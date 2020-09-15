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В этой статье будет измерено энергопотребление видеокарты Inno3D GeForce GTX 1080 Twin X2 (N1080-1SDN-P6DN) с BIOS от другой видеокарты, она будет питаться от отдельного блока питания Corsair HX1000i c поддержкой с Corsair Link Digital, позволяющей отслеживать параметры электропитания.

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Более наглядное подключение видеокарты к отдельному блоку питания можете увидеть в предыдущей статье Вся правда об энергопотреблении видеокарт AMD. ASUS Radeon RX 470 DirectCU II. Предыдущий замер энергопотребления видеокарты Измеряем энергопотребление видеокарт AMD — VEGA 56 undervolting и выясняем, будет ли польза от снижения напряжения

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Для увеличения лимита энергопотребления использовался BIOS Palit GTX 1080 8 GB BIOS (GameRock Premium) 230 Вт подходит для видеокарт с референсной печатной платой (reference pcb). С этим BIOS видеокарта уже не сможет измерять корректно энергопотребление GPU Power и TDP, реальное энергопотребление покажет Videocard +12V Power [W] на выходе блока питания.

3DMark Time Spy Extreme

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В первом тестовом отрезке 3DMark Time Spy Extreme получены следующие результаты: GPU Power максимальное энергопотребление 114 Вт, среднее – 106,6 Вт, а для Videocard +12V Power максимальное – 219,9 Вт, среднее – 195,9 Вт, TDP максимальное 81,7 %, среднее 73,2 %. Во втором тестовом отрезке 3DMark Time Spy Extreme получены следующие результаты: GPU Power максимальное – 138,4 Вт, среднее – 112,4 Вт, а для Videocard +12V Power максимальное – 285,7 Вт, среднее – 207,4 Вт, TDP максимальное 110,7 %, среднее 77,8 %

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С увеличением лимита энергопотребления были получены следующие результаты: 1-ый тестовый участок GPU Power максимальное 115,5 Вт, среднее 107,8 Вт, Videocard +12V Power максимальное – 222,9 Вт, среднее – 197,4 Вт, TDP максимальное 84 %, среднее 73,6 %; 2-ой тестовый участок GPU Power максимальное 138,7 Вт, среднее 113,2 Вт, Videocard +12V Power максимальное – 285,7 Вт, среднее – 211,3 Вт, TDP максимальное 108,5%, среднее 78,1 % .

FurMark

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В Furmark AAx8 данные практически совпадают: максимальное значение GPU Power 113,8 Вт, среднее – 110 Вт, Videocard +12V Power максимальное – 196,3 Вт, среднее – 187,21 Вт, TDP максимальное – 74,8 %, среднее 73,6 % . С увеличением лимита на 20% были получены следующие значения энергопотребления: максимальное значение GPU Power 113,7 Вт, среднее – 109,8 Вт, Videocard +12V Power максимальное – 198,8 Вт, среднее – 187,8 Вт, TDP максимальное – 74,8%, среднее – 73,5 % .

В Furmark AAx0 повторяется так же ситуация что и раньше: максимальное значение GPU Power 146,9 Вт, среднее – 139 Вт, Videocard +12V Power максимальное - 276,7 Вт, среднее - 258,3 Вт, TDP максимальное – 100,5 %, среднее – 95,2 % . С увеличением лимита на 20% были получены следующие значения энергопотребления: максимальное значение GPU Power 161,1 Вт, среднее – 153,5 Вт, Videocard +12V Power максимальное - 309,81 Вт, среднее – 295,2 Вт, TDP максимальное – 115,8 %, среднее – 107,8 % .

Company of Heroes 2

В Company of Heroes 2 1920x1080 энергопотребление видеокарты составило: максимальное значение GPU Power 122,4 Вт, среднее – 102,4 Вт, Videocard +12V Power максимальное – 243,6 Вт, среднее - 192,2 Вт, TDP максимальное – 95,2 %, среднее – 72 % . С увеличением лимита на 20% были получены следующие значения энергопотребления: максимальное значение GPU Power 124 Вт, среднее – 102,2 Вт, Videocard +12V Power максимальное – 240,9 Вт, среднее – 191,6 Вт, TDP максимальное – 98,2 %, среднее – 71,3 % .

Итог

Данные для видеокарты с родным BIOS взяты отсюда Измеряем энергопотребление видеокарт Nvidia — Inno3D GeForce GTX 1080 Twin X2. Прошивка BIOS для референсной печатной платы от другой видеокарты, позволило увеличить производительность в 3DMark Time Spy Extreme с небольшим увеличением энергопотребления. В BIOS от Palit повышены рабочие частоты на 140-150 МГц GPU и на 500 МГц памяти. Furmark AAx0 смог выжить максимальное энергопотребление в 295 Вт, речь идет по среднее, был достигнут лимит энергопотребления смотрим видео. Для референсной видеокарты надо будет отрегулировать кривую работы видеокарты.