БРАВО, Micron! Настоящий OLDScool!

Дальнейшее увеличение частоты уже спровоцировало увеличение первичных таймингов и падение производительности, но режим 4300 17-23-23-44 2Т был стабилен на 1.46в (так как режим был не оптимальным я не стал его тестировать дальше прогона High конфига и скринов не сохранял, надеюсь простите мне эту оплошность и не будет комментариев вида: Пруф или балабол?).

Графики 2D




По этим тестам видно, что самый большой прирост идет от настроенных таймингов (впервые я это сделал на частоте 3200), потом идет прирост от XMP профиля, а дальше практически линейный рост показателей с ростом частоты. Режим 1Т дает прирост, но не такой весомый, как хотелось бы. Гоним пока латентность снижается, а частота растет)

Тесты 3D

Начнем с синтетики,  3DMark, наблюдать  будем за CPU очками.

Скриншоты в порядке предыдущих тестов, графики будут под скринами.

Тут тоже все понятно - профиль XMP дает чуть меньше настроенных таймингов, а вместе весомый прирост в 15%.


Игры 720P

И начнем по традиции с Лариски, скриншоты в порядке возрастания частоты, в конце график (Лучи отключены, Волосы на средней настройке):


Дальше Лариску сменит Кассандра, последовательность такая же(Облака высокие, использовался лучший прогон из трех):

Кассандру сменяет еще одна сильная женщина с луком - Элой (современные веяния игровой индустрии, только в третьем обзоре это заметил; За результат брался лучший из трех прогонов):


Что можно сказать по результатам тестов в играх в 720P?

XMP профиль дает наибольший прирост, затем настройка таймингов и крупицы от роста частоты.

Horizon была еще без патчей на момент тестирования, поэтому выбивается из общей картины, жаль кривая оптимизация это тоже одно из веяний современной игровой индустрии.


Тесты в 2К с упором в ВК

По просьбам читателей провел еще тестирование в реальном режиме в 2К с максимальными настройками и вот, что получилось:

Забавно, может новая линейка видеокарт это изменит?

Ниже скриншоты по частотам в порядке возрастания:


Заключение

Вывод по комплекту Crucial Ballistix BL2K8G30C15U4B и чипам Micron E-Die:

Это прекрасный комплект, наверное лучший за свою стоимость. 40% Разгона к стоку, как в старые-добрые!

Отличная совместимость с системами охлаждения. Нет заморочек в разгоне.

Из минусов - отсутствие термодатчика (но это решаемо покупкой версии с подсветкой).

Эпилог

Этот обзор завершает трилогию моих обзоров достойных современных чипов памяти на одноранговых 8ми гигабайтных планках. Так как это третий обзор и  заключительный - название я сделал созвучным с финальным эпизодом старой саги.

В ближайшее время обзоров я пока не планирую, так как ничего нового я пока не купил, в планах конечно хотелось бы запилить трилогию по дуалам, но в приоритете купить RTX 3080, а с ними тоже пока беда.

Всем прочитавшим - Высоких частот, Низких задержек, вольтажей и напряжений!

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intel asus micron crucial 9900k gene ballistix bl2k8g30c15u4b
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