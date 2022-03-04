Деньги, собранные с продаж, будут отправлены жителям Украины

Джон Ромеро, один из отцов-основателей id Software и ключевой разработчик Wolfenstein 3D, Quake и оригинальных Doom и Doom II, сообщил о релизе авторского уровня для сиквела оригинальной Doom 1994-го года выпуска в личном твиттер-аккаунте.

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One Humanity (название уровня) — это новая, наполненная контентом карта для вышедшей из под пера id Software в 1994 году Doom II, созданная в одиночку Джоном Ромеро для помощи жителям Украины, пострадавшим от продолжающейся на территории страны военной операции, и поддержки гуманитарных миссий Красного выручка пойдет на вышеуказанные цели. Об этом говорится на сайте Ромеро.





Стоимость карты составляет 5 евро или около 600 руб. по курсу на момент написания новости. За эти деньги купившие получают .wad-файл, содержащий текстовый файл с инструкцией по установке, а также файлы мода. Для запуска уровня понадобится лицензионная версия самой игры.

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Можно предположить, что такая форма поддержки разработчиком выбрана не случайно. Ромеро в данный момент работает над Sigil 2 — самостоятельным авторским DLC для Doom II. Первая часть Sigil была выпущена в форме дополнения для классической Doom.